https://sputniknews.com.tr/20230803/afad-acikladi-malatyada-deprem-1074317160.html
AFAD açıkladı: Malatya'da deprem
AFAD açıkladı: Malatya'da deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Malatya'da 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. 03.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-03T08:08+0300
2023-08-03T08:08+0300
2023-08-03T08:17+0300
türkiye
malatya
afad
afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı'nın sitesinde yer alan bilgiye göre, merkezi Malatya'nın Pütürge ilçesi olan 4.3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.Saat 07.56'da meydana gelen depremin 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.
https://sputniknews.com.tr/20230803/afad-duyurdu-akdenizde-deprem-1074314317.html
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AFAD açıkladı: Malatya'da deprem
08:08 03.08.2023 (güncellendi: 08:17 03.08.2023) Abone ol
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Malatya'da 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı'nın sitesinde yer alan bilgiye göre, merkezi Malatya'nın Pütürge ilçesi olan 4.3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Saat 07.56'da meydana gelen depremin 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.