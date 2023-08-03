https://sputniknews.com.tr/20230803/aktivistlerden-ingiltere-basbakani-sunakin-evine-siyah-ortulu-eylem-1074338219.html

İngiltere Başbakanı Sunak’ın evine siyah örtülü eylem

İngiltere Başbakanı Sunak’ın evine siyah örtülü eylem

Greenpeace aktivistleri, Kuzey Denizi’nde 100’den fazla petrol ve gaz ruhsatı verilmesini protesto etmek için İngiltere Başbakanı Rishi Sunak’ın evini siyah... 03.08.2023, Sputnik Türkiye

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rishi sunak

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Greenpeace aktivistleri bu kez İngiltere Başbakanı Rishi Sunak’ın evini hedef aldı. İngiltere hükümetinin Kuzey Denizi’nde 100 yeni petrol ve gaz arama ruhsatını kararının ardından Greenpeace aktivistleri Başbakan Sunak’ın North Yorkshire’daki 1826 yılında inşa edilmiş Grade II kategorisinde koruma altında olan evinin çatısına çıktı. Çatıya çıkan aktivistler evi siyah bir örtüyle kapladıktan sonra “Rishi Sunak-petrol kârı mı bizim geleceğimiz mi?” yazılı pankart açtı. Aktivistlerden Philip Evans, “Kuzey Denizi’nde yeni bir sondaj çılgınlığının ciddi sonuçlarını Başbakan’ın evine taşımak için buradayız” dedi. North Yorkshire Polisi, kısa süre içerisinde memurların olay yerine gelerek duruma müdahale ettiklerini açıkladı.Protesto sırasında ailesiyle California’da tatilde olan Sunak’ın, Richmond bölgesi için milletvekili olduktan sonra evi satın aldığı öğrenildi.

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Aktivistlerden, İngiltere Başbakanı Sunak’ın evine siyah örtülü eylem Aktivistlerden, İngiltere Başbakanı Sunak’ın evine siyah örtülü eylem 2023-08-03T16:02+0300 true PT0M28S

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greenpeace, aktivist, video, видео, rishi sunak