https://sputniknews.com.tr/20230802/plastik-poset-ucretlerine-zam-1074271698.html

Plastik poşet ücretlerine zam

Plastik poşet ücretlerine zam

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, plastik alışveriş torbaları adet başı 38.5 kuruşa yükseltildi. 02.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-02T09:27+0300

2023-08-02T09:27+0300

2023-08-02T09:27+0300

ekonomi

plastik atık

poşet

plastik poşet

resmi gazete

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/02/1074271780_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_4c0e7fd9eafb39fe67d073ab4c4b1839.jpg

Çevreyi plastikten korumak adına başlatılan poşetlerden para alınması uygulaması, 1 Ocak 2019'dan beri Türkiye'de devam ediyor.Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; plastik alışveriş torbaları adet başı 38.5 kuruşa yükseltildi.25 kuruştan satılan poşetlerde, satıcılar da "Geri Kazanım Katılım Payı Tutarı" adı altında poşet adedi kadar devlete ödeme yapıyor.

https://sputniknews.com.tr/20230619/kurban-bayramina-sayili-gunler-kala-poset-satisi-artti-1072603153.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

plastik atık, poşet, plastik poşet, resmi gazete