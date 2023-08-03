https://sputniknews.com.tr/20230803/abd-israilin-davut-sapani-hava-savunma-sistemini-finlandiyaya-satisini-onayladi-1074335672.html
ABD, İsrail'in Davut Sapanı hava savunma sistemini Finlandiya'ya satışını onayladı
ABD, İsrail'in Davut Sapanı hava savunma sistemini Finlandiya'ya satışını onayladı
İsrail, ABD ile ortak ürettiği 'Davut Sapanı' isimli orta ve uzun menzilli hava savunma sisteminin Finlandiya'ya 316 milyon euro değerindeki satışını... 03.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-03T14:51+0300
2023-08-03T14:51+0300
2023-08-03T14:51+0300
savunma
abd
israil
finlandiya
satış
davut sapanı
davut sapanı füze savunma sistemi
onay
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İsrail hükümeti basın ofisinden yapılan açıklamaya göre, Washington, ABD-İsrail ortak üretimi Davut Sapanı hava savunma sisteminin ilk defa üçüncü bir ülkeye satışına onay verdi.Taraflar arasında imzalanacak 316 milyon eurodeğerindeki hava savunma sistemi satış anlaşması kapsamında önleyici füzeler, füze fırlatma rampaları ve radar sistemlerinin Finlandiya'ya teslim edileceği aktarıldı.Sistemin Finlandiya'ya satılacak versiyonunun İsrailli savunma sanayi şirketi Rafael, ABD'li savunma teknoloji firması Raytheon ve Finlandiyalı firmalarla ortak geliştirileceği belirtildi. Hava savunma sisteminin Finlandiya'nın komuta-kontrol sistemlerine entegre edileceği kaydedildi.İsrail ve ABD ortak üretimiyle 2017'de geliştirilen Davut Sapanı, düşman uçakları, insansız hava araçları, balistik füzeler, orta ve uzun menzilli roketlere karşı kullanılabiliyor.İsrail, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne Mayıs 2023'te düzenlediği saldırılar sırasında buradan atılan roketlere karşı Davut Sapanı'nın ilk defa bir çatışma ortamında kullanıldığını açıklamıştı.İsrail basınında, Rusya'nın Ukrayna saldırısının başlamasının ardından İsrail'in savunma sanayisi ürünlerinin Batı ülkelerine ihracatının artabileceği yorumları yer almıştı.Almanya Meclisindeki ilgili komisyonun da İsrail'den yaklaşık 4 milyar euro değerinde Arrow-3 tipinde balistik füze savunma sistemi alımını geçen aylarda onayladığı bildirilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230803/filistin-biden-yonetimi-bizi-hayal-kirikligina-ugratti-artik-cine-yoneliyoruz-1074335326.html
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abd, israil, finlandiya, satış, davut sapanı, davut sapanı füze savunma sistemi, onay
abd, israil, finlandiya, satış, davut sapanı, davut sapanı füze savunma sistemi, onay
ABD, İsrail'in Davut Sapanı hava savunma sistemini Finlandiya'ya satışını onayladı
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İsrail, ABD ile ortak ürettiği 'Davut Sapanı' isimli orta ve uzun menzilli hava savunma sisteminin Finlandiya'ya 316 milyon euro değerindeki satışını Washington'un onayladığını açıkladı.
İsrail hükümeti basın ofisinden yapılan açıklamaya göre, Washington, ABD-İsrail ortak üretimi Davut Sapanı hava savunma sisteminin ilk defa üçüncü bir ülkeye satışına onay verdi.
Taraflar arasında imzalanacak 316 milyon eurodeğerindeki hava savunma sistemi satış anlaşması kapsamında önleyici füzeler, füze fırlatma rampaları ve radar sistemlerinin Finlandiya'ya teslim edileceği aktarıldı.
Sistemin Finlandiya'ya satılacak versiyonunun İsrailli savunma sanayi şirketi Rafael, ABD'li savunma teknoloji firması Raytheon ve Finlandiyalı firmalarla ortak geliştirileceği belirtildi. Hava savunma sisteminin Finlandiya'nın komuta-kontrol sistemlerine entegre edileceği kaydedildi.
İsrail ve ABD ortak üretimiyle 2017'de geliştirilen Davut Sapanı, düşman uçakları, insansız hava araçları, balistik füzeler, orta ve uzun menzilli roketlere karşı kullanılabiliyor.
İsrail, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne Mayıs 2023'te düzenlediği saldırılar sırasında buradan atılan roketlere karşı Davut Sapanı'nın ilk defa bir çatışma ortamında kullanıldığını açıklamıştı.
İsrail basınında, Rusya'nın Ukrayna saldırısının başlamasının ardından İsrail'in savunma sanayisi ürünlerinin Batı ülkelerine ihracatının artabileceği yorumları yer almıştı.
Almanya Meclisindeki ilgili komisyonun da İsrail'den yaklaşık 4 milyar euro değerinde Arrow-3 tipinde balistik füze savunma sistemi alımını geçen aylarda onayladığı bildirilmişti.