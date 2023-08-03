https://sputniknews.com.tr/20230803/blinken-rusya-tahil-anlasmasina-geri-donerse-ihracatina-yardim-etmeye-haziriz-1074351132.html

Blinken: Rusya tahıl anlaşmasına geri dönerse ihracatına yardım etmeye hazırız

Blinken: Rusya tahıl anlaşmasına geri dönerse ihracatına yardım etmeye hazırız

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya’nın tahıl anlaşmasına geri dönmesi halinde gıda ihracatına desteklerini sürdürmeye hazır olduklarını belirtti. 03.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-03T22:07+0300

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ukrayna krizi

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rusya

antony blinken

tahıl anlaşması

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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, basın mensuplarına yaptığı açıklamada ülkesinin Rusya’ya uyguladığı yaptırımların ilk gününden itibaren gıda ürünlerini kapsamadığını bir kez daha dile getirerek, “Karadeniz tahıl girişimi uygulandığı sırada nakliye ve sigorta sorunlarını çözüme kavuşturma yönünde adımlar attık, bankalara işlemleri sağlamaları yönünde mektuplar yazdık" dedi.Blinken, “Yani Rusya’nın anlaşmaya geri dönmesi durumunda, elbette Rusya dahil tüm ülkelerin gıdalarını güvenli ve özgür şekilde ihraç edebilmesi için gereken her şey yapmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.Daha önce Kremlin, Rusya’nın tahıl anlaşmasına dönülmesinin mümkün olduğunu ama bunun için Rusya Ziraat Bankası Rosselhozbank’ın SWIFT’e yeniden bağlanması dahil Rusya’ya yönelik taahhütlerine yerine getirilmesi gerektiğini açıklamıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230803/rus-bakan-yardimcisi-turk-mevkidasiyla-tahil-anlasmasinin-iptalinin-sonuclarini-gorustu-1074350873.html

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