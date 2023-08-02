https://sputniknews.com.tr/20230802/plastik-poset-ucretlerine-zam-1074271698.html
Plastik poşet ücretlerine zam
Plastik poşet ücretlerine zam
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, plastik alışveriş torbaları adet başı 38.5 kuruşa yükseltildi. 02.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-02T09:27+0300
2023-08-02T09:27+0300
2023-08-02T09:27+0300
ekonomi
plastik atık
poşet
plastik poşet
resmi gazete
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Çevreyi plastikten korumak adına başlatılan poşetlerden para alınması uygulaması, 1 Ocak 2019'dan beri Türkiye'de devam ediyor.Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; plastik alışveriş torbaları adet başı 38.5 kuruşa yükseltildi.25 kuruştan satılan poşetlerde, satıcılar da "Geri Kazanım Katılım Payı Tutarı" adı altında poşet adedi kadar devlete ödeme yapıyor.
https://sputniknews.com.tr/20230619/kurban-bayramina-sayili-gunler-kala-poset-satisi-artti-1072603153.html
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plastik atık, poşet, plastik poşet, resmi gazete
plastik atık, poşet, plastik poşet, resmi gazete
Plastik poşet ücretlerine zam
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Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, plastik alışveriş torbaları adet başı 38.5 kuruşa yükseltildi.
Çevreyi plastikten korumak adına başlatılan poşetlerden para alınması uygulaması, 1 Ocak 2019'dan beri Türkiye'de devam ediyor.
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; plastik alışveriş torbaları adet başı 38.5 kuruşa yükseltildi.
25 kuruştan satılan poşetlerde, satıcılar da "Geri Kazanım Katılım Payı Tutarı" adı altında poşet adedi kadar devlete ödeme yapıyor.