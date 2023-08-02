https://sputniknews.com.tr/20230802/rus-hava-indirme-askeri-birliklerimizde-ben-sozcugu-yok-tek-bir-organizma-gibiyiz-1074307739.html
Rus Hava İndirme askeri: Birliklerimizde 'ben' sözcüğü yok, tek bir organizma gibiyiz
Rus Hava İndirme askeri: Birliklerimizde 'ben' sözcüğü yok, tek bir organizma gibiyiz
Her yıl 2 Ağustos'ta Rusya'da kutlanan Hava İndirme Kuvvetleri Günü vesilesiyle bu sene Sputnik muhabirleri, askerlere devlet ödül takdim törenine katılarak... 02.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-02T19:59+0300
2023-08-02T19:59+0300
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multimedya
hava indirme kuvvetleri
rusya
video
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Her yıl 2 Ağustos'ta Rusya'nın farklı bölgelerinde kutlanan Hava İndirme Kuvvetleri Günü çerçevesinde çeşitli tören alayları, gösteri performansları, tematik fuarlar ve sergiler düzenleniyor.
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Rus Hava İndirme askeri: Birliklerimizde 'ben' sözcüğü yok, tek bir organizma gibiyiz
Rus Hava İndirme askeri: Birliklerimizde 'ben' sözcüğü yok, tek bir organizma gibiyiz
2023-08-02T19:59+0300
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PT2M25S
Sputnik Türkiye
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hava indirme kuvvetleri, rusya, видео, video
hava indirme kuvvetleri, rusya, видео, video
Rus Hava İndirme askeri: Birliklerimizde 'ben' sözcüğü yok, tek bir organizma gibiyiz
19:59 02.08.2023 (güncellendi: 20:19 02.08.2023) Abone ol
Her yıl 2 Ağustos'ta Rusya'da kutlanan Hava İndirme Kuvvetleri Günü vesilesiyle bu sene Sputnik muhabirleri, askerlere devlet ödül takdim törenine katılarak askerlerle konuştu.
Her yıl 2 Ağustos'ta Rusya'nın farklı bölgelerinde kutlanan Hava İndirme Kuvvetleri Günü çerçevesinde çeşitli tören alayları, gösteri performansları, tematik fuarlar ve sergiler düzenleniyor.