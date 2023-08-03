İngiltere Başbakanı Sunak’ın evine siyah örtülü eylem

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Murat Karayalçın: Ekrem İmamoğlu ile görüş alışverişinde bulunduk
07:08
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
Enflasyonla mücadele planının ağır maliyeti
09:09
107 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
8 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
8 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 52 ilin emniyet müdürü değişti
12:45
45 dk
ÖZEL HABER
Batı sessizliğe büründü, Türk medyası sınıfta kaldı
13:30
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
2 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:33
87 dk
Z RAPORU
Erdoğan ve Putin arasındaki kritik görüşme
20:45
40 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Gücücek Doğal Yaşamı Koruma Derneği: 'Beach club'lar yüzünden anayasal hakkımızı kullanamıyoruz
07:09
111 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Üniversite mi, bölüm mü tercih edilmeli?
09:02
56 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
4 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
6 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
TÜİK, enflasyon verilerini açıkladı
12:45
52 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
ANKARA FARKI
Memurların toplu sözleşme görüşmeleri hangi aşamada?
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:34
116 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:45
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230803/aktivistlerden-ingiltere-basbakani-sunakin-evine-siyah-ortulu-eylem-1074338219.html
İngiltere Başbakanı Sunak’ın evine siyah örtülü eylem
İngiltere Başbakanı Sunak’ın evine siyah örtülü eylem
Greenpeace aktivistleri, Kuzey Denizi’nde 100’den fazla petrol ve gaz ruhsatı verilmesini protesto etmek için İngiltere Başbakanı Rishi Sunak’ın evini siyah... 03.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-03T16:02+0300
2023-08-03T16:03+0300
dünya
greenpeace
aktivist
video
rishi sunak
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/03/1074338337_0:265:1543:1132_1920x0_80_0_0_9a66a9ba77c65c9aa1fbd548b1b63a55.png
Greenpeace aktivistleri bu kez İngiltere Başbakanı Rishi Sunak’ın evini hedef aldı. İngiltere hükümetinin Kuzey Denizi’nde 100 yeni petrol ve gaz arama ruhsatını kararının ardından Greenpeace aktivistleri Başbakan Sunak’ın North Yorkshire’daki 1826 yılında inşa edilmiş Grade II kategorisinde koruma altında olan evinin çatısına çıktı. Çatıya çıkan aktivistler evi siyah bir örtüyle kapladıktan sonra “Rishi Sunak-petrol kârı mı bizim geleceğimiz mi?” yazılı pankart açtı. Aktivistlerden Philip Evans, “Kuzey Denizi’nde yeni bir sondaj çılgınlığının ciddi sonuçlarını Başbakan’ın evine taşımak için buradayız” dedi. North Yorkshire Polisi, kısa süre içerisinde memurların olay yerine gelerek duruma müdahale ettiklerini açıkladı.Protesto sırasında ailesiyle California’da tatilde olan Sunak’ın, Richmond bölgesi için milletvekili olduktan sonra evi satın aldığı öğrenildi.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Aktivistlerden, İngiltere Başbakanı Sunak’ın evine siyah örtülü eylem
Aktivistlerden, İngiltere Başbakanı Sunak’ın evine siyah örtülü eylem
2023-08-03T16:02+0300
true
PT0M28S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/03/1074338337_0:120:1543:1277_1920x0_80_0_0_e5f7541dc1a5ea5c98eb29c574d291f6.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
greenpeace, aktivist, video, видео, rishi sunak
greenpeace, aktivist, video, видео, rishi sunak

İngiltere Başbakanı Sunak’ın evine siyah örtülü eylem

16:02 03.08.2023 (güncellendi: 16:03 03.08.2023)
Abone olTelegram
Greenpeace aktivistleri, Kuzey Denizi’nde 100’den fazla petrol ve gaz ruhsatı verilmesini protesto etmek için İngiltere Başbakanı Rishi Sunak’ın evini siyah örtü ile kapladı.
Greenpeace aktivistleri bu kez İngiltere Başbakanı Rishi Sunak’ın evini hedef aldı.
İngiltere hükümetinin Kuzey Denizi’nde 100 yeni petrol ve gaz arama ruhsatını kararının ardından Greenpeace aktivistleri Başbakan Sunak’ın North Yorkshire’daki 1826 yılında inşa edilmiş Grade II kategorisinde koruma altında olan evinin çatısına çıktı.
Çatıya çıkan aktivistler evi siyah bir örtüyle kapladıktan sonra “Rishi Sunak-petrol kârı mı bizim geleceğimiz mi?” yazılı pankart açtı.
Aktivistlerden Philip Evans, “Kuzey Denizi’nde yeni bir sondaj çılgınlığının ciddi sonuçlarını Başbakan’ın evine taşımak için buradayız” dedi.
North Yorkshire Polisi, kısa süre içerisinde memurların olay yerine gelerek duruma müdahale ettiklerini açıkladı.
Protesto sırasında ailesiyle California’da tatilde olan Sunak’ın, Richmond bölgesi için milletvekili olduktan sonra evi satın aldığı öğrenildi.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала