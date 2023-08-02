Rize'de kaya resmi örnekleri bulundu

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Demiryol-İş Sendikası: İzmir'in raylı sistemlerinde bitmek bilmeyen sorunlar var
07:09
110 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
İçişleri Eski Bakanı Tantan: Cemaatler siyaseti tehdit ediyor
09:02
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
4 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
6 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
8 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Memur ve memur emeklisinin zam pazarlığı başlıyor
12:45
44 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
ANKARA FARKI
CHP’li Yılmaz Ateş: Önder Sav’ın önerisi CHP’ye kayyumun önünü açar
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
ÖZEL HABER
Batı sessizliğe büründü, Türk medyası sınıfta kaldı
17:33
7 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:33
0 dk
Z RAPORU
Konya'da 5 büyüklüğünde deprem
20:45
41 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Murat Karayalçın: Ekrem İmamoğlu ile görüş alışverişinde bulunduk
07:08
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
Enflasyonla mücadele planının ağır maliyeti
09:09
107 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
8 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
8 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 52 ilin emniyet müdürü değişti
12:45
45 dk
ÖZEL HABER
Batı sessizliğe büründü, Türk medyası sınıfta kaldı
13:30
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
2 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:33
87 dk
Z RAPORU
Erdoğan ve Putin arasındaki kritik görüşme
20:45
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://sputniknews.com.tr/20230802/rizede-kaya-resmi-ornekleri-bulundu--1074305165.html
Rize'de kaya resmi örnekleri bulundu
Rize'de kaya resmi örnekleri bulundu
Rize'nin İkizdere, Hemşin ve Çamlıhemşin ilçelerinde tarihi arkeolojik yüzey araştırması yapılıyor. 02.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-02T19:10+0300
2023-08-02T19:10+0300
yaşam
rize
resim
arkeolojik kazı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/02/1074304788_0:40:751:462_1920x0_80_0_0_9dd9fed00f10e2492032d0addc58b068.jpg
Ondokuz Mayıs Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü Eskiçağ Tarihi Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Okay Pekşen başkanlığındaki ekip, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın izni ile bölgede tarihi arkeolojik yüzey araştırmalarını sürdürüyor.Araştırmalar sırasında, antik çağlarda yapıldığı değerlendirilen kaya resimleri, kale kalıntıları ve yerleşim bölgeleri tespit edildi.Doç. Dr. Okay Pekşen, İkizdere Kaymakamlığı Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen, ‘Tarihi Arkeolojik Yüzey Araştırmaları’ konulu toplantıda, İkizdere, Hemşin ve Çamlıhemşin'de geçen yıl başlayan çalışmaların Ekim 2026'da sona ereceğini söyledi.Belirledikleri bölgede daha önce herhangi bir çalışma, yüzey araştırması yapılmamasının kendilerini biraz ürküttüğünü ifade eden Pekşen, "Dolayısıyla 'Coğrafyada bir şey bulabilecek miyiz?' gibisinden soru işaretleri kafamızda oluştu. En önemli nedenleri ise bölgenin gür bitki örtüsü ve iklim koşullarının olmasıydı. Burada iki, üç yılda bir ağaç büyüyebiliyor ve bu da tarih kültür envanterinin gözle görülemeyecek şekilde kamufle olmasını sağlıyor" dedi.Boyama usulü yapılan kaya resimlerini Karadeniz'de ilk kez gördüklerine dikkati çeken Pekşen, şu değerlendirmede bulundu:Pekşen, daha fazla şeyler bulabileceklerini düşündüğünü dile getirerek bir plan dahilinde yürüttükleri proje sonunda üç ilçede elde edilecek verilerin yer alacağı kitabı bilim dünyasına kazandırmayı planladıklarını aktardı.Erişime açık bir web sitesi aracılığıyla verileri paylaşmayı, aynı zamanda da arşivlemeyi planladıklarını anlatan Pekşen, "Bütün bulduğumuz bulguları, çizimleri, fotogrametri tasarımların ölçümlemelerini ve tarihlemelerini yapmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.
rize
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/02/1074304788_41:0:708:500_1920x0_80_0_0_8dfdba06b0aa06fd852c57bd5a4fc056.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rize, resim, arkeolojik kazı
rize, resim, arkeolojik kazı

Rize'de kaya resmi örnekleri bulundu

19:10 02.08.2023
© AA / Fikret DelalRize'nin İkizdere, Hemşin ve Çamlıhemşin ilçelerinde tarihi arkeolojik yüzey araştırması yapılıyor. İkizdere Kaymakamlığı Sosyal Tesislerinde Tarihi Arkeolojik Yüzey Araştırmaları konulu toplantı düzenlendi.
Rize'nin İkizdere, Hemşin ve Çamlıhemşin ilçelerinde tarihi arkeolojik yüzey araştırması yapılıyor. İkizdere Kaymakamlığı Sosyal Tesislerinde Tarihi Arkeolojik Yüzey Araştırmaları konulu toplantı düzenlendi. - Sputnik Türkiye, 1920, 02.08.2023
© AA / Fikret Delal
Abone olTelegram
Rize'nin İkizdere, Hemşin ve Çamlıhemşin ilçelerinde tarihi arkeolojik yüzey araştırması yapılıyor.
Ondokuz Mayıs Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü Eskiçağ Tarihi Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Okay Pekşen başkanlığındaki ekip, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın izni ile bölgede tarihi arkeolojik yüzey araştırmalarını sürdürüyor.
Araştırmalar sırasında, antik çağlarda yapıldığı değerlendirilen kaya resimleri, kale kalıntıları ve yerleşim bölgeleri tespit edildi.
Doç. Dr. Okay Pekşen, İkizdere Kaymakamlığı Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen, ‘Tarihi Arkeolojik Yüzey Araştırmaları’ konulu toplantıda, İkizdere, Hemşin ve Çamlıhemşin'de geçen yıl başlayan çalışmaların Ekim 2026'da sona ereceğini söyledi.
Belirledikleri bölgede daha önce herhangi bir çalışma, yüzey araştırması yapılmamasının kendilerini biraz ürküttüğünü ifade eden Pekşen, "Dolayısıyla 'Coğrafyada bir şey bulabilecek miyiz?' gibisinden soru işaretleri kafamızda oluştu. En önemli nedenleri ise bölgenin gür bitki örtüsü ve iklim koşullarının olmasıydı. Burada iki, üç yılda bir ağaç büyüyebiliyor ve bu da tarih kültür envanterinin gözle görülemeyecek şekilde kamufle olmasını sağlıyor" dedi.
© AAPekşen, ekibin yaptığı çalışmalara ilişkin, "İlk yılda yapmış olduğumuz çalışmalarda çok önemli bulgulara ulaştık. Coğrafyanın, tarih kültürel envanteri açısından çok önemli bir hazineye sahip olduğunu gördük" diye konuştu.
Pekşen, ekibin yaptığı çalışmalara ilişkin, İlk yılda yapmış olduğumuz çalışmalarda çok önemli bulgulara ulaştık. Coğrafyanın, tarih kültürel envanteri açısından çok önemli bir hazineye sahip olduğunu gördük diye konuştu. - Sputnik Türkiye, 1920, 02.08.2023
Pekşen, ekibin yaptığı çalışmalara ilişkin, "İlk yılda yapmış olduğumuz çalışmalarda çok önemli bulgulara ulaştık. Coğrafyanın, tarih kültürel envanteri açısından çok önemli bir hazineye sahip olduğunu gördük" diye konuştu.
© AA
Boyama usulü yapılan kaya resimlerini Karadeniz'de ilk kez gördüklerine dikkati çeken Pekşen, şu değerlendirmede bulundu:
"Artvin yakınlarında çizme yöntemi ile yapılmış olanları var. Kaya resimleri genellikle üç üslup ile yapılmaktadır. Boyama, vurma ve çizme yöntemleridir. Boyama üslubu ile yapılmış olan kaya resimleri dünya genelinde en az rastlanan örneklerden bir tanesidir. Çünkü boya çok çabuk tahrip olabiliyor, iklim koşullarına çok fazla maruz kalınca kaybolabiliyor. Bundan dolayı çok fazla tercih edilmez. Bölgede bulduğumuz kaya resimleri, Karadeniz bölgesinde bilinen ilk örnek. Buna benzer örnekleri Anadolu coğrafyasında açık havada değil, mağaralarda görebiliyoruz. Bunun haricinde Kazakistan coğrafyasında başlamak üzere Azerbaycan'a kadar farklı üsluplar ile kaya resimlerine rastlıyoruz."
Pekşen, daha fazla şeyler bulabileceklerini düşündüğünü dile getirerek bir plan dahilinde yürüttükleri proje sonunda üç ilçede elde edilecek verilerin yer alacağı kitabı bilim dünyasına kazandırmayı planladıklarını aktardı.
Erişime açık bir web sitesi aracılığıyla verileri paylaşmayı, aynı zamanda da arşivlemeyi planladıklarını anlatan Pekşen, "Bütün bulduğumuz bulguları, çizimleri, fotogrametri tasarımların ölçümlemelerini ve tarihlemelerini yapmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала