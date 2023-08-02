Rus Tor-M2E uçaksavar füze sistemi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Demiryol-İş Sendikası: İzmir'in raylı sistemlerinde bitmek bilmeyen sorunlar var
07:09
110 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Silahlanma isteğindeki artışın nedeni ne?
09:02
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
4 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
6 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
8 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Memur ve memur emeklisinin zam pazarlığı başlıyor
12:45
44 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
ANKARA FARKI
CHP’li Yılmaz Ateş: Önder Sav’ın önerisi CHP’ye kayyumun önünü açar
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
ÖZEL HABER
Batı sessizliğe büründü, Türk medyası sınıfta kaldı
17:33
7 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:33
0 dk
Z RAPORU
Konya'da 5 büyüklüğünde deprem
20:45
41 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Murat Karayalçın: Ekrem İmamoğlu ile görüş alışverişinde bulunduk
07:08
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
Enflasyonla mücadele planının ağır maliyeti
09:09
107 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
8 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
8 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 52 ilin emniyet müdürü değişti
12:45
45 dk
ÖZEL HABER
Batı sessizliğe büründü, Türk medyası sınıfta kaldı
13:30
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:34
86 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:45
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
Dün
Bugün
Geri dön
İstanbul
97.8
İstanbul
97.8
Ankara
96.2
İzmir
91.0
Bursa
101.4
Kocaeli
90.2
MULTİMEDYA
Politika, uluslararası ilişkiler, bilim, magazin, tarih, sanat gibi farklı alanlarda hazırlanan fotoğraf galerisi, video galerisi, infografik, hareketli grafik ve karikatürler.
https://sputniknews.com.tr/20230802/rus-tor-m2e-ucaksavar-fuze-sistemi-1074298446.html
Rus Tor-M2E uçaksavar füze sistemi
Rus Tor-M2E uçaksavar füze sistemi
Rus Tor-M2E sistemi, yeni nesil kısa menzilli uçaksavar füze kompleksidir. 02.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-02T16:30+0300
2023-08-02T16:30+0300
2023-08-02T16:30+0300
multimedya
infografik
tor-m2
uçaksavar füze
rusya
ukrayna
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/02/1074297167_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_7ccd0713a9013a5f9536f4aaba569c79.png
Tekerlekli veya paletli savaş aracı ile uçaksavar füze modülünden oluşan Tor-M2E'nin teknik özellikleri, Sputnik'in infografiğinde.
rusya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/02/1074297167_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_09cc69b4fa641a236ccd85bfde106489.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Sputnik Türkiye
infografik, tor-m2, uçaksavar füze, rusya, ukrayna, инфографика
infografik, tor-m2, uçaksavar füze, rusya, ukrayna, инфографика
Rus Tor-M2E uçaksavar füze sistemi
16:30 02.08.2023
Abone ol
Rus Tor-M2E sistemi, yeni nesil kısa menzilli uçaksavar füze kompleksidir.
Tekerlekli veya paletli savaş aracı ile uçaksavar füze modülünden oluşan Tor-M2E'nin teknik özellikleri, Sputnik'in infografiğinde.
MULTİMEDYA
İNFOGRAFİK
Tor-M2
uçaksavar füze
Rusya
Ukrayna
Türkiye
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Telegram
Twitter
ТikТоk
Odysee
Telegram Radyo
Threads
Hakkımızda
Frekanslarımız
Kullanım koşulları
Bize ulaşın
Topluluk kuralları
Çerez ve otomatik kayıt kullanım politikası
Gizlilik Sözleşmesi
Privacy Feedback
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
kural ihlalinden dolayı sohbete erişim engellenmiştir
. Sohbete yeniden katılma süreniz:
∞
. Engellenmeyi kabul etmiyorsanız
geri bildirim formunu kullanınız
Tartışma kapalı. Makalenin yayınlanmasından sonraki 24 saat içinde tartışmaya katılabilirsiniz.
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın
ya da
kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала