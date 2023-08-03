Adı Galatasaray'la anılan Ramos'a tespih göndermiş: 'Şampiyonlukları tespihten sonra geldi'

© İHA Tespihlerde kullanılan gümüşün insanları sakinleştirdiği, stresi azalttığı ve endişeyi ortadan kaldırdığı, oltu taşının ise negatif enerjiyi boşaltarak, pozitif enerji yüklediği bilinirken, Paris Saint-Germain’de (PSG) sözleşmesi biten ünlü yıldızın Galatasaray'a transfer ihtimali en çok Gaziantep'teki tespih ustasını sevindirdi. Ramos'un Galatasaray'a transfer olması halinde kendisine stresini azaltayacak yeni bir tespih hazırlayabileceğini de belirten Dağ, "Sergio Ramos’a 9 yıl önce Real Madrid’de oynarken tespih göndermiştim. O zaman da maç sonu stresini atması için özel tasarımla yapıp göndermiştik. Erzurum Oltu taşından yapmıştım ve tek tek tüm futbolculara özel isimli kaplarda gönderdik. O zaman Real Madrid'de oynayan 18 adet futbolcuya göndermiştim. Bunların içerisinde Sergio Ramos da bulunuyor ve şu anda Galatasaray’la adının geçmesi bizi oldukça gururlandırdı” dedi.