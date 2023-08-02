https://sputniknews.com.tr/20230802/turk-milli-para-yuzucu-sumeyye-boyaci-dunya-ucuncusu-oldu-1074266170.html

Türk milli para yüzücü Sümeyye Boyacı, dünya üçüncüsü oldu

Türk milli para yüzücü Sümeyye Boyacı, dünya üçüncüsü oldu

İngiltere'de düzenlenen Para Yüzme Dünya Şampiyonası'nda Türk milli sporcu Sümeyye Boyacı, 50 metre sırtüstünde bronz madalya kazandı. 02.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-02T01:45+0300

2023-08-02T01:45+0300

2023-08-02T01:45+0300

paralimpik oyunları

sümeyye boyacı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/02/1074266004_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_12e2b3ca5bc16484811302b85d096202.jpg

Türkiye Milli Paralimpik Komitesi'nde yapılan açıklamaya göre, kadınlar 50 metre sırtüstü S5 kategorisinin finalinde Sümeyye, 43.32'lik derecesiyle üçüncü olmayı başardı.Bronz madalya alan milli sporcu, bu derecesiyle 2024 Paris Paralimpik Oyunları'na kota aldı.Aynı kategoride yarışan bir diğer milli yüzücü Sevilay Öztürk ise 44.11'lik derecesiyle dünya beşincisi oldu.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

paralimpik oyunları, sümeyye boyacı