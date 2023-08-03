https://sputniknews.com.tr/20230803/abdulkadir-selvi-yazdi-yerel-secim-kulisleri-ortaya-cikti-1074316645.html

Abdulkadir Selvi yazdı: Yerel seçim kulisleri ortaya çıktı

Abdulkadir Selvi yazdı: Yerel seçim kulisleri ortaya çıktı

2024 yerel seçimleri için geri sayım sürüyor. Abdulkadir Selvi, yerel seçimlere ilişkin kulis bilgilerini paylaştığı yazısında, "Bu seçimde Erdoğan ile Bahçeli... 03.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-03T07:34+0300

2023-08-03T07:34+0300

2023-08-03T07:34+0300

politika

yerel seçim

yerel seçimler

kulis

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28 Mayıs seçimlerinin ardından 2024'te yapılacak yerel seçimler için geri sayım sürüyor. AK Parti'de yerel seçim hazırlığı başlarken kulisler de hareketlendi. Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, "Yerel seçim kulisleri" başlıklı yazısında, 7 Ekim’de yapılacak olan kongreden sonra belediye başkan adaylarının belirlenme sürecine geçileceğini belirtti."Bu seçimde Erdoğan ile Bahçeli bir araya gelip ittifakın çerçevesini belirleyecek" ifadelerini kullanan Selvi yazısında, başta İstanbul, Ankara ve İzmir’de ittifak yapılmasının beklendiğini söyledi.CHP’de ise yerel seçim hazırlıklarının kurultayın ardından başlayacağını ifade eden Selvi, "İmamoğlu İstanbul’u tercih ederse genel başkanlık yarışında Özgür Özel’e şans doğacak" ifadelerini kullandı.İYİ Parti'nin il bazlı ittifak düşüncesiİYİ Parti'nin il bazlı ittifak düşündüğünü söyleyen Selvi yazısında, "İstanbul ve Ankara için İYİ Parti’nin Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş şartını koşması bekleniyor" ifadelerine yer verdi.Selvi'nin yazısının ilgili bölümü özetle şöyle:* AK Parti’de bir yandan yerel seçim stratejisi konuşuluyor ama asıl çalışma büyük kongreden sonra seçilen yeni ekip tarafından yürütülecek. 7 Ekim’de yapılacak olan kongreden sonra belediye başkan adaylarının belirlenme sürecine geçilecek. Adaylar ilan edildikten sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan meydanlara çıkacak. * MHP ise seçim kampanyasını başlatan ilk parti oldu. Bahçeli, seçim sloganını dahi açıkladı. MHP yerel seçimlere, ”2024’e doğru Diyar Diyar Anadolu” temasıyla hazırlanacak. AK Parti ile MHP arasında seçim ittifakı için henüz görüşmelere başlanmadı. 2019 seçimlerinde AK Parti ve MHP, 30 büyükşehir başta olmak üzere 51 ilde ittifak yapmış, diğerlerinde ayrı ayrı girmişti. Mersin, Manisa ve Adana Büyükşehir Belediyeleri MHP’ye bırakılmıştı. Bu seçimde Erdoğan ile Bahçeli bir araya gelip ittifakın çerçevesini belirleyecek. Başta İstanbul, Ankara ve İzmir’de ittifak yapılması bekleniyor.* CHP’de yerel seçim hazırlıkları ise kurultayın ardından başlayacak. CHP Kurultayı’nın 29 Ekim’de yapılması planlanıyor. CHP’de yerel seçim dengesi iktidara göre değil Ekrem İmamoğlu’na göre oluşacak. Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkanlığı’na aday olmazsa Kılıçdaroğlu’nun banko adayı. CHP’nin eski genel başkanları da İmamoğlu’na İstanbul’u tavsiye etmişler. ”Aman İstanbul’u bırakma. İstanbul’u kazan CHP Genel Başkanlığı çantada keklik” mesajını vermişler. Özgür Özel de İmamoğlu’nun İstanbul adaylığına destek veriyor. İmamoğlu İstanbul’u tercih ederse genel başkanlık yarışında Özgür Özel’e şans doğacak.* İYİ Parti, CHP’deki genel başkanlık yarışının netleşmesini bekliyor. Kılıçdaroğlu kalırsa İYİ Parti seçimlere kendi adaylarıyla girmeyi planlıyor. Tek istisnası, il bazlı ittifaklar düşünülüyor. İstanbul ve Ankara için İYİ Parti’nin Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş şartını koşması bekleniyor. Ankara’da Etimesgut, Gölbaşı ve CHP’nin elinde olan Yenimahalle’yi, İstanbul’da ise Şile, Üsküdar ve CHP’nin elinde olan bir belediyeyi istiyor.

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yerel seçim, yerel seçimler, kulis