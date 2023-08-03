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https://sputniknews.com.tr/20230803/afad-acikladi-malatyada-deprem-1074317160.html
AFAD açıkladı: Malatya'da deprem
AFAD açıkladı: Malatya'da deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Malatya'da 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. 03.08.2023, Sputnik Türkiye
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afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
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Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı'nın sitesinde yer alan bilgiye göre, merkezi Malatya'nın Pütürge ilçesi olan 4.3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.Saat 07.56'da meydana gelen depremin 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.
https://sputniknews.com.tr/20230803/afad-duyurdu-akdenizde-deprem-1074314317.html
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AFAD açıkladı: Malatya'da deprem

08:08 03.08.2023 (güncellendi: 08:17 03.08.2023)
© AADeprem
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 03.08.2023
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Malatya'da 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı'nın sitesinde yer alan bilgiye göre, merkezi Malatya'nın Pütürge ilçesi olan 4.3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Saat 07.56'da meydana gelen depremin 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 03.08.2023
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