Rusya'da Hava İndirme Kuvvetleri Günü kutlanıyor
Omsk'ta Hava İndirme Kuvvetleri Günü kutlamaları
Omsk'ta Hava İndirme Kuvvetleri Günü kutlamaları
Kutlamalara katılan Hava İndirme Birlikleri askerlerinin gösterisi.
Kutlamalara katılan Hava İndirme Birlikleri askerlerinin gösterisi.
Yekterinburg'da Hava İndirme Kuvvetleri Günü.
Yekterinburg'da Hava İndirme Kuvvetleri Günü.
Moskova'da Hava İndirme Kuvvetleri Günü kutlamaları.
Moskova'da Hava İndirme Kuvvetleri Günü kutlamaları.
Moskova'da Hava İndirme Kuvvetleri Günü kutlamaları.
Moskova'da Hava İndirme Kuvvetleri Günü kutlamaları.
Omsk bölgesindeki Hava İndirme Kuvvetleri Günü kutlamalarına katılan emekli asker.
Omsk bölgesindeki Hava İndirme Kuvvetleri Günü kutlamalarına katılan emekli asker.
Yekterinburg'da Hava İndirme Kuvvetleri Günü kutlamalarına katılanlar.
Yekterinburg'da Hava İndirme Kuvvetleri Günü kutlamalarına katılanlar.