https://sputniknews.com.tr/20230803/ab-belarusa-silah-ve-muhimmat-sevkiyatini-yasakladi-1074350031.html

AB, Belarus'a silah ve mühimmat sevkiyatını yasakladı

AB, Belarus'a silah ve mühimmat sevkiyatını yasakladı

AB Komisyonu, Ukrayna'daki çatışmalar çerçevesinde yaşanan uluslararası gerilimde Rusya'nın yanında yer aldığı gerekçesiyle Belarus'a yaptırımları genişletti. 03.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-03T21:48+0300

2023-08-03T21:48+0300

2023-08-03T21:48+0300

ukrayna krizi

belarus

avrupa birliği

yaptırım

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AB ülkeleri, Rusya'ya uygulanan yaptırımların Belarus üzerinden aşılmasını önlemek için Minsk'e yönelik yeni kısıtlamalar üzerinde mutabakata vardı.Belarus'un askeri ve teknolojik gelişimine katkıda bulunan çok sayıda kritik ürün ve teknolojinin Belarus'a ihracatına yasak getiren AB ülkeleri, ateşli silahlar ve mühimmat ile havacılık ve uzay endüstrisinde kullanıma uygun mal ve teknolojilerin Belarus'a sevkiyatını da kısıtladı.Belarus'a yönelik yaptırımların Rusya'ya uygulanan yaptırımlarla uyumlu hale getirildiğini kaydeden AB Komisyonu, birtakım ürün ve teknolojilere yönelik yaptırımların aşılmasının önüne geçmek için kısıtlayıcı önlemlerin hızlı bir şekilde uygulamaya koyulacağının altını çizdi.AB'nin önceki yaptırım paketinde Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğine karşı Rusya'yla işbirliği yaptığı gerekçesiyle Belarus'tan bazı kişi ve kuruluşlara kısıtlamalar getirilmişti. Ayrıca, Belarus'la ticaret sınırlandırılmış, 5 Belarus bankası uluslararası ödeme sistemi SWIFT'ten çıkarılmış, ülkenin merkez bankasının işlemleri yasaklanmış ve finansman akışı kısıtlanmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230517/belarus-ve-rusyadan-batiya-temel-cikarlarini-dikkate-alma-cagrisi-1071238954.html

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