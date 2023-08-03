https://sputniknews.com.tr/20230803/baraj-tamamen-kurudu-1074319517.html
Çanakkale'de baraj tamamen kurudu
Çanakkale'de baraj tamamen kurudu
Sıcak hava dalgasının etkili olduğu Türkiye’de barajlarda tehlike çanları çalıyor. Çanakkale’nin Eceabat ilçesine bağlı Kumköy köyündeki Kumköy Barajı tamamen... 03.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-03T10:01+0300
2023-08-03T10:01+0300
2023-08-03T10:14+0300
yaşam
çanakkale
baraj
kuraklık
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Çanakkale’de kış aylarında beklenen yağışların düşmemesi nedeniyle barajlarda istenen su seviyelerine ulaşılamadı. Yağışların beklenen seviyede olmaması nedeniyle barajlardaki su miktarı giderek azaldı. Bununla birlikte kuraklık riskini de beraberinde getirdi. Eceabat ilçesine bağlı topraklarının verimliliğiyle bilinen Kumköy köyünde, üreticilerin yıllar önce kullandığı baraj tamamen kurudu.
https://sputniknews.com.tr/20230802/van-golundeki-cekilme-ciddi-boyutta-1074300297.html
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çanakkale, baraj, kuraklık
çanakkale, baraj, kuraklık
Çanakkale'de baraj tamamen kurudu
10:01 03.08.2023 (güncellendi: 10:14 03.08.2023) Abone ol
Sıcak hava dalgasının etkili olduğu Türkiye’de barajlarda tehlike çanları çalıyor. Çanakkale’nin Eceabat ilçesine bağlı Kumköy köyündeki Kumköy Barajı tamamen kurudu.
Çanakkale’de kış aylarında beklenen yağışların düşmemesi nedeniyle barajlarda istenen su seviyelerine ulaşılamadı. Yağışların beklenen seviyede olmaması nedeniyle barajlardaki su miktarı giderek azaldı.
Bununla birlikte kuraklık riskini de beraberinde getirdi. Eceabat ilçesine bağlı topraklarının verimliliğiyle bilinen Kumköy köyünde, üreticilerin yıllar önce kullandığı baraj tamamen kurudu.