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Polonya'dan Ukrayna'ya tepki: 'Bu tür hatalar yapılmamalı'
Polonya'dan Ukrayna'ya tepki: 'Bu tür hatalar yapılmamalı'
Polonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Arkadiusz Mularczyk, Varşova yönetiminin Ukrayna'ya yardım etmekte hiçbir zaman tereddüt etmediğini belirterek, "Ne yazık ki... 02.08.2023, Sputnik Türkiye
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Mularczyk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Polonya ile Ukrayna arasında yaşanan son gelişmeleri değerlendirdi.Dün Polonya'nın Kiev Büyükelçisi Bartosz Cichowski'nin, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'nın Dış Politika Başdanışmanı Marcin Przydacz'ın Ukrayna'nın Polonya'dan aldığı destek için daha fazla minnettarlık göstermesi gerektiği yönündeki yorumları üzerine Ukrayna Dışişleri Bakanlığına çağrıldığını anımsatan Mularczyk, şu ifadeleri kullandı:"Polonya, diğerleri Ukrayna'nın çökmesini beklerken ona yardım etmekte tereddüt etmedi. Ne yazık ki bugün Kiev'de bazı insanlar bunu unutuyor. Bu tür hatalar yapılmamalıdır."Mularczyk, Polonya Dışişleri Bakanlığının da Ukrayna'nın Varşova Büyükelçisi'ni çağırdığına dikkati çekti.Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki de sosyal medya paylaşımda, "Polonya Büyükelçisinin Ukrayna Dışişleri Bakanlığına çağrılması asla gerçekleşmemeliydi" ifadesini kullanmıştı.
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polonya, ukrayna, tepki
polonya, ukrayna, tepki

Polonya'dan Ukrayna'ya tepki: 'Bu tür hatalar yapılmamalı'

09:12 02.08.2023
© AFP 2023 / Bartosz SiedlikPolonya bayrağı
Polonya bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.08.2023
© AFP 2023 / Bartosz Siedlik
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Polonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Arkadiusz Mularczyk, Varşova yönetiminin Ukrayna'ya yardım etmekte hiçbir zaman tereddüt etmediğini belirterek, "Ne yazık ki bugün Kiev'de bazı insanlar bunu unutuyor. Bu tür hatalar yapılmamalıdır" ifadesini kullandı.
Mularczyk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Polonya ile Ukrayna arasında yaşanan son gelişmeleri değerlendirdi.
Dün Polonya'nın Kiev Büyükelçisi Bartosz Cichowski'nin, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'nın Dış Politika Başdanışmanı Marcin Przydacz'ın Ukrayna'nın Polonya'dan aldığı destek için daha fazla minnettarlık göstermesi gerektiği yönündeki yorumları üzerine Ukrayna Dışişleri Bakanlığına çağrıldığını anımsatan Mularczyk, şu ifadeleri kullandı:
"Polonya, diğerleri Ukrayna'nın çökmesini beklerken ona yardım etmekte tereddüt etmedi. Ne yazık ki bugün Kiev'de bazı insanlar bunu unutuyor. Bu tür hatalar yapılmamalıdır."
Mularczyk, Polonya Dışişleri Bakanlığının da Ukrayna'nın Varşova Büyükelçisi'ni çağırdığına dikkati çekti.
Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki de sosyal medya paylaşımda, "Polonya Büyükelçisinin Ukrayna Dışişleri Bakanlığına çağrılması asla gerçekleşmemeliydi" ifadesini kullanmıştı.
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