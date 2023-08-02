https://sputniknews.com.tr/20230802/odessa-bolgesinde-yabanci-parali-askerlerin-bulundugu-yerler-vuruldu-1074309698.html

Odessa bölgesinde yabancı paralı askerlerin bulunduğu yerler vuruldu

Odessa bölgesinde yabancı paralı askerlerin bulunduğu yerler vuruldu

Rusya yanlısı gizli örgüt üyeleri, Rusya’nın dün gece gerçekleştirdiği bombardımanda Odessa bölgesindeki İzmail kentinde yabancı paralı askerlerin bulunduğu... 02.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-02T21:53+0300

2023-08-02T21:53+0300

2023-08-02T21:53+0300

ukrayna krizi

odessa

rusya

ukrayna

paralı asker

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Nikolayev’deki Rusya yanlısı gizli örgütün koordinatörü Sergey Lebedev, Sputnik’e demecinde kentteki kaynaklarına atıfla Rusya’nın dün gece Ukrayna’nın askeri botlarının onarıldığı üssü, yabancı paralı askerlerin bulunduğu yerleri ve bir petrol tesisini vurduğunu anlattı.Lebedev, “Bombardıman sonucunda bir petrol tesisi vuruldu, tesisteki yangın birkaç saat sürdü. Ukrayna’nın askeri botları da dahil olmak üzere, gemilerin onarıldığı filo teknik bakım üssü vuruldu. Kapikrayan sahil caddesi üzerinde yer alan, örgüt üyelerinin verdiği bilgiye göre yabancı askerlerin, büyük olasılıkla Rumen askerlerin bulunduğu liman binası isabet aldı” diye konuştu.Örgüt üyelerinin İzmail’de çektikleri videoyu da yorumlayan Lebedev, görüntülerde Denizcilik İdaresi binasının vurulduğu anın ve başlayan yangının yer aldığını aktardı. Videoda Ukrayna hava savunma sistemlerinin çalışması, ardından büyük bir alev topu görülüyor ve güçlü patlama sesi duyuluyor.Lebedev, “Örgüt üyelerine göre yabancı askeri teçhizatın bulunduğu bir tahıl deposu ve bir bant olmak üzere liman altyapısı da vuruldu. Toplamda sekiz bombalama tespit edildi” diye sözlerini tamamladı.

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odessa, rusya, ukrayna, paralı asker