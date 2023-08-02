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Rusya'da Hava İndirme Kuvvetleri Günü kutlanıyor
Rusya'da Hava İndirme Kuvvetleri Günü kutlanıyor
Bugün Rusya'da Hava İndirme Kuvvetleri Günü kutlanıyor. 02.08.2023, Sputnik Türkiye
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rusya hava indirme kuvvetleri
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Her yıl 2 Ağustos'ta Rusya'nın farklı bölgelerinde kutlanan Hava İndirme Kuvvetleri Günü nedeniyle çeşitli tören alayları, gösteri performansları, tematik fuarlar ve sergileri düzenleniyor.
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фото, rusya, rusya hava indirme kuvvetleri, fotoğraf
фото, rusya, rusya hava indirme kuvvetleri, fotoğraf

Rusya'da Hava İndirme Kuvvetleri Günü kutlanıyor

20:01 02.08.2023 (güncellendi: 20:18 02.08.2023)
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Bugün Rusya'da Hava İndirme Kuvvetleri Günü kutlanıyor.
Her yıl 2 Ağustos'ta Rusya'nın farklı bölgelerinde kutlanan Hava İndirme Kuvvetleri Günü nedeniyle çeşitli tören alayları, gösteri performansları, tematik fuarlar ve sergileri düzenleniyor.
© Sputnik / Alexey Malgavko / Multimedya arşivine gidin

Omsk'ta Hava İndirme Kuvvetleri Günü kutlamaları

Omsk&#x27;ta Hava İndirme Kuvvetleri Günü kutlamaları - Sputnik Türkiye
1/8
© Sputnik / Alexey Malgavko
/
Multimedya arşivine gidin

Omsk'ta Hava İndirme Kuvvetleri Günü kutlamaları

© Sputnik / Maksim Bogodvid / Multimedya arşivine gidin

Kutlamalara katılan Hava İndirme Birlikleri askerlerinin gösterisi.

Kutlamalara katılan Hava İndirme Birlikleri askerlerinin gösterisi. - Sputnik Türkiye
2/8
© Sputnik / Maksim Bogodvid
/
Multimedya arşivine gidin

Kutlamalara katılan Hava İndirme Birlikleri askerlerinin gösterisi.

© Sputnik / Pavel Lisitsyn / Multimedya arşivine gidin

Yekterinburg'da Hava İndirme Kuvvetleri Günü.

Yekterinburg&#x27;da Hava İndirme Kuvvetleri Günü. - Sputnik Türkiye
3/8
© Sputnik / Pavel Lisitsyn
/
Multimedya arşivine gidin

Yekterinburg'da Hava İndirme Kuvvetleri Günü.

© Sputnik / Pavel Lisitsyn / Multimedya arşivine gidin

Yekterinburg'da Hava İndirme Kuvvetleri Günü.

Yekterinburg&#x27;da Hava İndirme Kuvvetleri Günü. - Sputnik Türkiye
4/8
© Sputnik / Pavel Lisitsyn
/
Multimedya arşivine gidin

Yekterinburg'da Hava İndirme Kuvvetleri Günü.

© Sputnik / Mikhail Fomichev / Multimedya arşivine gidin

Moskova'da Hava İndirme Kuvvetleri Günü kutlamaları.

Moskova&#x27;da Hava İndirme Kuvvetleri Günü kutlamaları. - Sputnik Türkiye
5/8
© Sputnik / Mikhail Fomichev
/
Multimedya arşivine gidin

Moskova'da Hava İndirme Kuvvetleri Günü kutlamaları.

© Sputnik / Grigory Sysoev / Multimedya arşivine gidin

Moskova'da Hava İndirme Kuvvetleri Günü kutlamaları.

Moskova&#x27;da Hava İndirme Kuvvetleri Günü kutlamaları. - Sputnik Türkiye
6/8
© Sputnik / Grigory Sysoev
/
Multimedya arşivine gidin

Moskova'da Hava İndirme Kuvvetleri Günü kutlamaları.

© Sputnik / Alexey Malgavko / Multimedya arşivine gidin

Omsk bölgesindeki Hava İndirme Kuvvetleri Günü kutlamalarına katılan emekli asker.

Omsk bölgesindeki Hava İndirme Kuvvetleri Günü kutlamalarına katılan emekli asker. - Sputnik Türkiye
7/8
© Sputnik / Alexey Malgavko
/
Multimedya arşivine gidin

Omsk bölgesindeki Hava İndirme Kuvvetleri Günü kutlamalarına katılan emekli asker.

© Sputnik / Pavel Lisitsyn / Multimedya arşivine gidin

Yekterinburg'da Hava İndirme Kuvvetleri Günü kutlamalarına katılanlar.

Yekterinburg&#x27;da Hava İndirme Kuvvetleri Günü kutlamalarına katılanlar. - Sputnik Türkiye
8/8
© Sputnik / Pavel Lisitsyn
/
Multimedya arşivine gidin

Yekterinburg'da Hava İndirme Kuvvetleri Günü kutlamalarına katılanlar.

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