https://sputniknews.com.tr/20230802/tunc-soyer-cok-mutluyum-metro-ve-tramvaylarimiz-yarin-sabahtan-itibaren-tekrar-calismaya-basliyor-1074293985.html

Tunç Soyer: 25 bin 9 lira olan teklifimizdeki yevmiye ücretlerini sendika kabul etti

Tunç Soyer: 25 bin 9 lira olan teklifimizdeki yevmiye ücretlerini sendika kabul etti

İzmir’de toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde uzlaşma sağlanamaması üzerine Metro A.Ş. çalışanları tarafından iki gün önce başlatılan grev, anlaşma sağlanması... 02.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-02T14:31+0300

2023-08-02T14:31+0300

2023-08-02T14:37+0300

türkiye

izmir

grev

tunç soyer

izmir büyükşehir belediye başkanlığı

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Grevin sona erdiğini İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Twitter hesabından, “Çok şükür… çok mutluyum… Metro ve tramvaylarımız yarın sabahtan itibaren tekrar çalışmaya başlıyor. 2 gündür yaşanan büyük sıkıntılar bittiği için çok sevinçliyim. Tüm İzmirlileri sevgi ve saygıyla selamlıyorum.” dedi.Demiryol-İş Sendikası da anlaşmayı sosyal medya hesabından “İzmir Metro A. Ş.’de yürüttüğümüz 10. Dönem toplu iş sözleşmesi iki tarafın uzlaşıya varması sonucu imza altına alınmıştır” sözleriyle duyurdu. Soyer, "Demiryol-İş Sendikası ile sürdürdüğümüz TİS görüşmelerinde en düşük 22 bin 105, en yüksek 25 bin 9 lira olan teklifimizdeki yevmiye ücretlerini sendika aynen kabul etti. Belediyemiz de diğer sosyal haklarda ortalama yüzde 7 artışa rıza gösterdi" ifadelerini kullandı.Soyer, grev sürerken paylaştığı açıklamada işçilerin yol, yemek ve izin ücretleri hariç en düşük 33 bin 813 lira istediklerini, kendilerininse en düşük 22 bin 105 lira teklif ettiklerini kaydetmişti.

https://sputniknews.com.tr/20230801/izmirde-metro-ve-tramvay-iscilerinin-grevi-sona-erdi-1074264440.html

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izmir, grev, tunç soyer, izmir büyükşehir belediye başkanlığı