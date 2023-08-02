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'Muğla’nın üstünde büyü var' deyip ormanı yaktı
'Muğla’nın üstünde büyü var' deyip ormanı yaktı
Muğla’nın Menteşe ilçesinde 30 Temmuz Pazar günü çıkan yangınla ilgili olarak gözaltına alınan 25 yaşındaki F. K.’nin şizofreni rahatsızlığı olduğu belirlendi... 02.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-02T18:04+0300
2023-08-02T18:04+0300
yaşam
muğla
orman yangını
şizofreni
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Muğla’nın Menteşe ilçesinde 30 Temmuz günü çıkan orman yangınıyla ilgili olarak gözaltına alınan ve şizofreni rahatsızlığı bulunan kişi, ormanı yaktığını itiraf etti.Pazar günü akşam saatlerinde Menteşe ilçesi Kızıldağ mevkisinde başlayan orman yangınının hemen ardından vatandaşlar tarafından yanan bölgeye yakın bir yerden genç birisinin hızla uzaklaştığını fark etti.Bu sırada vatandaşlar cep telefonu ile kaçan kişiyi görüntüledi.Vatandaşlar cep telefonu ile çektikleri görüntüleri Muğla Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri şüpheliyi üzerindeki giyim eşyalarından çevredeki güvenlik kameralarını tarayarak yakaladı.Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından sorgulanan şüpheli 25 yaşındaki F.K.’nın şizofreni rahatsızlığı bulunduğu öğrenildi.Şüphelinin gaipten sesler duyduğu, Muğla’nın üzerinde büyü olduğu ve büyüyü bozmak için ormanı yaktığını itiraf ettiği öğrenildi.
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muğla, orman yangını, şizofreni
muğla, orman yangını, şizofreni

'Muğla’nın üstünde büyü var' deyip ormanı yaktı

18:04 02.08.2023
© İHA'Muğla’nın üstünde büyü var' deyip ormanı yaktı
'Muğla’nın üstünde büyü var' deyip ormanı yaktı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.08.2023
© İHA
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Muğla’nın Menteşe ilçesinde 30 Temmuz Pazar günü çıkan yangınla ilgili olarak gözaltına alınan 25 yaşındaki F. K.’nin şizofreni rahatsızlığı olduğu belirlendi. F. K.’nin, emniyetteki sorgusunda Muğla’nın üzerinde büyü olduğu ve büyüyü bozmak için ormanı yaktığını itiraf ettiği öğrenildi. Adliyeye sevk edilen F.K., tutuklandı.
Muğla’nın Menteşe ilçesinde 30 Temmuz günü çıkan orman yangınıyla ilgili olarak gözaltına alınan ve şizofreni rahatsızlığı bulunan kişi, ormanı yaktığını itiraf etti.
Pazar günü akşam saatlerinde Menteşe ilçesi Kızıldağ mevkisinde başlayan orman yangınının hemen ardından vatandaşlar tarafından yanan bölgeye yakın bir yerden genç birisinin hızla uzaklaştığını fark etti.
Bu sırada vatandaşlar cep telefonu ile kaçan kişiyi görüntüledi.
Vatandaşlar cep telefonu ile çektikleri görüntüleri Muğla Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.
Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri şüpheliyi üzerindeki giyim eşyalarından çevredeki güvenlik kameralarını tarayarak yakaladı.
Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından sorgulanan şüpheli 25 yaşındaki F.K.’nın şizofreni rahatsızlığı bulunduğu öğrenildi.
Şüphelinin gaipten sesler duyduğu, Muğla’nın üzerinde büyü olduğu ve büyüyü bozmak için ormanı yaktığını itiraf ettiği öğrenildi.
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