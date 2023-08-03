Adı Galatasaray'la anılan Ramos'a tespih göndermiş: 'Şampiyonlukları tespihten sonra geldi'

Türkiye
SON DAKİKA | Bakan Şimşek'ten enflasyon mesajı: Geçiş sürecindeyiz
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Murat Karayalçın: Ekrem İmamoğlu ile görüş alışverişinde bulunduk
07:08
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
Enflasyonla mücadele planının ağır maliyeti
09:09
107 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
8 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
8 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 52 ilin emniyet müdürü değişti
12:45
45 dk
ÖZEL HABER
Batı sessizliğe büründü, Türk medyası sınıfta kaldı
13:30
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
2 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:33
87 dk
Z RAPORU
Erdoğan ve Putin arasındaki kritik görüşme
20:45
40 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Çeşme'deki halk plajı 'mücadelesi' ve günün haber başlıkları
07:09
111 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Üniversite mi, bölüm mü tercih edilmeli?
09:02
56 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
4 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
6 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
18 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
3 dk
ÖĞLE AJANDASI
Ata Arslan ve Çağlar Öner'le Öğle Ajandası
12:45
125 dk
ANKARA FARKI
Memurların 2024-2025 toplu sözleşme görüşmeleri hangi aşamada?
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:34
116 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:45
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Yılın Astronomi Fotoğrafçısı Yarışmasının finalistleri - Sputnik Türkiye, 1920
MULTİMEDYA
Politika, uluslararası ilişkiler, bilim, magazin, tarih, sanat gibi farklı alanlarda hazırlanan fotoğraf galerisi, video galerisi, infografik, hareketli grafik ve karikatürler.
https://sputniknews.com.tr/20230803/adi-galatasarayla-anilan-ramosa-9-yil-once-tespih-gondermis-mac-stresini-atmasi-icin-tasarladik-1074325417.html
Adı Galatasaray'la anılan Ramos'a tespih göndermiş: 'Şampiyonlukları tespihten sonra geldi'
Adı Galatasaray'la anılan Ramos'a tespih göndermiş: 'Şampiyonlukları tespihten sonra geldi'
Galatasaray'ın transfer gündemindeki İspanyol dünya yıldızı Sergio Ramos’a 9 yıl önce Gaziantep’ten tespih gönderildiği ortaya çıktı. Efsane futbolcu... 03.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-03T11:56+0300
2023-08-03T12:00+0300
multimedya
galatasaray
sergio ramos
tespih
fotoğraf
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/03/1074323652_0:122:2400:1472_1920x0_80_0_0_40646b7c95355b6653114c49e5b67db6.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/03/1074323652_138:0:2263:1594_1920x0_80_0_0_81dd41af00697c14898941f9e2f9a796.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
galatasaray, sergio ramos, tespih, fotoğraf, фото
galatasaray, sergio ramos, tespih, fotoğraf, фото

Adı Galatasaray'la anılan Ramos'a tespih göndermiş: 'Şampiyonlukları tespihten sonra geldi'

11:56 03.08.2023 (güncellendi: 12:00 03.08.2023)
Abone olTelegram
Galatasaray'ın transfer gündemindeki İspanyol dünya yıldızı Sergio Ramos’a 9 yıl önce Gaziantep’ten tespih gönderildiği ortaya çıktı. Efsane futbolcu, Gaziantep'ten gönderilen özel yapım tespih sonrasında 4 kez UEFA Şampiyonlar Ligi, 3 kez de UEFA Süper Kupa kazandı.
© İHAGalatasaray’ın transfer gündeminde yer alan 37 yaşındaki dünya yıldızı Sergio Ramos’a 2014 yılının mart ayında Türkiye'den futbol oynayanlar için özel olarak tasarlanan tespih gönderildiği ortaya çıktı.
İspanyol efsane Sergio Ramos'un şaşalı kariyerinde tespih detayı - Sputnik Türkiye
1/5
© İHA
Galatasaray’ın transfer gündeminde yer alan 37 yaşındaki dünya yıldızı Sergio Ramos’a 2014 yılının mart ayında Türkiye'den futbol oynayanlar için özel olarak tasarlanan tespih gönderildiği ortaya çıktı.
© İHAGaziantep'teki tespih ustası Adil Dağ tarafından yapılan ve yıldız futbolcuya gönderilen tespihte gümüş ve oltu taşı kullanıldı. Kariyerinde La Liga şampiyonluk kupası, İspanya Kral Kupası, İspanya Süper Kupa, FIFA Dünya Kupası, Avrupa Süper Kupası gibi toplamda 29 kupa şampiyonluğu bulunan Sergi Ramos'un Real Madrid ile 4 kez kazandığı UEFA Şampiyonlar Ligi kupası ve 3 kez kazandığı UEFA Süper Kupa başarılarının ise Gaziantep'ten gönderilen tespih sonrasında gelmesi dikkat çekti.
İspanyol efsane Sergio Ramos'un şaşalı kariyerinde tespih detayı - Sputnik Türkiye
2/5
© İHA
Gaziantep'teki tespih ustası Adil Dağ tarafından yapılan ve yıldız futbolcuya gönderilen tespihte gümüş ve oltu taşı kullanıldı. Kariyerinde La Liga şampiyonluk kupası, İspanya Kral Kupası, İspanya Süper Kupa, FIFA Dünya Kupası, Avrupa Süper Kupası gibi toplamda 29 kupa şampiyonluğu bulunan Sergi Ramos'un Real Madrid ile 4 kez kazandığı UEFA Şampiyonlar Ligi kupası ve 3 kez kazandığı UEFA Süper Kupa başarılarının ise Gaziantep'ten gönderilen tespih sonrasında gelmesi dikkat çekti.
© İHATespihlerde kullanılan gümüşün insanları sakinleştirdiği, stresi azalttığı ve endişeyi ortadan kaldırdığı, oltu taşının ise negatif enerjiyi boşaltarak, pozitif enerji yüklediği bilinirken, Paris Saint-Germain’de (PSG) sözleşmesi biten ünlü yıldızın Galatasaray'a transfer ihtimali en çok Gaziantep'teki tespih ustasını sevindirdi. Ramos'un Galatasaray'a transfer olması halinde kendisine stresini azaltayacak yeni bir tespih hazırlayabileceğini de belirten Dağ, "Sergio Ramos’a 9 yıl önce Real Madrid’de oynarken tespih göndermiştim. O zaman da maç sonu stresini atması için özel tasarımla yapıp göndermiştik. Erzurum Oltu taşından yapmıştım ve tek tek tüm futbolculara özel isimli kaplarda gönderdik. O zaman Real Madrid'de oynayan 18 adet futbolcuya göndermiştim. Bunların içerisinde Sergio Ramos da bulunuyor ve şu anda Galatasaray’la adının geçmesi bizi oldukça gururlandırdı” dedi.
İspanyol efsane Sergio Ramos'un şaşalı kariyerinde tespih detayı - Sputnik Türkiye
3/5
© İHA
Tespihlerde kullanılan gümüşün insanları sakinleştirdiği, stresi azalttığı ve endişeyi ortadan kaldırdığı, oltu taşının ise negatif enerjiyi boşaltarak, pozitif enerji yüklediği bilinirken, Paris Saint-Germain’de (PSG) sözleşmesi biten ünlü yıldızın Galatasaray'a transfer ihtimali en çok Gaziantep'teki tespih ustasını sevindirdi. Ramos'un Galatasaray'a transfer olması halinde kendisine stresini azaltayacak yeni bir tespih hazırlayabileceğini de belirten Dağ, "Sergio Ramos’a 9 yıl önce Real Madrid’de oynarken tespih göndermiştim. O zaman da maç sonu stresini atması için özel tasarımla yapıp göndermiştik. Erzurum Oltu taşından yapmıştım ve tek tek tüm futbolculara özel isimli kaplarda gönderdik. O zaman Real Madrid'de oynayan 18 adet futbolcuya göndermiştim. Bunların içerisinde Sergio Ramos da bulunuyor ve şu anda Galatasaray’la adının geçmesi bizi oldukça gururlandırdı” dedi.
© İHARamos'un tespihten faydalanmasını da isteyen Dağ, "Gönderdiğimiz tespihler inşallah futbolculara faydalı olmuştur. Maçın ve o baskı dolu ortamın stresini tespih çekerek atmışlardır diye düşünüyorum" dedi.
İspanyol efsane Sergio Ramos'un şaşalı kariyerinde tespih detayı - Sputnik Türkiye
4/5
© İHA
Ramos'un tespihten faydalanmasını da isteyen Dağ, "Gönderdiğimiz tespihler inşallah futbolculara faydalı olmuştur. Maçın ve o baskı dolu ortamın stresini tespih çekerek atmışlardır diye düşünüyorum" dedi.
© İHASergio Ramos için hazırlanan tespihin futbol oynayanlar için özel olarak yapıldığını belirten Dağ, “Sergio Ramos’a gönderdiğimiz tespih Erzurum Oltu taşıdır. Erzurum Oltu taşının diğer adı siyah kehribardır. Kehribarın özelliği ise vücuttaki elektriği boşaltıp, stresi yok eder. Tespihte kullandığım gümüşün de sakinleştirdiği stresi azalttığı ve endişeyi ortadan kaldırdığı biliniyor. Bu nedenle futbolculara yapıp göndermiş olduğumuz tespihi stres atmak ve daha rahat top oynamaları için özel yapılmıştı" diye konuştu.
İspanyol efsane Sergio Ramos'un şaşalı kariyerinde tespih detayı - Sputnik Türkiye
5/5
© İHA
Sergio Ramos için hazırlanan tespihin futbol oynayanlar için özel olarak yapıldığını belirten Dağ, “Sergio Ramos’a gönderdiğimiz tespih Erzurum Oltu taşıdır. Erzurum Oltu taşının diğer adı siyah kehribardır. Kehribarın özelliği ise vücuttaki elektriği boşaltıp, stresi yok eder. Tespihte kullandığım gümüşün de sakinleştirdiği stresi azalttığı ve endişeyi ortadan kaldırdığı biliniyor. Bu nedenle futbolculara yapıp göndermiş olduğumuz tespihi stres atmak ve daha rahat top oynamaları için özel yapılmıştı" diye konuştu.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала