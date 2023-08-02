https://sputniknews.com.tr/20230802/rusya-donanmasindan-baltik-denizinde-tatbikat-okyanus-kalkani-2023-1074294739.html

Rusya donanmasından Baltık Denizi'nde tatbikat: Okyanus Kalkanı-2023

Rusya donanmasından Baltık Denizi'nde tatbikat: Okyanus Kalkanı-2023

Rusya Savunma Bakanlığı, Baltık Denizi'nde Rusya donanmasına ait 30'dan fazla gemiyle Okyanus Kalkanı-2023 tatbikatına başlandığını duyurdu. 02.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-02T15:07+0300

2023-08-02T15:07+0300

2023-08-02T15:11+0300

savunma

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baltık denizi

rusya donanması

tatbikat

askeri tatbikat

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Rusya Savunma Bakanlığı, Donanma Komutanı Nikolay Yevmenov yönetiminde gerçekleştirilen tatbikatta donanma kuvvetlerinin operasyonel açıdan önemli bu bölgede Rusya'nın çıkarlarını korumaya hazır olup olmadığının denetleneceğini belirtti.Tatbikata 30'dan fazla savaş gemisi, 20 destek gemisi, 30 uçak ve yaklaşık 6 bin askerin katıldığını bildiren bakanlık, "Tatbikat sırasında deniz ulaşım ağlarının korunmasına, birliklerin ve askeri kargoların taşınmasına ve deniz kıyısının savunulmasına yönelik faaliyetler talim edilecek. Silahların fiilen kullanılacağı talimler de dahil toplamda 200'den fazla askeri talim yapılması planlanıyor" ifadelerini kullandı.Tatbikatın hangi tarihte biteceğine dair bilgi paylaşmayan bakanlık, Baltık Denizi'ndeki faaliyetlerin ardından gemilerin daimi konuşlanma noktalarına, uçakların da hava üslerine döneceğini ekledi.

https://sputniknews.com.tr/20230729/guney-kore-ve-abd-denizaltilara-karsi-ortak-tatbikat-duzenledi-1074145296.html

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