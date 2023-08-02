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Tunç Soyer: 25 bin 9 lira olan teklifimizdeki yevmiye ücretlerini sendika kabul etti
Tunç Soyer: 25 bin 9 lira olan teklifimizdeki yevmiye ücretlerini sendika kabul etti
İzmir’de toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde uzlaşma sağlanamaması üzerine Metro A.Ş. çalışanları tarafından iki gün önce başlatılan grev, anlaşma sağlanması... 02.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-02T14:31+0300
2023-08-02T14:37+0300
türkiye
izmir
grev
tunç soyer
izmir büyükşehir belediye başkanlığı
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Grevin sona erdiğini İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Twitter hesabından, “Çok şükür… çok mutluyum… Metro ve tramvaylarımız yarın sabahtan itibaren tekrar çalışmaya başlıyor. 2 gündür yaşanan büyük sıkıntılar bittiği için çok sevinçliyim. Tüm İzmirlileri sevgi ve saygıyla selamlıyorum.” dedi.Demiryol-İş Sendikası da anlaşmayı sosyal medya hesabından “İzmir Metro A. Ş.’de yürüttüğümüz 10. Dönem toplu iş sözleşmesi iki tarafın uzlaşıya varması sonucu imza altına alınmıştır” sözleriyle duyurdu. Soyer, "Demiryol-İş Sendikası ile sürdürdüğümüz TİS görüşmelerinde en düşük 22 bin 105, en yüksek 25 bin 9 lira olan teklifimizdeki yevmiye ücretlerini sendika aynen kabul etti. Belediyemiz de diğer sosyal haklarda ortalama yüzde 7 artışa rıza gösterdi" ifadelerini kullandı.Soyer, grev sürerken paylaştığı açıklamada işçilerin yol, yemek ve izin ücretleri hariç en düşük 33 bin 813 lira istediklerini, kendilerininse en düşük 22 bin 105 lira teklif ettiklerini kaydetmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230801/izmirde-metro-ve-tramvay-iscilerinin-grevi-sona-erdi-1074264440.html
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izmir, grev, tunç soyer, izmir büyükşehir belediye başkanlığı
izmir, grev, tunç soyer, izmir büyükşehir belediye başkanlığı

Tunç Soyer: 25 bin 9 lira olan teklifimizdeki yevmiye ücretlerini sendika kabul etti

14:31 02.08.2023 (güncellendi: 14:37 02.08.2023)
© İHA / CEREN ATMACA ÖZDENİzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer - Sputnik Türkiye, 1920, 02.08.2023
© İHA / CEREN ATMACA ÖZDEN
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İzmir’de toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde uzlaşma sağlanamaması üzerine Metro A.Ş. çalışanları tarafından iki gün önce başlatılan grev, anlaşma sağlanması üzerine sona erdi. Konuya ilişkin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "TİS görüşmelerinde en yüksek 25 bin olan teklifimizdeki yevmiye ücretlerini sendika kabul etti" dedi.
Grevin sona erdiğini İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Twitter hesabından, “Çok şükür… çok mutluyum… Metro ve tramvaylarımız yarın sabahtan itibaren tekrar çalışmaya başlıyor. 2 gündür yaşanan büyük sıkıntılar bittiği için çok sevinçliyim. Tüm İzmirlileri sevgi ve saygıyla selamlıyorum.” dedi.
Demiryol-İş Sendikası da anlaşmayı sosyal medya hesabından İzmir Metro A. Ş.’de yürüttüğümüz 10. Dönem toplu iş sözleşmesi iki tarafın uzlaşıya varması sonucu imza altına alınmıştır sözleriyle duyurdu. Soyer, "Demiryol-İş Sendikası ile sürdürdüğümüz TİS görüşmelerinde en düşük 22 bin 105, en yüksek 25 bin 9 lira olan teklifimizdeki yevmiye ücretlerini sendika aynen kabul etti. Belediyemiz de diğer sosyal haklarda ortalama yüzde 7 artışa rıza gösterdi" ifadelerini kullandı.
Soyer, grev sürerken paylaştığı açıklamada işçilerin yol, yemek ve izin ücretleri hariç en düşük 33 bin 813 lira istediklerini, kendilerininse en düşük 22 bin 105 lira teklif ettiklerini kaydetmişti.
İzmir - metro - Sputnik Türkiye, 1920, 01.08.2023
TÜRKİYE
İzmir'de metro ve tramvay işçilerinin grevi sona erdi
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