https://sputniknews.com.tr/20230803/blinken-rusya-tahil-anlasmasina-geri-donerse-ihracatina-yardim-etmeye-haziriz-1074351132.html
Blinken: Rusya tahıl anlaşmasına geri dönerse ihracatına yardım etmeye hazırız
Blinken: Rusya tahıl anlaşmasına geri dönerse ihracatına yardım etmeye hazırız
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya’nın tahıl anlaşmasına geri dönmesi halinde gıda ihracatına desteklerini sürdürmeye hazır olduklarını belirtti. 03.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-03T22:07+0300
2023-08-03T22:07+0300
2023-08-03T22:07+0300
ukrayna krizi
abd
rusya
antony blinken
tahıl anlaşması
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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, basın mensuplarına yaptığı açıklamada ülkesinin Rusya’ya uyguladığı yaptırımların ilk gününden itibaren gıda ürünlerini kapsamadığını bir kez daha dile getirerek, “Karadeniz tahıl girişimi uygulandığı sırada nakliye ve sigorta sorunlarını çözüme kavuşturma yönünde adımlar attık, bankalara işlemleri sağlamaları yönünde mektuplar yazdık" dedi.Blinken, “Yani Rusya’nın anlaşmaya geri dönmesi durumunda, elbette Rusya dahil tüm ülkelerin gıdalarını güvenli ve özgür şekilde ihraç edebilmesi için gereken her şey yapmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.Daha önce Kremlin, Rusya’nın tahıl anlaşmasına dönülmesinin mümkün olduğunu ama bunun için Rusya Ziraat Bankası Rosselhozbank’ın SWIFT’e yeniden bağlanması dahil Rusya’ya yönelik taahhütlerine yerine getirilmesi gerektiğini açıklamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230803/rus-bakan-yardimcisi-turk-mevkidasiyla-tahil-anlasmasinin-iptalinin-sonuclarini-gorustu-1074350873.html
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abd, rusya, antony blinken, tahıl anlaşması
abd, rusya, antony blinken, tahıl anlaşması
Blinken: Rusya tahıl anlaşmasına geri dönerse ihracatına yardım etmeye hazırız
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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya’nın tahıl anlaşmasına geri dönmesi halinde gıda ihracatına desteklerini sürdürmeye hazır olduklarını belirtti.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, basın mensuplarına yaptığı açıklamada ülkesinin Rusya’ya uyguladığı yaptırımların ilk gününden itibaren gıda ürünlerini kapsamadığını bir kez daha dile getirerek, “Karadeniz tahıl girişimi uygulandığı sırada nakliye ve sigorta sorunlarını çözüme kavuşturma yönünde adımlar attık, bankalara işlemleri sağlamaları yönünde mektuplar yazdık" dedi.
Blinken, “Yani Rusya’nın anlaşmaya geri dönmesi durumunda, elbette Rusya dahil tüm ülkelerin gıdalarını güvenli ve özgür şekilde ihraç edebilmesi için gereken her şey yapmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.
Daha önce Kremlin, Rusya’nın tahıl anlaşmasına dönülmesinin mümkün olduğunu ama bunun için Rusya Ziraat Bankası Rosselhozbank’ın SWIFT’e yeniden bağlanması dahil Rusya’ya yönelik taahhütlerine yerine getirilmesi gerektiğini açıklamıştı.