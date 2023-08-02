Plastik poşet ücretlerine zam

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Demiryol-İş Sendikası: İzmir'in raylı sistemlerinde bitmek bilmeyen sorunlar var
07:09
110 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Silahlanma isteğindeki artışın nedeni ne?
09:02
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
4 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
6 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
8 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Memur ve memur emeklisinin zam pazarlığı başlıyor
12:45
44 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
ANKARA FARKI
CHP'de tartışmalar neden büyüdü?
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
ÖZEL HABER
Batı sessizliğe büründü, Türk medyası sınıfta kaldı
17:33
7 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:33
0 dk
Z RAPORU
Konya'da 5 büyüklüğünde deprem
20:45
41 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Karayalçın-İmamoğlu görüşmesi ve vegan fenomenin ölümü!
07:08
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
Enflasyonla mücadele planının ağır maliyeti
09:09
111 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
21 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
22 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
18 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
3 dk
ÖĞLE AJANDASI
Ata Arslan ve Çağlar Öner'le Öğle Ajandası
12:45
125 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:34
116 dk
Z RAPORU
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO zirvesi değerlendirmesi
20:45
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://sputniknews.com.tr/20230802/plastik-poset-ucretlerine-zam-1074271698.html
Plastik poşet ücretlerine zam
Plastik poşet ücretlerine zam
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, plastik alışveriş torbaları adet başı 38.5 kuruşa yükseltildi. 02.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-02T09:27+0300
2023-08-02T09:27+0300
ekonomi
plastik atık
poşet
plastik poşet
resmi gazete
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/02/1074271780_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_4c0e7fd9eafb39fe67d073ab4c4b1839.jpg
Çevreyi plastikten korumak adına başlatılan poşetlerden para alınması uygulaması, 1 Ocak 2019'dan beri Türkiye'de devam ediyor.Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; plastik alışveriş torbaları adet başı 38.5 kuruşa yükseltildi.25 kuruştan satılan poşetlerde, satıcılar da "Geri Kazanım Katılım Payı Tutarı" adı altında poşet adedi kadar devlete ödeme yapıyor.
https://sputniknews.com.tr/20230619/kurban-bayramina-sayili-gunler-kala-poset-satisi-artti-1072603153.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/02/1074271780_139:0:787:486_1920x0_80_0_0_5a20fb6a23e2fb5f47045795549caaad.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
plastik atık, poşet, plastik poşet, resmi gazete
plastik atık, poşet, plastik poşet, resmi gazete

Plastik poşet ücretlerine zam

09:27 02.08.2023
© AAPlastik poşet
Plastik poşet - Sputnik Türkiye, 1920, 02.08.2023
© AA
Abone olTelegram
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, plastik alışveriş torbaları adet başı 38.5 kuruşa yükseltildi.
Çevreyi plastikten korumak adına başlatılan poşetlerden para alınması uygulaması, 1 Ocak 2019'dan beri Türkiye'de devam ediyor.
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; plastik alışveriş torbaları adet başı 38.5 kuruşa yükseltildi.
25 kuruştan satılan poşetlerde, satıcılar da "Geri Kazanım Katılım Payı Tutarı" adı altında poşet adedi kadar devlete ödeme yapıyor.
Poşet - Sputnik Türkiye, 1920, 19.06.2023
TÜRKİYE
Kurban Bayramı'na sayılı günler kala poşet satışı arttı
19 Haziran , 08:57
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала