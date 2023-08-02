https://sputniknews.com.tr/20230802/super-ligde-yeni-sezonda-gorev-alacak-hakemler-belli-oldu-1074282898.html

Süper Lig'de yeni sezonda görev alacak hakemler belli oldu

Süper Lig'de yeni sezonda görev alacak hakemler belli oldu

Futbolda 2023-2024 sezonunda görev yapacak hakem ve gözlemciler belli oldu. 02.08.2023, Sputnik Türkiye

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spor

hakem

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futbol

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Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, yeni sezonda görev alacak Süper Lig, VAR, A, B, C klasman, kadın bölgesel, bölgesel hakem ve yardımcı hakem ile Süper Lig, A, B, C ve bölgesel gözlemci listeleri belirlendi.Süper Lig, VAR ve A Klasman hakem listesi şöyle:

https://sputniknews.com.tr/20230801/uefadan-hakem-abdulkadir-bitigene-gorev-1074252104.html

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