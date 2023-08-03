https://sputniknews.com.tr/20230803/altinin-kilogrami-1-milyon-697-bin-466-liraya-yukseldi-1074342531.html
Altının kilogramı 1 milyon 697 bin 466 liraya yükseldi
Altının kilogramı 1 milyon 697 bin 466 liraya yükseldi
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon 697 bin 466 liraya yükseldi. 03.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-03T17:17+0300
2023-08-03T17:17+0300
2023-08-03T17:18+0300
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Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 691 bin lira, en yüksek 1 milyon 703 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,56 artarak 1 milyon 697 bin 466 liradan tamamladı.KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 2 milyar 967 milyon 312 bin 87,16 lira, işlem miktarı ise 1.753,19 kilogram oldu.Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 2 milyar 970 milyon 671 bin 751,16 lira düzeyinde gerçekleşti.Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Golden Global Yatırım Bankası, NMGlobal Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler, INTL HRM Kıymetli Madenler, Gram Kıymetli Madenler Dış Ticaret şeklinde sıralandı.
https://sputniknews.com.tr/20230719/gram-altin-rekor-seviyede-1073690234.html
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altın, gram altın, borsa istanbul
altın, gram altın, borsa istanbul
Altının kilogramı 1 milyon 697 bin 466 liraya yükseldi
17:17 03.08.2023 (güncellendi: 17:18 03.08.2023) Abone ol
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon 697 bin 466 liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 691 bin lira, en yüksek 1 milyon 703 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,56 artarak 1 milyon 697 bin 466 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 2 milyar 967 milyon 312 bin 87,16 lira, işlem miktarı ise 1.753,19 kilogram oldu.
Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 2 milyar 970 milyon 671 bin 751,16 lira düzeyinde gerçekleşti.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Golden Global Yatırım Bankası, NMGlobal Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler, INTL HRM Kıymetli Madenler, Gram Kıymetli Madenler Dış Ticaret şeklinde sıralandı.