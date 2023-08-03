https://sputniknews.com.tr/20230803/ab-belarusa-silah-ve-muhimmat-sevkiyatini-yasakladi-1074350031.html
AB, Belarus'a silah ve mühimmat sevkiyatını yasakladı
AB, Belarus'a silah ve mühimmat sevkiyatını yasakladı
AB Komisyonu, Ukrayna'daki çatışmalar çerçevesinde yaşanan uluslararası gerilimde Rusya'nın yanında yer aldığı gerekçesiyle Belarus'a yaptırımları genişletti. 03.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-03T21:48+0300
2023-08-03T21:48+0300
2023-08-03T21:48+0300
ukrayna krizi
belarus
avrupa birliği
yaptırım
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AB ülkeleri, Rusya'ya uygulanan yaptırımların Belarus üzerinden aşılmasını önlemek için Minsk'e yönelik yeni kısıtlamalar üzerinde mutabakata vardı.Belarus'un askeri ve teknolojik gelişimine katkıda bulunan çok sayıda kritik ürün ve teknolojinin Belarus'a ihracatına yasak getiren AB ülkeleri, ateşli silahlar ve mühimmat ile havacılık ve uzay endüstrisinde kullanıma uygun mal ve teknolojilerin Belarus'a sevkiyatını da kısıtladı.Belarus'a yönelik yaptırımların Rusya'ya uygulanan yaptırımlarla uyumlu hale getirildiğini kaydeden AB Komisyonu, birtakım ürün ve teknolojilere yönelik yaptırımların aşılmasının önüne geçmek için kısıtlayıcı önlemlerin hızlı bir şekilde uygulamaya koyulacağının altını çizdi.AB'nin önceki yaptırım paketinde Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğine karşı Rusya'yla işbirliği yaptığı gerekçesiyle Belarus'tan bazı kişi ve kuruluşlara kısıtlamalar getirilmişti. Ayrıca, Belarus'la ticaret sınırlandırılmış, 5 Belarus bankası uluslararası ödeme sistemi SWIFT'ten çıkarılmış, ülkenin merkez bankasının işlemleri yasaklanmış ve finansman akışı kısıtlanmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230517/belarus-ve-rusyadan-batiya-temel-cikarlarini-dikkate-alma-cagrisi-1071238954.html
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belarus, avrupa birliği, yaptırım
belarus, avrupa birliği, yaptırım
AB, Belarus'a silah ve mühimmat sevkiyatını yasakladı
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AB Komisyonu, Ukrayna'daki çatışmalar çerçevesinde yaşanan uluslararası gerilimde Rusya'nın yanında yer aldığı gerekçesiyle Belarus'a yaptırımları genişletti.
AB ülkeleri, Rusya'ya uygulanan yaptırımların Belarus üzerinden aşılmasını önlemek için Minsk'e yönelik yeni kısıtlamalar üzerinde mutabakata vardı.
Belarus'un askeri ve teknolojik gelişimine katkıda bulunan çok sayıda kritik ürün ve teknolojinin Belarus'a ihracatına yasak getiren AB ülkeleri, ateşli silahlar ve mühimmat ile havacılık ve uzay endüstrisinde kullanıma uygun mal ve teknolojilerin Belarus'a sevkiyatını da kısıtladı.
Belarus'a yönelik yaptırımların Rusya'ya uygulanan yaptırımlarla uyumlu hale getirildiğini kaydeden AB Komisyonu, birtakım ürün ve teknolojilere yönelik yaptırımların aşılmasının önüne geçmek için kısıtlayıcı önlemlerin hızlı bir şekilde uygulamaya koyulacağının altını çizdi.
AB'nin önceki yaptırım paketinde Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğine karşı Rusya'yla işbirliği yaptığı gerekçesiyle Belarus'tan bazı kişi ve kuruluşlara kısıtlamalar getirilmişti. Ayrıca, Belarus'la ticaret sınırlandırılmış, 5 Belarus bankası uluslararası ödeme sistemi SWIFT'ten çıkarılmış, ülkenin merkez bankasının işlemleri yasaklanmış ve finansman akışı kısıtlanmıştı.