Rusya, Kerç Boğazı'nda gemi, denizaltı ve İHA trafiğine kısıtlama getirdi

Ukrayna'nın Kerç Boğazı'nda bulunan Kırım Köprüsü ile diğer kritik altyapı tesislerine yönelik saldırılarını ve saldırı girişimlerini artırması karşısında Moskova, bölgede güvenliğin sağlanması adına yeni önlemler almaya devam ediyor.



Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Kerç Boğazı'ndan tüm gemiler ile yüzer araçlar ve denizaltıların seyretmesi, İHA'ların uçması, bireylerin suda bulunması ve diğer faaliyetler yasaklandı.



Gündüz saatlerinde güvenli güzergahlarda ve tavsiye edilen rotalarda Kerç Boğazı'nı transit geçecek ya da Kerç Boğazı'ndaki limanlara girecek gemiler, Savunma Bakanlığı'nın getirdiği yasağın kapsamı dışında tutuldu.



Bakanlık, Karadeniz'den gelen gemiler için özel denetleme bölgesi kurulduğunu da bildirdi.