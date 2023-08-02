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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230802/rusya-kerc-bogazinda-gemi-denizalti-ve-iha-trafigine-kisitlama-getirdi-1074308482.html
Rusya, Kerç Boğazı'nda gemi, denizaltı ve İHA trafiğine kısıtlama getirdi
Rusya, Kerç Boğazı'nda gemi, denizaltı ve İHA trafiğine kısıtlama getirdi
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun saldırı girişimlerini artırması sonrası Karadeniz ile Azak Denizi'ni birbirine bağlayan Kerç Boğazı'nda gemi... 02.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-02T20:57+0300
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ukrayna krizi
kerç boğazı
rusya
karadeniz
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Ukrayna'nın Kerç Boğazı'nda bulunan Kırım Köprüsü ile diğer kritik altyapı tesislerine yönelik saldırılarını ve saldırı girişimlerini artırması karşısında Moskova, bölgede güvenliğin sağlanması adına yeni önlemler almaya devam ediyor.Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Kerç Boğazı'ndan tüm gemiler ile yüzer araçlar ve denizaltıların seyretmesi, İHA'ların uçması, bireylerin suda bulunması ve diğer faaliyetler yasaklandı.Gündüz saatlerinde güvenli güzergahlarda ve tavsiye edilen rotalarda Kerç Boğazı'nı transit geçecek ya da Kerç Boğazı'ndaki limanlara girecek gemiler, Savunma Bakanlığı'nın getirdiği yasağın kapsamı dışında tutuldu.Bakanlık, Karadeniz'den gelen gemiler için özel denetleme bölgesi kurulduğunu da bildirdi.
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kerç boğazı, rusya, karadeniz
kerç boğazı, rusya, karadeniz

Rusya, Kerç Boğazı'nda gemi, denizaltı ve İHA trafiğine kısıtlama getirdi

20:57 02.08.2023
© Sputnik / Константин Михальчевский / Multimedya arşivine gidinKırım Köprüsü
Kırım Köprüsü - Sputnik Türkiye, 1920, 02.08.2023
© Sputnik / Константин Михальчевский
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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun saldırı girişimlerini artırması sonrası Karadeniz ile Azak Denizi'ni birbirine bağlayan Kerç Boğazı'nda gemi, denizaltı ve İHA trafiğine kısıtlama getirildiğini açıkladı.
Ukrayna'nın Kerç Boğazı'nda bulunan Kırım Köprüsü ile diğer kritik altyapı tesislerine yönelik saldırılarını ve saldırı girişimlerini artırması karşısında Moskova, bölgede güvenliğin sağlanması adına yeni önlemler almaya devam ediyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Kerç Boğazı'ndan tüm gemiler ile yüzer araçlar ve denizaltıların seyretmesi, İHA'ların uçması, bireylerin suda bulunması ve diğer faaliyetler yasaklandı.

Gündüz saatlerinde güvenli güzergahlarda ve tavsiye edilen rotalarda Kerç Boğazı'nı transit geçecek ya da Kerç Boğazı'ndaki limanlara girecek gemiler, Savunma Bakanlığı'nın getirdiği yasağın kapsamı dışında tutuldu.

Bakanlık, Karadeniz'den gelen gemiler için özel denetleme bölgesi kurulduğunu da bildirdi.
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