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Rekabet Kurumu'ndan 16 şirkete para cezası
Rekabet Kurumu'ndan 16 şirkete para cezası
İşgücü piyasasına yönelik centilmenlik anlaşmaları nedeniyle bazı teşebbüsler hakkında yürütülen soruşturma sonuçlandı. Soruşturma sonucunda Türk Telekom'a 41... 02.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-02T10:56+0300
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İşgücü piyasasına yönelik centilmenlik anlaşmaları nedeniyle bazı teşebbüsler hakkında yürütülen soruşturma sonuçlandı. Soruşturma sonucunda Türk Telekom'a 41 milyon lira, LC Waikiki'ye ise 59 milyon lira para cezası verildi.Rekabet Kurulundan yapılan açıklamaya göre, işgücü piyasasında birbirlerinden çalışan almamaya yönelik centilmenlik anlaşmaları yapılması suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespiti amacıyla bazı teşebbüsler hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.Rekabet Kurumu'ndan yapılan açıklama şöyle;
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rekabet, rekabet kurulu, ceza
rekabet, rekabet kurulu, ceza

Rekabet Kurumu'ndan 16 şirkete para cezası

10:56 02.08.2023
© AARekabet Kurumu
Rekabet Kurumu - Sputnik Türkiye, 1920, 02.08.2023
© AA
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İşgücü piyasasına yönelik centilmenlik anlaşmaları nedeniyle bazı teşebbüsler hakkında yürütülen soruşturma sonuçlandı. Soruşturma sonucunda Türk Telekom'a 41 milyon lira, LC Waikiki'ye ise 59 milyon lira para cezası verildi.
İşgücü piyasasına yönelik centilmenlik anlaşmaları nedeniyle bazı teşebbüsler hakkında yürütülen soruşturma sonuçlandı. Soruşturma sonucunda Türk Telekom'a 41 milyon lira, LC Waikiki'ye ise 59 milyon lira para cezası verildi.
Rekabet Kurulundan yapılan açıklamaya göre, işgücü piyasasında birbirlerinden çalışan almamaya yönelik centilmenlik anlaşmaları yapılması suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespiti amacıyla bazı teşebbüsler hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.
Rekabet Kurumu'ndan yapılan açıklama şöyle;

"Soruşturma sürecinde soruşturma tarafı teşebbüslerin, birbirlerinin çalışanlarının istihdam edilmesini engellemeyi ve çalışan hareketliliğini kısıtlamayı konu alan çalışan ayartmama anlaşması yapıp yapmadıkları incelenmiştir. Bu anlaşmaların temelinde işverenlerin en önemli girdilerden olan emek üzerinde rekabet etmekten karşılıklı olarak vazgeçmeleri yatmaktadır. Çalışan ayartmama anlaşmaları emek faktörünün teşebbüsler arasındaki hareketliliğini azaltmasının yanı sıra emeğin karşılığı olan ücretlerin suni şekilde gerçek değerini bulamamasına da yol açabilmektedir. Netice itibarıyla çalışanların dağılımında etkinsizlik doğmakta ve işgücü piyasalarındaki rekabetçi yapı zarar görebilmektedir. Söz konusu hususlar çerçevesinde soruşturma kapsamında bulunan 11 teşebbüs bakımından uzlaşma ile soruşturma süreci sonlandırılmış olup, haklarında soruşturma süreci devam eden; Arvato Lojistik Dış Ticaret ve E-Ticaret Hizmetleri AŞ,

Bilge Adam Yazılım ve Teknoloji Anonim Şirketi,

Binovist Bilişim Danışmanlık AŞ,

Çiçeksepeti İnternet Hizmetleri AŞ,

D-Market Elektronik Hizmetler ve Ticaret AŞ,

Flo Mağazacılık ve Pazarlama AŞ,

Koçsistem Bilgi ve İletişim Hizmetleri AŞ,

LC Waikiki Mağazacılık Hizmetleri Ticaret AŞ,

Sosyo Plus Bilgi Bilişim Teknolojileri Danışmanlık Hizmetleri Ticaret AŞ,

TAB Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ,

Türk Telekomünikasyon AŞ,

Veripark Yazılım AŞ,

Vivense Teknoloji Hizmetleri ve Ticaret AŞ,

Vodafone Telekomünikasyon AŞ,

Zeplin Yazılım Sistemleri ve Bilgi Teknolojileri AŞ,

Zomato İnternet Hizmetleri Ticaret AŞunvanlı teşebbüslerin, rekabete aykırı çalışan ayartmama anlaşmalarına taraf olmak suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesini ihlal ettiklerine; bu nedenle, adı geçen teşebbüslere idari para cezası verilmesine;

41-29 Medya İnternet Eğitimi ve Danışmanlık Reklam Sanayi Dış Ticaret AŞ Anadolu Restoran İşletmeleri Ltd. Şti. Doğuş Planet Elektronik Ticaret ve Bilişim Hizmetleri AŞ Etiya Bilgi Teknolojileri Yazılım Sanayi ve Ticaret AŞ Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti. Grupanya İnternet Hizmetleri İletişim Organizasyon Tanıtım ve Pazarlama AŞ Havas Worldwide İstanbul İletişim Hizmetleri AŞ İş Gıda AŞ Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret AŞ Meal Box Yemek ve Teknoloji AŞ Migros Ticaret AŞ Mobven Teknoloji AŞ Mynet Medya Yayıncılık Uluslararası Elektronik Bilgilendirme ve Haberleşme Hizmetleri AŞ Net Danışmanlık Eğitim ve Ticaret Ltd. Şti. Noktacom Medya İnternet Hizmetleri San. ve Tic. AŞ NTV Radyo ve Televizyon Yayıncılığı AŞ Peak Oyun Yazılım ve Pazarlama AŞ Pizza Restaurantları AŞ Sahibinden Bilgi Teknolojileri Pazarlama ve Ticaret AŞ Valensas Teknoloji Hizmetleri AŞ Yeşil Vadi Tarım Gıda AŞ unvanlı teşebbüslerin ise dosya konusu iddialar çerçevesinde 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesini ihlal ettikleri tespit edilemediğinden 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 16. maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca idari para cezası verilmesine gerek olmadığına gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 60 gün içinde Ankara İdare Mahkemelerinde yargı yolu açık olmak üzere karar verilmiştir."


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