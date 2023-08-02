https://sputniknews.com.tr/20230802/tuncelide-eylem-etkinlik-ve-basin-aciklamalari-15-gun-izne-baglandi-1074285412.html
Tunceli'de eylem, etkinlik ve basın açıklamaları 15 gün izne bağlandı
Tunceli'de eylem, etkinlik ve basın açıklamaları 15 gün izne bağlandı
Tunceli'de eylem, etkinlik ve basın açıklamalarının 15 gün süreyle izne bağlandığı bildirildi. 02.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-02T12:56+0300
2023-08-02T12:56+0300
2023-08-02T12:56+0300
türkiye
tunceli
tunceli belediyesi
eylem
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/0b/18/1051116368_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_abe3683c8a5a929f1a46ca2f26bd031b.jpg
Valilikten yapılan açıklamada, kentte 3-6 Ağustos'ta 21. Munzur Kültür ve Doğa Festivali'nin düzenleneceği belirtildi.Festivalin huzur ve güven ortamında gerçekleşmesi için çeşitli tedbirlerin alındığı aktarılan açıklamada, "İl merkezi ve ilçelerimizde izin verilen festival programlarının icra edilecek içerikleri haricinde düzenlenecek eylem, etkinlik ve basın açıklamaları, 15 Ağustos saat 23.59'a kadar 15 gün süreyle mülki amir iznine bağlanmıştır." ifadelerine yer verildi.Açıklamada, izinsiz yapılacak olan eylem ve etkinliklere müsaade edilmeyeceği vurgulandı.
türkiye
tunceli
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/0b/18/1051116368_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_77e2fb16a0df62d77e97307803a506a7.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
tunceli, tunceli belediyesi, eylem
tunceli, tunceli belediyesi, eylem
Tunceli'de eylem, etkinlik ve basın açıklamaları 15 gün izne bağlandı
Abone ol
Tunceli'de eylem, etkinlik ve basın açıklamalarının 15 gün süreyle izne bağlandığı bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, kentte 3-6 Ağustos'ta 21. Munzur Kültür ve Doğa Festivali'nin düzenleneceği belirtildi.
Festivalin huzur ve güven ortamında gerçekleşmesi için çeşitli tedbirlerin alındığı aktarılan açıklamada, "İl merkezi ve ilçelerimizde izin verilen festival programlarının icra edilecek içerikleri haricinde düzenlenecek eylem, etkinlik ve basın açıklamaları, 15 Ağustos saat 23.59'a kadar 15 gün süreyle mülki amir iznine bağlanmıştır." ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, izinsiz yapılacak olan eylem ve etkinliklere müsaade edilmeyeceği vurgulandı.