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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230802/zelenskiy-ukraynanin-guneyinde-onemli-derecede-hasar-meydana-geldi-1074285245.html
Zelenskiy: Ukrayna'nın güneyinde önemli derecede hasar meydana geldi
Zelenskiy: Ukrayna'nın güneyinde önemli derecede hasar meydana geldi
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ülkenin güneyinde yaşanan patlamaların ve gerçekleştirilen füze atışlarının ardından bölgede önemli yıkımlar meydana... 02.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-02T12:50+0300
2023-08-02T12:50+0300
ukrayna krizi
vladimir zelenskiy
ukrayna
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Telegram hesabından açıklama yapan Zelenskiy, Ukrayna'daki tesislerin gece saatlerinde vurulduğunu belirtti.Ukrayna'nın mevcut imkan ve kabiliyetleriyle savunmaya devam ettiklerini kaydeden Zelenskiy, "Maalesef hasarlar var. En önemlileri, ülkenin güneyinde" dedi.
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vladimir zelenskiy, ukrayna, rusya, açıklama

Zelenskiy: Ukrayna'nın güneyinde önemli derecede hasar meydana geldi

12:50 02.08.2023
© AA / Dursun AydemirUkrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 02.08.2023
© AA / Dursun Aydemir
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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ülkenin güneyinde yaşanan patlamaların ve gerçekleştirilen füze atışlarının ardından bölgede önemli yıkımlar meydana geldiğini söyledi.
Telegram hesabından açıklama yapan Zelenskiy, Ukrayna'daki tesislerin gece saatlerinde vurulduğunu belirtti.

Ukrayna'nın mevcut imkan ve kabiliyetleriyle savunmaya devam ettiklerini kaydeden Zelenskiy, "Maalesef hasarlar var. En önemlileri, ülkenin güneyinde" dedi.
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