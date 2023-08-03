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https://sputniknews.com.tr/20230803/bbp-genel-baskani-destici-emekli-ya-da-asgari-ucretliden-vergi-alinmaz-alinmamalidir-1074313141.html
BBP Genel Başkanı Destici: Emekli ya da asgari ücretliden vergi alınmaz, alınmamalıdır
BBP Genel Başkanı Destici: Emekli ya da asgari ücretliden vergi alınmaz, alınmamalıdır
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Vergi, kazancı olandan, varlıklı olandan alınır, emekli ya da asgari ücretliden vergi alınmaz, alınmamalıdır. Dolayısıyla... 03.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-03T01:12+0300
2023-08-03T01:12+0300
türkiye
mustafa destici
istanbul
bayrampaşa
bbp
büyük birlik partisi (bbp)
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Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, İstanbul Bayrampaşa'da bir iş merkezinde çıkan yangında mahsur kalmalarının ardından itfaiye ekiplerince kurtarılan 9 kişi ile yangından etkilenenlere geçmiş olsun dilediğinde bulundu.Konya, Erzurum ve İzmir'de dün en yükseği 5 büyüklüğünde 3 deprem meydana geldiğini hatırlatan Destici, "Öncelikle geniş kapsamlı kanun düzenlemesine ihtiyaç var. Yerel yöneticileri, bu konuda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile işbirliği yaparak depreme dayanıklı binalar üretmeye, depreme dayanıksız binaları süratle yıkmaya ve kentsel dönüşümü gerçekleştirmeye davet ediyoruz" diye konuştu.Destici, Türkiye'nin 'terörle mücadelesini kararlılıkla sürdürdüğünü' söyleyerek, ü'lke sınırları içerisinde terörün yok denecek kadar azaldığını' ifade etti.'Türkiye'nin, İHA ve SİHA'lar başta olmak üzere savunma sanayisinde attığı adımların terörle mücadeledeki etkisine' işaret eden Destici, "Başta PKK'nın uzantısı HDP yöneticileri olmak üzere onlarla işbirliği tutan siyasetçilerin, İHA ve SİHA'lar başta olmak üzere savunma sanayisinde üretilen ve Türk milletinin her bir ferdini, soydaş ve kardeş coğrafyamızı da sevindiren bu gelişmelere yönelik eleştirilerinin, attıkları çamurların yüzlerine çarpıldığını görüyoruz" ifadelerini kullandı.Mustafa Destici, Emniyet Genel Müdürlüğü'nde yeni görevlerine atanan personele başarılar dileyerek yeni görevlerinin ülke ve millet için hayırlı olmasını diledi.Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı'nca düzenlenen operasyonda yakalanan uyuşturucuyla 'terör örgütü'nün 11 milyar lira yasa dışı gelir elde etmesinin engellendiğini anımsatan Destici, "Gelişmeyi, terör örgütünün karanlık yüzünü ve kirli suçlarını bir kez daha göstermiş olması sebebiyle önemli buluyorum" dedi.Destici, ülkede uyuşturucu kullanımının yaygınlaştığını ifade ederek, bu konuda gerekirse Ceza Kanunu'nda yeni düzenlemeler yapılması ve daha ağır cezalar getirilmesi gerektiğini söyledi.'Bazı suçlar için idam cezası Türkiye anayasasında yeniden yer almalıdır'İstanbul'un Esenler ilçesindeki olayı hatırlatan, kimden gelirse gelsin, kime karşı yapılırsa yapılsın şiddet ve terörün her zaman karşısında olduklarının altını çizen Destici, "Biz Müslümanız, iman ediyoruz. Kısasta hayat vardır ve bir an önce 'kısasta hayat vardır'ın gereği yapılmalı ve bazı suçlar için idam cezası Türkiye anayasasında yeniden yer almalıdır" şeklinde konuştu.Destici, 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinin başladığına işaret ederek, şöyle devam etti:'Vergi sistemimizle ilgili çok kapsamlı düzenlemeye ihtiyacımız var'Vergi sistemiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Destici, şunları söyledi:Mustafa Destici, emeklilerin maaşlarının yılbaşı beklenmeden yeniden düzenlenerek artırılması gerektiğini kaydetti.İzmir'de İsveç Fahri Konsolosluğu binası önündeki silahlı saldırıyı kınayan Destici, yaralıya geçmiş olsun dileklerini iletti.'Çevre hassasiyetinin, yasa dışı yapılanmalar tarafından istismar edildiğine şahitlik ediyoruz'Destici, Muğla'nın Akbelen mevkisindeki maden sahasında yapılan çalışmalar ve kesilen ağaçlarla ilgili tartışmaların devam ettiğine işaret ederek, "Ülkemizde zaman zaman, bizim de son derece özen gösterdiğimiz çevre hassasiyetinin, yasa dışı yapılanmalar tarafından istismar edildiğine şahitlik ediyoruz. Akbelen'de de bunun örneğini görüyoruz. Milletimiz, provokasyonlara karşı dikkatli olmalı; ortak değerlerimizin istismar edilmesine, devletimiz aleyhindeki propagandalara alet edilmesine asla müsaade etmemeliyiz" diye konuştu.Meydana gelen olaylarda jandarmanın üzerine yürüyerek hakaret eden CHP milletvekilini kınayan Destici, bu milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılması ve yargılanması gerektiğini kaydetti.Destici, Disney + isimli kuruluşun, "Ermeni lobisinin müdahalesi" üzerine "Atatürk" dizisini platformunda yayımlamama kararı aldığı iddialarına ilişkin, "Öncelikle bu kararı alan dijital platformu kınıyoruz ve bir an önce bu kararını düzeltmesini bekliyoruz" dedi.Açıklamalarının ardından basın mensuplarının "Yerel seçimlerde Cumhur İttifakı devam edecek mi? Millet İttifakı'nda olan büyükşehirlerde işbirliği olacak mı?" sorusu üzerine Destici, "Cumhur İttifakı sadece bir seçim ittifakı değildir, bir pazarlık ittifakı asla değildir. Cumhur İttifakı, 15 Temmuz gecesi hain FETÖ darbesine karşı sokakta kurulmuş bir ittifaktır. Bu anlamda, Büyük Birlik Partisi ittifaka, ittifakın ruhuna bağlıdır" cevabını verdi.Mustafa Destici, "Son genel seçimlerde, Cumhur İttifakı çatısı altında kendi adımız, amblemimizle yer aldık. Önümüzdeki yerel seçimlerle ilgili, bütün hazırlıklarımız da bütün belediyelerde yine kendi adımız, amblemimiz ve adaylarımızla seçime girmektir lakin Cumhur İttifakı çatısı altında İstanbul, Ankara başta olmak üzere büyükşehirlerde bir işbirliği gündeme gelir ve ortak bir zeminde buluşursak elbette bunu da Büyük Birlik Partisi olarak yetkili kurullarımızla değerlendiririz" dedi.
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mustafa destici, istanbul, bayrampaşa, bbp, büyük birlik partisi (bbp)
mustafa destici, istanbul, bayrampaşa, bbp, büyük birlik partisi (bbp)

BBP Genel Başkanı Destici: Emekli ya da asgari ücretliden vergi alınmaz, alınmamalıdır

01:12 03.08.2023
© AA / İsmail KaplanBüyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. - Sputnik Türkiye, 1920, 03.08.2023
© AA / İsmail Kaplan
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BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Vergi, kazancı olandan, varlıklı olandan alınır, emekli ya da asgari ücretliden vergi alınmaz, alınmamalıdır. Dolayısıyla burada düzenlemeye ihtiyaç vardır. dedi.
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, İstanbul Bayrampaşa'da bir iş merkezinde çıkan yangında mahsur kalmalarının ardından itfaiye ekiplerince kurtarılan 9 kişi ile yangından etkilenenlere geçmiş olsun dilediğinde bulundu.
Konya, Erzurum ve İzmir'de dün en yükseği 5 büyüklüğünde 3 deprem meydana geldiğini hatırlatan Destici, "Öncelikle geniş kapsamlı kanun düzenlemesine ihtiyaç var. Yerel yöneticileri, bu konuda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile işbirliği yaparak depreme dayanıklı binalar üretmeye, depreme dayanıksız binaları süratle yıkmaya ve kentsel dönüşümü gerçekleştirmeye davet ediyoruz" diye konuştu.
Destici, Türkiye'nin 'terörle mücadelesini kararlılıkla sürdürdüğünü' söyleyerek, ü'lke sınırları içerisinde terörün yok denecek kadar azaldığını' ifade etti.
'Türkiye'nin, İHA ve SİHA'lar başta olmak üzere savunma sanayisinde attığı adımların terörle mücadeledeki etkisine' işaret eden Destici, "Başta PKK'nın uzantısı HDP yöneticileri olmak üzere onlarla işbirliği tutan siyasetçilerin, İHA ve SİHA'lar başta olmak üzere savunma sanayisinde üretilen ve Türk milletinin her bir ferdini, soydaş ve kardeş coğrafyamızı da sevindiren bu gelişmelere yönelik eleştirilerinin, attıkları çamurların yüzlerine çarpıldığını görüyoruz" ifadelerini kullandı.
Mustafa Destici, Emniyet Genel Müdürlüğü'nde yeni görevlerine atanan personele başarılar dileyerek yeni görevlerinin ülke ve millet için hayırlı olmasını diledi.
Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı'nca düzenlenen operasyonda yakalanan uyuşturucuyla 'terör örgütü'nün 11 milyar lira yasa dışı gelir elde etmesinin engellendiğini anımsatan Destici, "Gelişmeyi, terör örgütünün karanlık yüzünü ve kirli suçlarını bir kez daha göstermiş olması sebebiyle önemli buluyorum" dedi.
Destici, ülkede uyuşturucu kullanımının yaygınlaştığını ifade ederek, bu konuda gerekirse Ceza Kanunu'nda yeni düzenlemeler yapılması ve daha ağır cezalar getirilmesi gerektiğini söyledi.

'Bazı suçlar için idam cezası Türkiye anayasasında yeniden yer almalıdır'

İstanbul'un Esenler ilçesindeki olayı hatırlatan, kimden gelirse gelsin, kime karşı yapılırsa yapılsın şiddet ve terörün her zaman karşısında olduklarının altını çizen Destici, "Biz Müslümanız, iman ediyoruz. Kısasta hayat vardır ve bir an önce 'kısasta hayat vardır'ın gereği yapılmalı ve bazı suçlar için idam cezası Türkiye anayasasında yeniden yer almalıdır" şeklinde konuştu.
Destici, 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinin başladığına işaret ederek, şöyle devam etti:
"Temennimiz memurlarımızı, çalışanlarımızı önce enflasyona ezdirmemek, daha sonra da refah paylarını artırmak olmalıdır. Bunun yolu, Türkiye'nin denk bütçe yapabilmesinden geçmektedir. Bunun yolu Türkiye'nin dış ticaretindeki açığı kapatması, cari açıktan kurtulmasından geçmektedir. Bunun yolu Türkiye'de Merkez Bankası döviz rezervlerinin daha da yükselmesinden geçmektedir. Bunun yolu üretim, istihdam ve yatırımdan geçmektedir."

'Vergi sistemimizle ilgili çok kapsamlı düzenlemeye ihtiyacımız var'

Vergi sistemiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Destici, şunları söyledi:
"Vergi sistemimizle ilgili çok kapsamlı düzenlemeye ihtiyacımız var. Bu maliyetlerin yükü, vatandaşlarımızın tamamının sırtına yüklenmemelidir. Geliri düşük olan ile geliri yüksek olan akaryakıtta aynı Özel Tüketim Vergisi'ni ödememelidir. Bu adil, hakkaniyetli değildir. Türkiye'nin en zengin, en varlıklı insanıyla 7 bin 500 lira emekli maaşı alan ya da 11 bin 400 lira asgari ücret alan akaryakıt istasyonuna gittiğinde aynı miktarda ÖTV ödememelidir. Vergi, kazancı olandan, varlıklı olandan alınır, emekli ya da asgari ücretliden vergi alınmaz, alınmamalıdır. Dolayısıyla burada düzenlemeye ihtiyaç vardır."
Mustafa Destici, emeklilerin maaşlarının yılbaşı beklenmeden yeniden düzenlenerek artırılması gerektiğini kaydetti.
İzmir'de İsveç Fahri Konsolosluğu binası önündeki silahlı saldırıyı kınayan Destici, yaralıya geçmiş olsun dileklerini iletti.

'Çevre hassasiyetinin, yasa dışı yapılanmalar tarafından istismar edildiğine şahitlik ediyoruz'

Destici, Muğla'nın Akbelen mevkisindeki maden sahasında yapılan çalışmalar ve kesilen ağaçlarla ilgili tartışmaların devam ettiğine işaret ederek, "Ülkemizde zaman zaman, bizim de son derece özen gösterdiğimiz çevre hassasiyetinin, yasa dışı yapılanmalar tarafından istismar edildiğine şahitlik ediyoruz. Akbelen'de de bunun örneğini görüyoruz. Milletimiz, provokasyonlara karşı dikkatli olmalı; ortak değerlerimizin istismar edilmesine, devletimiz aleyhindeki propagandalara alet edilmesine asla müsaade etmemeliyiz" diye konuştu.
Meydana gelen olaylarda jandarmanın üzerine yürüyerek hakaret eden CHP milletvekilini kınayan Destici, bu milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılması ve yargılanması gerektiğini kaydetti.
Destici, Disney + isimli kuruluşun, "Ermeni lobisinin müdahalesi" üzerine "Atatürk" dizisini platformunda yayımlamama kararı aldığı iddialarına ilişkin, "Öncelikle bu kararı alan dijital platformu kınıyoruz ve bir an önce bu kararını düzeltmesini bekliyoruz" dedi.
Açıklamalarının ardından basın mensuplarının "Yerel seçimlerde Cumhur İttifakı devam edecek mi? Millet İttifakı'nda olan büyükşehirlerde işbirliği olacak mı?" sorusu üzerine Destici, "Cumhur İttifakı sadece bir seçim ittifakı değildir, bir pazarlık ittifakı asla değildir. Cumhur İttifakı, 15 Temmuz gecesi hain FETÖ darbesine karşı sokakta kurulmuş bir ittifaktır. Bu anlamda, Büyük Birlik Partisi ittifaka, ittifakın ruhuna bağlıdır" cevabını verdi.
Mustafa Destici, "Son genel seçimlerde, Cumhur İttifakı çatısı altında kendi adımız, amblemimizle yer aldık. Önümüzdeki yerel seçimlerle ilgili, bütün hazırlıklarımız da bütün belediyelerde yine kendi adımız, amblemimiz ve adaylarımızla seçime girmektir lakin Cumhur İttifakı çatısı altında İstanbul, Ankara başta olmak üzere büyükşehirlerde bir işbirliği gündeme gelir ve ortak bir zeminde buluşursak elbette bunu da Büyük Birlik Partisi olarak yetkili kurullarımızla değerlendiririz" dedi.
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