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Nijerya'da işçi sendikaları, ülkede artan hayat pahalılığını protesto etti: Yoksulları boğmayın
Nijerya'da işçi sendikaları, ülkede artan hayat pahalılığını protesto etti: Yoksulları boğmayın
Nijerya'da işçi sendikaları, ülkede benzin sübvansiyonunun kaldırılmasının ardından artan hayat pahalılığı nedeniyle ülke genelinde protesto düzenledi. 02.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-02T17:45+0300
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Nijerya İşçi Konfederasyonu (NLC) ve Ticaret Birliği Kongresi'nin (TUC) çağrısıyla başkent Abuja'da toplanan yüzlerce işçi, Unity Fountain Meydanı'ndan Ulusal Meclise kadar yürüdü.Ulusal Meclisin ana kapısının kapatılması nedeniyle protestocular, kapıyı kırarak zorla içeriye girdi.Protestocular, "Yoksulların nefes almasına izin verin, onları boğmayın", "Sübvansiyonu değil, yolsuzluğu öldürün", yazılı pankartlar taşıyarak hükümet aleyhine sloganlar attı.NLC Başkanı Joe Ajero, yaptığı açıklamada, ülkede yaşanan hayat pahalılığı nedeniyle işçilerin ve sıradan insanların zor durumda kaldığını belirtti.Ülkede genelinde hayat pahalılığına karşı protestolar başlattıklarını kaydeden Ajero, "İşçi sendikaları, hükümetten istenen yanıt gelene kadar protestolara devam edecek." dedi.Ajero, NLC'nin hükümetle müzakerelere başladıklarından bu yana elde ettikleri hiçbir şey olmadığını da ifade etmek için burada olduklarını söyledi.Protestoya katılan Obasi Queen, ülkede artan hayat pahalılığı nedeniyle insanların mutlu olmadığını belirterek, "Maaşlarımız bize yardımcı olmuyor. Nijeryalılar zor durumda." diye konuştu.Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu'nun 29 Mayıs'ta petrol ürünlerine uygulanan sübvansiyonu kaldıracağını açıklamasının ardından ülkede akaryakıt fiyatları yükselmişti.Litresi 185 nairaya (0,24 dolar) satılan akaryakıt fiyatları, 620 nairaya (0,82 dolar) çıkarken bu ülkede hayat pahalılığına yol açtı.Tinubu, ülkesindeki hayat pahalılığını hafifletmek için ailelere 200 bin tondan fazla tahıl dağıtılması talimatı vermişti.
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nijerya, grev, eylem, yoksulluk
nijerya, grev, eylem, yoksulluk

Nijerya'da işçi sendikaları, ülkede artan hayat pahalılığını protesto etti: Yoksulları boğmayın

17:45 02.08.2023
© AA / Emmanuel OsodiNijerya'da işçi sendikaları, ülkede artan hayat pahalılığını protesto etti
Nijerya'da işçi sendikaları, ülkede artan hayat pahalılığını protesto etti - Sputnik Türkiye, 1920, 02.08.2023
© AA / Emmanuel Osodi
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Nijerya'da işçi sendikaları, ülkede benzin sübvansiyonunun kaldırılmasının ardından artan hayat pahalılığı nedeniyle ülke genelinde protesto düzenledi.
Nijerya İşçi Konfederasyonu (NLC) ve Ticaret Birliği Kongresi'nin (TUC) çağrısıyla başkent Abuja'da toplanan yüzlerce işçi, Unity Fountain Meydanı'ndan Ulusal Meclise kadar yürüdü.
Ulusal Meclisin ana kapısının kapatılması nedeniyle protestocular, kapıyı kırarak zorla içeriye girdi.
Protestocular, "Yoksulların nefes almasına izin verin, onları boğmayın", "Sübvansiyonu değil, yolsuzluğu öldürün", yazılı pankartlar taşıyarak hükümet aleyhine sloganlar attı.
NLC Başkanı Joe Ajero, yaptığı açıklamada, ülkede yaşanan hayat pahalılığı nedeniyle işçilerin ve sıradan insanların zor durumda kaldığını belirtti.
Ülkede genelinde hayat pahalılığına karşı protestolar başlattıklarını kaydeden Ajero, "İşçi sendikaları, hükümetten istenen yanıt gelene kadar protestolara devam edecek." dedi.
Ajero, NLC'nin hükümetle müzakerelere başladıklarından bu yana elde ettikleri hiçbir şey olmadığını da ifade etmek için burada olduklarını söyledi.
Protestoya katılan Obasi Queen, ülkede artan hayat pahalılığı nedeniyle insanların mutlu olmadığını belirterek, "Maaşlarımız bize yardımcı olmuyor. Nijeryalılar zor durumda." diye konuştu.
Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu'nun 29 Mayıs'ta petrol ürünlerine uygulanan sübvansiyonu kaldıracağını açıklamasının ardından ülkede akaryakıt fiyatları yükselmişti.
Litresi 185 nairaya (0,24 dolar) satılan akaryakıt fiyatları, 620 nairaya (0,82 dolar) çıkarken bu ülkede hayat pahalılığına yol açtı.
Tinubu, ülkesindeki hayat pahalılığını hafifletmek için ailelere 200 bin tondan fazla tahıl dağıtılması talimatı vermişti.
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