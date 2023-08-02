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Tunceli'de eylem, etkinlik ve basın açıklamaları 15 gün izne bağlandı
Tunceli'de eylem, etkinlik ve basın açıklamaları 15 gün izne bağlandı
Tunceli'de eylem, etkinlik ve basın açıklamalarının 15 gün süreyle izne bağlandığı bildirildi. 02.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-02T12:56+0300
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tunceli belediyesi
eylem
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Valilikten yapılan açıklamada, kentte 3-6 Ağustos'ta 21. Munzur Kültür ve Doğa Festivali'nin düzenleneceği belirtildi.Festivalin huzur ve güven ortamında gerçekleşmesi için çeşitli tedbirlerin alındığı aktarılan açıklamada, "İl merkezi ve ilçelerimizde izin verilen festival programlarının icra edilecek içerikleri haricinde düzenlenecek eylem, etkinlik ve basın açıklamaları, 15 Ağustos saat 23.59'a kadar 15 gün süreyle mülki amir iznine bağlanmıştır." ifadelerine yer verildi.Açıklamada, izinsiz yapılacak olan eylem ve etkinliklere müsaade edilmeyeceği vurgulandı.
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Tunceli'de eylem, etkinlik ve basın açıklamaları 15 gün izne bağlandı

12:56 02.08.2023
© İHATunceli Valiliği
Tunceli Valiliği - Sputnik Türkiye, 1920, 02.08.2023
© İHA
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Tunceli'de eylem, etkinlik ve basın açıklamalarının 15 gün süreyle izne bağlandığı bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, kentte 3-6 Ağustos'ta 21. Munzur Kültür ve Doğa Festivali'nin düzenleneceği belirtildi.
Festivalin huzur ve güven ortamında gerçekleşmesi için çeşitli tedbirlerin alındığı aktarılan açıklamada, "İl merkezi ve ilçelerimizde izin verilen festival programlarının icra edilecek içerikleri haricinde düzenlenecek eylem, etkinlik ve basın açıklamaları, 15 Ağustos saat 23.59'a kadar 15 gün süreyle mülki amir iznine bağlanmıştır." ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, izinsiz yapılacak olan eylem ve etkinliklere müsaade edilmeyeceği vurgulandı.
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