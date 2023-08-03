https://sputniknews.com.tr/20230803/aydinin-tahinli-soke-pidesi-tescillendi-1074351840.html

Aydın'ın 'Tahinli Söke Pidesi' tescillendi

Aydın'ın 'Tahinli Söke Pidesi' tescillendi

Aydın'ın Söke ilçesine özgü lezzetlerinden Tahinli Söke Pidesi de coğrafi işaret tesciliyle koruma altına alındı. Türk Patent ve Marka Kurumu'na coğrafi işaret... 03.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-03T22:51+0300

2023-08-03T22:51+0300

2023-08-03T22:51+0300

yaşam

aydın

söke

tahinli söke pides

coğrafi işaret

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Coğrafi işaret lansman toplantısı Söke'de büyük bir katılımla yapıldı.Söke Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Metin Sakalar açılış konuşmasında şu ifadeleri kullandı:"Bir kentin, bir şehrin bulunduğumuz yaşadığımız mahallenin ortamın tanıtımının en güzel olduğu şey coğrafi işarettir. Türk Patent Kurumu'na başvurarak bu ürünümüzü markalaştırdık. Zamanında odamızın ve borsamızın da çok güzel çalışmaları oldu. Mesela ortak çalışmayla Söke Körüklü Çizmemizin de coğrafi işaretini aldık, o da Belediyemize tescillenmişti. Yine Sökemiz için çok meşhur olan tatlı Maya Ekmeğimiz Söke Ticaret Odamızın önceki dönem yönetiminin çalışmalarıyla marka olarak kazandırılmış bir üründür. Bizlerin yöresel yemeklerinden olan Şevketi Bostan'ada yöresel işaret almıştık. Son dönemde de bilindiği üzere Sökemizin Tahinli Pidesi'nin coğrafi işaretini aldık. İnşallah bundan sonraki çalışmalarımızda da hızlı bir şekilde yeni coğrafi işaretli ürünlerimizi tescil ettireceğiz. Aldığımız coğrafi işaretin Sökemize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Bu noktada emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum."Ticaret Odası adına patent ve tescil çalışmalarını yürüten Nazilli İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Bölümü öğretim görevlisi Prof. Dr. Fatma Neval Genç, yapılan çalışmanın süreci ile ilgili bilgiler verdi. Coğrafi işaretin kentlere özgü yöresel ürünlerin tanıtılması, geniş kitlelere aktarılması açısından çok önemli olduğunu belirten Prof. Dr. Neval Genç, ürünlerin tanıtılmasıyla ilçe ekonomisi ve yerel esnafa katma değer sağladığını ifade etti. Konuşmaların ardından katılımcılar tescillenen Söke Pidesi'nin tadımını gerçekleştirdi.

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