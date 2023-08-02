https://sputniknews.com.tr/20230802/ticaret-bakanligindan-sifir-otomobilde-yeni-duzenleme-takip-sistemi-yolda-1074270091.html

Ticaret Bakanlığı'ndan sıfır otomobilde yeni düzenleme: Takip sistemi yolda

Ticaret Bakanlığı'ndan sıfır otomobilde yeni düzenleme: Takip sistemi yolda

Ticaret Bakanlığı, otomotiv sektöründeki stokçuluk ve fahiş fiyat uygulamalarıyla mücadele etmek için yeni bir süreç başlatıyor. Yeni düzenlemeyle birlikte... 02.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-02T07:56+0300

2023-08-02T07:56+0300

2023-08-02T07:56+0300

ekonomi

ticaret bakanlığı

sıfır araç

düzenleme

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Otomotiv sektöründe fiyatların geri çekilmesi için yeni formüller üreten Ticaret Bakanlığı, sıfır araçların stok durumunu takip etmek için yeni bir sistem kuruyor. Hürriyet'in haberine göre, sıfır araç almak isteyen ancak bayide bulamayan vatandaşların sorunlarını gidermek için, araçların stok durumu takip edilecek. Bu kapsamda yeni bir elektronik sistem kurulacak. Elektronik sistemde sağlık alanında uygulanan ürün takip sistemi gibi bir uygulama yapılacak. Yeni düzenlemeyle birlikte sahadaki denetim elemanları dışında elektronik sistemlerden de denetleme yapılacak.Uygulama üzerinden takipBir otomobil ithal edildiğinde ya da fabrikada banttan indikten hemen sonra müşteriye ulaşana kadar uygulama üzerinden takip edilecek. Aracın ne kadar sürede bayiye ulaştığı, ne kadar sürede müşteriye ulaştığı, hepsi elektronik sistemde yer alacak. Bakanlığın bu uygulamasıyla bayilerin stokçuluk yapmasının önüne geçilmesi hedefleniyor. Öte yandan, ikinci el piyasasında fiyatları daha da makul seviyeye getirmek için piyasa aktörlerine de sorumluluk yüklenecek. Araç satışı yapan ilan sitelerine de yeni denetim gelecek.İlanda yer alan isim gerçek kişi olacakYeni denetimle otomobil ilanlarında ‘Ahmet Bey’den’, ‘Mehmet Bey’den’ satılık ifadeleri artık yer almayacak. İlanda yer alan isim gerçek kişi olacak. Aracını satan kişinin gerçek ismi, soyadı ve telefon bilgileri doğru olacak. Kişinin gerçek ya da tüzel kişi olduğunun doğrulamasını ilan siteleri yapacak. İlanlarda yanlış bilgilendirme yapanlara ve ilan sitesine cezai müeyyide uygulanacak ya da ilana erişim engeli gelecek. Ayrıca, vekaletle bir yakınının üzerine kayıt yaptırarak al-sat yapan kişilere de sıkı takip geliyor. 3 araçtan fazla satış yapma sınırını aşanlara da ceza kesilecek. İlan sitelerine yapılacak bu uygulama sadece araç için değil, konut için de geçerli olacak. Satıcılar takip edilerek konutta fiyatı şişirenlere de cezai yaptırım uygulanacak.1. elde düzenlemeler nasıl çalışacak?* Yurtdışından ithal olarak Türkiye’ye giren sıfır araçlara girdiği an, Türkiye’de üretilen araçlar ise banttan indikten sonra elektronik takip sistemine dahil olacak.* Bu sayede aracın bayiye ulaşması, müşteriye teslim edilmesi gibi süreçler dijital olarak takip edilebilecek. Yani araçların stoklanıp stoklamadığı izlenebilecek.2. elde düzenlemeler nasıl çalışacak?* İlan sitelerinde artık gerçek kişilerin satış yapılmasına izin verilecek. İlanı veren kişinin ismi, soy ismi, telefon numaralarının doğru olduğu bu siteler tarafından teyit edilecek.* Böylece kimin gerçek satıcı kimin ticari işletme olduğu net bir şekilde belirlenecek. Ayrıca, sahte isimle verilen ilanların da önüne geçilmiş olacak.

https://sputniknews.com.tr/20230726/2-el-otomobil-satisinda-ek-bedel-oyunu-cezai-islem-talep-edildi-1074000087.html

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ticaret bakanlığı, sıfır araç, düzenleme