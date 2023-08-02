https://sputniknews.com.tr/20230802/milli-para-yuzucu-sevilay-ozturk-dunya-ucuncusu-oldu-1074310177.html

Milli para yüzücü Sevilay Öztürk, dünya üçüncüsü oldu

Milli para yüzücü Sevilay Öztürk, dünya üçüncüsü oldu

İngiltere'de düzenlenen Para Yüzme Dünya Şampiyonası'nda milli sporcu Sevilay Öztürk, 50 metre kelebekte bronz madalya kazandı. 02.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-02T22:02+0300

2023-08-02T22:02+0300

2023-08-02T22:02+0300

spor

yüzme

sevilay öztürk

paralimpik

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/06/0e/1057424193_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_4bfc0b6f6c1f0a8c7f45d863f73661ba.jpg

Türkiye Milli Paralimpik Komitesinde yapılan açıklamaya göre, kadınlar 50 metre kelebek S5 kategorisinin finalinde Sevilay, 43.87'lik derecesiyle üçüncü olmayı başardı.Bronz madalya alan milli sporcu, bu derecesiyle 2024 Paris Paralimpik Oyunları için A barajını geçerek kota aldı.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

yüzme, sevilay öztürk, paralimpik