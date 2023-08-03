https://sputniknews.com.tr/20230803/abd-kongre-polisi-silahli-saldirgan-ihbari-uzerine-alarma-gecti-1074312877.html
ABD Kongre Polisi silahlı saldırgan ihbarı üzerine alarma geçti
ABD Kongre Polisi silahlı saldırgan ihbarı üzerine alarma geçti
ABD Kongre Polisi, muhtemel bir silahlı saldırgan olduğu yönündeki ihbar üzerine Senato ofis binalarının giriş ve çıkışlarını kapattı, binaların içinde ve... 03.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-03T00:45+0300
2023-08-03T00:45+0300
2023-08-03T00:45+0300
dünya
abd
kongre
polis
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ABD Kongre Binası Polisi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, muhtemel bir silahlı saldırgan olduğuna ilişkin ihbar üzerine Senato ofis binaları içinde ve çevresinde polislerin arama yaptıkları bildirildi.Halka bölgeden uzak durmaları, binaların içerisindekilere de güvenli bir yere saklanmaları çağrısı yapılan açıklamada, herhangi bir silah sesinin duyulduğu yönünde bir teyit olmadığı bilgisi paylaşıldı.
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abd, kongre, polis
ABD Kongre Polisi silahlı saldırgan ihbarı üzerine alarma geçti
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ABD Kongre Polisi, muhtemel bir silahlı saldırgan olduğu yönündeki ihbar üzerine Senato ofis binalarının giriş ve çıkışlarını kapattı, binaların içinde ve çevresindeki arama devam ediyor.
ABD Kongre Binası Polisi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, muhtemel bir silahlı saldırgan olduğuna ilişkin ihbar üzerine Senato ofis binaları içinde ve çevresinde polislerin arama yaptıkları bildirildi.
Halka bölgeden uzak durmaları, binaların içerisindekilere de güvenli bir yere saklanmaları çağrısı yapılan açıklamada, herhangi bir silah sesinin duyulduğu yönünde bir teyit olmadığı bilgisi paylaşıldı.