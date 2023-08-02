https://sputniknews.com.tr/20230802/tunusun-ilk-kadin-basbakani-gorevden-alindi-1074287484.html
Tunus’un ilk kadın başbakanı görevden alındı
Tunus’un ilk kadın başbakanı görevden alındı
Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, ülkenin ilk kadın Başbakanı Necla Buden’i görevden alarak yerine yapan Ahmed Hachani’yi atadı. 02.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-02T13:46+0300
2023-08-02T13:46+0300
2023-08-02T13:46+0300
dünya
ortadoğu
kuzey afrika
kays said
necla buden
başbakan
görevden alma
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Tunus Cumhurbaşkanı Said, 25 Temmuz 2021’de 'ülkenin tehlikede olduğu' gerekçesiyle dönemin başbakanı Hişam el-Meşiş'i görevden almış, parlamentonun yetkilerini de dondurmuştu. Said, 22 Eylül 2021'de imzaladığı kararnameyle yetkilerini genişleterek yürütme organını da kendisine bağlamıştı. Ülkede yaşanan siyasi krizde meclisin yetkilerini askıya almasından 2 sonra göreve getirdiği Necla Buden ‘i görevden aldı. Ülkenin ilk kadın başbakanı olan Buden’in gece geç saatlerinde görevden alınmasının ardından yerine gelen isim belli oldu. Buden’den boşalan koltuğa daha önce Tunus Merkez Bankası İnsan Kaynakları Direktörü olarak görev yapan Ahmed Hachani getirildi. Hachani, Tunus Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda Said’in huzurunda yemin ederek göreve başladı.Tunus lideri Kays Said, yemin töreninin ardından yaptığı açıklamada "Vatanımızı, ülkemizi ve barışı korumamamız için zorluklar var. halkımızın arzusu ve istediği adaleti sağlamak için çalışacağız” dedi.
https://sputniknews.com.tr/20210929/tunusa-ilk-kadin-basbakan-1049354192.html
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ortadoğu, kuzey afrika, kays said, necla buden, başbakan, görevden alma
ortadoğu, kuzey afrika, kays said, necla buden, başbakan, görevden alma
Tunus’un ilk kadın başbakanı görevden alındı
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Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, ülkenin ilk kadın Başbakanı Necla Buden’i görevden alarak yerine yapan Ahmed Hachani’yi atadı.
Tunus Cumhurbaşkanı Said, 25 Temmuz 2021’de 'ülkenin tehlikede olduğu' gerekçesiyle dönemin başbakanı Hişam el-Meşiş'i görevden almış, parlamentonun yetkilerini de dondurmuştu. Said, 22 Eylül 2021'de imzaladığı kararnameyle yetkilerini genişleterek yürütme organını da kendisine bağlamıştı.
Ülkede yaşanan siyasi krizde meclisin yetkilerini askıya almasından 2 sonra göreve getirdiği Necla Buden ‘i görevden aldı.
Ülkenin ilk kadın başbakanı olan Buden’in gece geç saatlerinde görevden alınmasının ardından yerine gelen isim belli oldu. Buden’den boşalan koltuğa daha önce Tunus Merkez Bankası İnsan Kaynakları Direktörü olarak görev yapan Ahmed Hachani getirildi.
Hachani, Tunus Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda Said’in huzurunda yemin ederek göreve başladı.
Tunus lideri Kays Said, yemin töreninin ardından yaptığı açıklamada "Vatanımızı, ülkemizi ve barışı korumamamız için zorluklar var. halkımızın arzusu ve istediği adaleti sağlamak için çalışacağız” dedi.