https://sputniknews.com.tr/20230802/rizede-kaya-resmi-ornekleri-bulundu--1074305165.html

Rize'de kaya resmi örnekleri bulundu

Rize'de kaya resmi örnekleri bulundu

Rize'nin İkizdere, Hemşin ve Çamlıhemşin ilçelerinde tarihi arkeolojik yüzey araştırması yapılıyor. 02.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-02T19:10+0300

2023-08-02T19:10+0300

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yaşam

rize

resim

arkeolojik kazı

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Ondokuz Mayıs Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü Eskiçağ Tarihi Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Okay Pekşen başkanlığındaki ekip, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın izni ile bölgede tarihi arkeolojik yüzey araştırmalarını sürdürüyor.Araştırmalar sırasında, antik çağlarda yapıldığı değerlendirilen kaya resimleri, kale kalıntıları ve yerleşim bölgeleri tespit edildi.Doç. Dr. Okay Pekşen, İkizdere Kaymakamlığı Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen, ‘Tarihi Arkeolojik Yüzey Araştırmaları’ konulu toplantıda, İkizdere, Hemşin ve Çamlıhemşin'de geçen yıl başlayan çalışmaların Ekim 2026'da sona ereceğini söyledi.Belirledikleri bölgede daha önce herhangi bir çalışma, yüzey araştırması yapılmamasının kendilerini biraz ürküttüğünü ifade eden Pekşen, "Dolayısıyla 'Coğrafyada bir şey bulabilecek miyiz?' gibisinden soru işaretleri kafamızda oluştu. En önemli nedenleri ise bölgenin gür bitki örtüsü ve iklim koşullarının olmasıydı. Burada iki, üç yılda bir ağaç büyüyebiliyor ve bu da tarih kültür envanterinin gözle görülemeyecek şekilde kamufle olmasını sağlıyor" dedi.Boyama usulü yapılan kaya resimlerini Karadeniz'de ilk kez gördüklerine dikkati çeken Pekşen, şu değerlendirmede bulundu:Pekşen, daha fazla şeyler bulabileceklerini düşündüğünü dile getirerek bir plan dahilinde yürüttükleri proje sonunda üç ilçede elde edilecek verilerin yer alacağı kitabı bilim dünyasına kazandırmayı planladıklarını aktardı.Erişime açık bir web sitesi aracılığıyla verileri paylaşmayı, aynı zamanda da arşivlemeyi planladıklarını anlatan Pekşen, "Bütün bulduğumuz bulguları, çizimleri, fotogrametri tasarımların ölçümlemelerini ve tarihlemelerini yapmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

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