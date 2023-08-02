https://sputniknews.com.tr/20230802/zelenskiy-ukraynanin-guneyinde-onemli-derecede-hasar-meydana-geldi-1074285245.html

Zelenskiy: Ukrayna'nın güneyinde önemli derecede hasar meydana geldi

Zelenskiy: Ukrayna'nın güneyinde önemli derecede hasar meydana geldi

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ülkenin güneyinde yaşanan patlamaların ve gerçekleştirilen füze atışlarının ardından bölgede önemli yıkımlar meydana... 02.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-02T12:50+0300

2023-08-02T12:50+0300

2023-08-02T12:50+0300

ukrayna krizi

vladimir zelenskiy

ukrayna

rusya

açıklama

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Telegram hesabından açıklama yapan Zelenskiy, Ukrayna'daki tesislerin gece saatlerinde vurulduğunu belirtti.Ukrayna'nın mevcut imkan ve kabiliyetleriyle savunmaya devam ettiklerini kaydeden Zelenskiy, "Maalesef hasarlar var. En önemlileri, ülkenin güneyinde" dedi.

ukrayna

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vladimir zelenskiy, ukrayna, rusya, açıklama