https://sputniknews.com.tr/20230803/aktivistlerden-ingiltere-basbakani-sunakin-evine-siyah-ortulu-eylem-1074338219.html
İngiltere Başbakanı Sunak’ın evine siyah örtülü eylem
İngiltere Başbakanı Sunak’ın evine siyah örtülü eylem
Greenpeace aktivistleri, Kuzey Denizi’nde 100’den fazla petrol ve gaz ruhsatı verilmesini protesto etmek için İngiltere Başbakanı Rishi Sunak’ın evini siyah... 03.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-03T16:02+0300
2023-08-03T16:02+0300
2023-08-03T16:03+0300
dünya
greenpeace
aktivist
video
rishi sunak
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Greenpeace aktivistleri bu kez İngiltere Başbakanı Rishi Sunak’ın evini hedef aldı. İngiltere hükümetinin Kuzey Denizi’nde 100 yeni petrol ve gaz arama ruhsatını kararının ardından Greenpeace aktivistleri Başbakan Sunak’ın North Yorkshire’daki 1826 yılında inşa edilmiş Grade II kategorisinde koruma altında olan evinin çatısına çıktı. Çatıya çıkan aktivistler evi siyah bir örtüyle kapladıktan sonra “Rishi Sunak-petrol kârı mı bizim geleceğimiz mi?” yazılı pankart açtı. Aktivistlerden Philip Evans, “Kuzey Denizi’nde yeni bir sondaj çılgınlığının ciddi sonuçlarını Başbakan’ın evine taşımak için buradayız” dedi. North Yorkshire Polisi, kısa süre içerisinde memurların olay yerine gelerek duruma müdahale ettiklerini açıkladı.Protesto sırasında ailesiyle California’da tatilde olan Sunak’ın, Richmond bölgesi için milletvekili olduktan sonra evi satın aldığı öğrenildi.
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Aktivistlerden, İngiltere Başbakanı Sunak’ın evine siyah örtülü eylem
Aktivistlerden, İngiltere Başbakanı Sunak’ın evine siyah örtülü eylem
2023-08-03T16:02+0300
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PT0M28S
Sputnik Türkiye
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greenpeace, aktivist, video, видео, rishi sunak
greenpeace, aktivist, video, видео, rishi sunak
İngiltere Başbakanı Sunak’ın evine siyah örtülü eylem
16:02 03.08.2023 (güncellendi: 16:03 03.08.2023) Abone ol
Greenpeace aktivistleri, Kuzey Denizi’nde 100’den fazla petrol ve gaz ruhsatı verilmesini protesto etmek için İngiltere Başbakanı Rishi Sunak’ın evini siyah örtü ile kapladı.
Greenpeace aktivistleri bu kez İngiltere Başbakanı Rishi Sunak’ın evini hedef aldı.
İngiltere hükümetinin Kuzey Denizi’nde 100 yeni petrol ve gaz arama ruhsatını kararının ardından Greenpeace aktivistleri Başbakan Sunak’ın North Yorkshire’daki 1826 yılında inşa edilmiş Grade II kategorisinde koruma altında olan evinin çatısına çıktı.
Çatıya çıkan aktivistler evi siyah bir örtüyle kapladıktan sonra “Rishi Sunak-petrol kârı mı bizim geleceğimiz mi?” yazılı pankart açtı.
Aktivistlerden Philip Evans, “Kuzey Denizi’nde yeni bir sondaj çılgınlığının ciddi sonuçlarını Başbakan’ın evine taşımak için buradayız” dedi.
North Yorkshire Polisi, kısa süre içerisinde memurların olay yerine gelerek duruma müdahale ettiklerini açıkladı.
Protesto sırasında ailesiyle California’da tatilde olan Sunak’ın, Richmond bölgesi için milletvekili olduktan sonra evi satın aldığı öğrenildi.