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Türk milli para yüzücü Sümeyye Boyacı, dünya üçüncüsü oldu
Türk milli para yüzücü Sümeyye Boyacı, dünya üçüncüsü oldu
İngiltere'de düzenlenen Para Yüzme Dünya Şampiyonası'nda Türk milli sporcu Sümeyye Boyacı, 50 metre sırtüstünde bronz madalya kazandı. 02.08.2023, Sputnik Türkiye
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paralimpik oyunları
sümeyye boyacı
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Türkiye Milli Paralimpik Komitesi'nde yapılan açıklamaya göre, kadınlar 50 metre sırtüstü S5 kategorisinin finalinde Sümeyye, 43.32'lik derecesiyle üçüncü olmayı başardı.Bronz madalya alan milli sporcu, bu derecesiyle 2024 Paris Paralimpik Oyunları'na kota aldı.Aynı kategoride yarışan bir diğer milli yüzücü Sevilay Öztürk ise 44.11'lik derecesiyle dünya beşincisi oldu.
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paralimpik oyunları, sümeyye boyacı
paralimpik oyunları, sümeyye boyacı

Türk milli para yüzücü Sümeyye Boyacı, dünya üçüncüsü oldu

01:45 02.08.2023
© AASümeyye Boyacı
Sümeyye Boyacı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.08.2023
© AA
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İngiltere'de düzenlenen Para Yüzme Dünya Şampiyonası'nda Türk milli sporcu Sümeyye Boyacı, 50 metre sırtüstünde bronz madalya kazandı.
Türkiye Milli Paralimpik Komitesi'nde yapılan açıklamaya göre, kadınlar 50 metre sırtüstü S5 kategorisinin finalinde Sümeyye, 43.32'lik derecesiyle üçüncü olmayı başardı.
Bronz madalya alan milli sporcu, bu derecesiyle 2024 Paris Paralimpik Oyunları'na kota aldı.
Aynı kategoride yarışan bir diğer milli yüzücü Sevilay Öztürk ise 44.11'lik derecesiyle dünya beşincisi oldu.
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