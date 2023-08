https://sputniknews.com.tr/20230802/tunusun-ilk-kadin-basbakani-gorevden-alindi-1074287484.html

Tunus’un ilk kadın başbakanı görevden alındı

Tunus’un ilk kadın başbakanı görevden alındı

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, ülkenin ilk kadın Başbakanı Necla Buden’i görevden alarak yerine yapan Ahmed Hachani’yi atadı. 02.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-02T13:46+0300

2023-08-02T13:46+0300

2023-08-02T13:46+0300

dünya

ortadoğu

kuzey afrika

kays said

necla buden

başbakan

görevden alma

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/02/1074287779_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f4b0d0b9aa8eadf50954dadd5ca61fbc.jpg

Tunus Cumhurbaşkanı Said, 25 Temmuz 2021’de 'ülkenin tehlikede olduğu' gerekçesiyle dönemin başbakanı Hişam el-Meşiş'i görevden almış, parlamentonun yetkilerini de dondurmuştu. Said, 22 Eylül 2021'de imzaladığı kararnameyle yetkilerini genişleterek yürütme organını da kendisine bağlamıştı. Ülkede yaşanan siyasi krizde meclisin yetkilerini askıya almasından 2 sonra göreve getirdiği Necla Buden ‘i görevden aldı. Ülkenin ilk kadın başbakanı olan Buden’in gece geç saatlerinde görevden alınmasının ardından yerine gelen isim belli oldu. Buden’den boşalan koltuğa daha önce Tunus Merkez Bankası İnsan Kaynakları Direktörü olarak görev yapan Ahmed Hachani getirildi. Hachani, Tunus Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda Said’in huzurunda yemin ederek göreve başladı.Tunus lideri Kays Said, yemin töreninin ardından yaptığı açıklamada "Vatanımızı, ülkemizi ve barışı korumamamız için zorluklar var. halkımızın arzusu ve istediği adaleti sağlamak için çalışacağız” dedi.

https://sputniknews.com.tr/20210929/tunusa-ilk-kadin-basbakan-1049354192.html

kuzey afrika

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ortadoğu, kuzey afrika, kays said, necla buden, başbakan, görevden alma