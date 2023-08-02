https://sputniknews.com.tr/20230802/turk-milli-para-yuzucu-sumeyye-boyaci-dunya-ucuncusu-oldu-1074266170.html
Türk milli para yüzücü Sümeyye Boyacı, dünya üçüncüsü oldu
Türk milli para yüzücü Sümeyye Boyacı, dünya üçüncüsü oldu
İngiltere'de düzenlenen Para Yüzme Dünya Şampiyonası'nda Türk milli sporcu Sümeyye Boyacı, 50 metre sırtüstünde bronz madalya kazandı. 02.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-02T01:45+0300
2023-08-02T01:45+0300
2023-08-02T01:45+0300
paralimpik oyunları
sümeyye boyacı
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Türkiye Milli Paralimpik Komitesi'nde yapılan açıklamaya göre, kadınlar 50 metre sırtüstü S5 kategorisinin finalinde Sümeyye, 43.32'lik derecesiyle üçüncü olmayı başardı.Bronz madalya alan milli sporcu, bu derecesiyle 2024 Paris Paralimpik Oyunları'na kota aldı.Aynı kategoride yarışan bir diğer milli yüzücü Sevilay Öztürk ise 44.11'lik derecesiyle dünya beşincisi oldu.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
paralimpik oyunları, sümeyye boyacı
paralimpik oyunları, sümeyye boyacı
Türk milli para yüzücü Sümeyye Boyacı, dünya üçüncüsü oldu
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İngiltere'de düzenlenen Para Yüzme Dünya Şampiyonası'nda Türk milli sporcu Sümeyye Boyacı, 50 metre sırtüstünde bronz madalya kazandı.
Türkiye Milli Paralimpik Komitesi'nde yapılan açıklamaya göre, kadınlar 50 metre sırtüstü S5 kategorisinin finalinde Sümeyye, 43.32'lik derecesiyle üçüncü olmayı başardı.
Bronz madalya alan milli sporcu, bu derecesiyle 2024 Paris Paralimpik Oyunları'na kota aldı.
Aynı kategoride yarışan bir diğer milli yüzücü Sevilay Öztürk ise 44.11'lik derecesiyle dünya beşincisi oldu.