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Rusya donanmasından Baltık Denizi'nde tatbikat: Okyanus Kalkanı-2023
Rusya donanmasından Baltık Denizi'nde tatbikat: Okyanus Kalkanı-2023
Rusya Savunma Bakanlığı, Baltık Denizi'nde Rusya donanmasına ait 30'dan fazla gemiyle Okyanus Kalkanı-2023 tatbikatına başlandığını duyurdu. 02.08.2023, Sputnik Türkiye
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baltık denizi
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Rusya Savunma Bakanlığı, Donanma Komutanı Nikolay Yevmenov yönetiminde gerçekleştirilen tatbikatta donanma kuvvetlerinin operasyonel açıdan önemli bu bölgede Rusya'nın çıkarlarını korumaya hazır olup olmadığının denetleneceğini belirtti.Tatbikata 30'dan fazla savaş gemisi, 20 destek gemisi, 30 uçak ve yaklaşık 6 bin askerin katıldığını bildiren bakanlık, "Tatbikat sırasında deniz ulaşım ağlarının korunmasına, birliklerin ve askeri kargoların taşınmasına ve deniz kıyısının savunulmasına yönelik faaliyetler talim edilecek. Silahların fiilen kullanılacağı talimler de dahil toplamda 200'den fazla askeri talim yapılması planlanıyor" ifadelerini kullandı.Tatbikatın hangi tarihte biteceğine dair bilgi paylaşmayan bakanlık, Baltık Denizi'ndeki faaliyetlerin ardından gemilerin daimi konuşlanma noktalarına, uçakların da hava üslerine döneceğini ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20230729/guney-kore-ve-abd-denizaltilara-karsi-ortak-tatbikat-duzenledi-1074145296.html
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rusya, baltık denizi, rusya donanması, tatbikat, askeri tatbikat
rusya, baltık denizi, rusya donanması, tatbikat, askeri tatbikat

Rusya donanmasından Baltık Denizi'nde tatbikat: Okyanus Kalkanı-2023

15:07 02.08.2023 (güncellendi: 15:11 02.08.2023)
© AP PhotoRusya Donanması
Rusya Donanması - Sputnik Türkiye, 1920, 02.08.2023
© AP Photo
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Rusya Savunma Bakanlığı, Baltık Denizi'nde Rusya donanmasına ait 30'dan fazla gemiyle Okyanus Kalkanı-2023 tatbikatına başlandığını duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı, Donanma Komutanı Nikolay Yevmenov yönetiminde gerçekleştirilen tatbikatta donanma kuvvetlerinin operasyonel açıdan önemli bu bölgede Rusya'nın çıkarlarını korumaya hazır olup olmadığının denetleneceğini belirtti.

Tatbikata 30'dan fazla savaş gemisi, 20 destek gemisi, 30 uçak ve yaklaşık 6 bin askerin katıldığını bildiren bakanlık, "Tatbikat sırasında deniz ulaşım ağlarının korunmasına, birliklerin ve askeri kargoların taşınmasına ve deniz kıyısının savunulmasına yönelik faaliyetler talim edilecek. Silahların fiilen kullanılacağı talimler de dahil toplamda 200'den fazla askeri talim yapılması planlanıyor" ifadelerini kullandı.

Tatbikatın hangi tarihte biteceğine dair bilgi paylaşmayan bakanlık, Baltık Denizi'ndeki faaliyetlerin ardından gemilerin daimi konuşlanma noktalarına, uçakların da hava üslerine döneceğini ekledi.
Güney Kore-ABD - Sputnik Türkiye, 1920, 29.07.2023
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Güney Kore ve ABD, denizaltılara karşı ortak tatbikat düzenledi
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