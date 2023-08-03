https://sputniknews.com.tr/20230803/anadolu-duvari-sivasta-bulunan-dogal-cin-seddi-1074343812.html

Anadolu Duvarı: Sivas'ta bulunan doğal Çin Seddi

Anadolu Duvarı: Sivas'ta bulunan doğal Çin Seddi

Sivas Valisi Şimşek, İmranlı ilçesinde bulunan ve Çin Seddi'ni andıran Diş Kayalıkları'nın turizme kazandırılması için çalışma yapılacağını bildirdi. 03.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-03T17:47+0300

2023-08-03T17:47+0300

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turizm

sivas

çin seddi

yaşam

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Sivas Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Vali Yılmaz Şimşek, bölgede incelemelerde bulunarak Diş Kayalıkları ile ilgili akademik çalışma yürüten Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek ve beraberindeki öğretim görevlilerinden bilgi aldı.Şimşek, Diş Kayalıkları'nın keşfedilmeyen, fazla gün yüzüne çıkarılmamış ve saklı kalmış çok önemli jeolojik yeryüzü şekli olduğunu aktardı.Jeomorfosit özelliği taşıyan bölgenin Çin Seddi'ni andırdığını vurgulayan Şimşek, "Burası yaklaşık 5 kilometre uzunluğa sahip. Biz buraya Anadolu Duvarı diyoruz, yöresel tabiriyle Diş Kayalıkları deniyor. Amacımız öncelikle bu önemli dünya mirasını korumak ve bizden sonraki nesillere aktarmak" değerlendirmesini yaptı.Şimşek, turizm sektörünün sadece deniz ve kumdan ibaret olmadığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:Zeybek ise turizm sektörünün konaklama, turist sayısı ve elde edilen gelirlerden ibaret olmadığını belirtti.Doğa turizminin yaygınlık kazandığını aktaran Zeybek, "Ülkemizde son yıllarda turizm politikalarında 2 türlü değişim olduğunu görmeye başladık. Daha önce yılın belirli sürelerinde olan turizm yoğunluğu aktivitesi bir taraftan yılın tamamına yayılırken bir taraftan da kaplıca, yayla, mağara gibi alanlar sektörün içine dahil edildi" ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20190817/mahalleyi-cin-seddi-gibi-ayirdilar-1039938784.html

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