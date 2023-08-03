https://sputniknews.com.tr/20230803/ak-partide-6-il-baskanligina-atama-1074311888.html
AK Parti'de 6 il başkanlığına atama
AK Parti'de 6 il başkanlığına atama
- AK Parti'de Adana, Bingöl, Bitlis, Çankırı, Hakkari ve Şanlıurfa il başkanlıklarına atama yapıldı. 03.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-03T00:17+0300
2023-08-03T00:17+0300
2023-08-03T00:17+0300
türkiye
ak parti
adana
bingöl
çankırı
hakkari
şanlıurfa
recep tayyip erdoğan
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AK Parti Teşkilat Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensibiyle Adana İl Başkanlığına Ozan Gülaçtı, Bingöl İl Başkanlığına Yılmaz Seven, Bitlis İl Başkanlığına Kadir Köstekçi, Çankırı İl Başkanlığına Koray Erdoğan, Hakkari İl Başkanlığına vekaleten görev alan Zeydin Kaya, Şanlıurfa İl Başkanlığı'na vekaleten görev alan Ali İhsan Delioğlu'nun atandığı belirtildi.Eski il başkanlarına, şimdiye kadarki çalışmaları için teşekkür edilen açıklamada, görevi yeni devralanlara başarı dileğinde bulunuldu.
türkiye
adana
bingöl
çankırı
hakkari
şanlıurfa
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ak parti, adana, bingöl, çankırı, hakkari, şanlıurfa, recep tayyip erdoğan
ak parti, adana, bingöl, çankırı, hakkari, şanlıurfa, recep tayyip erdoğan
AK Parti'de 6 il başkanlığına atama
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- AK Parti'de Adana, Bingöl, Bitlis, Çankırı, Hakkari ve Şanlıurfa il başkanlıklarına atama yapıldı.
AK Parti Teşkilat Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensibiyle Adana İl Başkanlığına Ozan Gülaçtı, Bingöl İl Başkanlığına Yılmaz Seven, Bitlis İl Başkanlığına Kadir Köstekçi, Çankırı İl Başkanlığına Koray Erdoğan, Hakkari İl Başkanlığına vekaleten görev alan Zeydin Kaya, Şanlıurfa İl Başkanlığı'na vekaleten görev alan Ali İhsan Delioğlu'nun atandığı belirtildi.
Eski il başkanlarına, şimdiye kadarki çalışmaları için teşekkür edilen açıklamada, görevi yeni devralanlara başarı dileğinde bulunuldu.