https://sputniknews.com.tr/20230802/zelenskiy-ukraynanin-guneyinde-onemli-derecede-hasar-meydana-geldi-1074285245.html
Zelenskiy: Ukrayna'nın güneyinde önemli derecede hasar meydana geldi
Zelenskiy: Ukrayna'nın güneyinde önemli derecede hasar meydana geldi
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ülkenin güneyinde yaşanan patlamaların ve gerçekleştirilen füze atışlarının ardından bölgede önemli yıkımlar meydana... 02.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-02T12:50+0300
2023-08-02T12:50+0300
2023-08-02T12:50+0300
ukrayna krizi
vladimir zelenskiy
ukrayna
rusya
açıklama
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Telegram hesabından açıklama yapan Zelenskiy, Ukrayna'daki tesislerin gece saatlerinde vurulduğunu belirtti.Ukrayna'nın mevcut imkan ve kabiliyetleriyle savunmaya devam ettiklerini kaydeden Zelenskiy, "Maalesef hasarlar var. En önemlileri, ülkenin güneyinde" dedi.
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vladimir zelenskiy, ukrayna, rusya, açıklama
vladimir zelenskiy, ukrayna, rusya, açıklama
Zelenskiy: Ukrayna'nın güneyinde önemli derecede hasar meydana geldi
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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ülkenin güneyinde yaşanan patlamaların ve gerçekleştirilen füze atışlarının ardından bölgede önemli yıkımlar meydana geldiğini söyledi.
Telegram hesabından açıklama yapan Zelenskiy, Ukrayna'daki tesislerin gece saatlerinde vurulduğunu belirtti.
Ukrayna'nın mevcut imkan ve kabiliyetleriyle savunmaya devam ettiklerini kaydeden Zelenskiy, "Maalesef hasarlar var. En önemlileri, ülkenin güneyinde" dedi.