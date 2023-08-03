https://sputniknews.com.tr/20230803/afad-acikladi-malatyada-deprem-1074317160.html

AFAD açıkladı: Malatya'da deprem

AFAD açıkladı: Malatya'da deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Malatya'da 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. 03.08.2023, Sputnik Türkiye

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2023-08-03T08:17+0300

türkiye

malatya

afad

afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)

deprem

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Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı'nın sitesinde yer alan bilgiye göre, merkezi Malatya'nın Pütürge ilçesi olan 4.3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.Saat 07.56'da meydana gelen depremin 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

https://sputniknews.com.tr/20230803/afad-duyurdu-akdenizde-deprem-1074314317.html

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