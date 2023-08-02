https://sputniknews.com.tr/20230802/milli-para-yuzucu-sevilay-ozturk-dunya-ucuncusu-oldu-1074310177.html
Milli para yüzücü Sevilay Öztürk, dünya üçüncüsü oldu
Milli para yüzücü Sevilay Öztürk, dünya üçüncüsü oldu
İngiltere'de düzenlenen Para Yüzme Dünya Şampiyonası'nda milli sporcu Sevilay Öztürk, 50 metre kelebekte bronz madalya kazandı. 02.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-02T22:02+0300
2023-08-02T22:02+0300
2023-08-02T22:02+0300
spor
yüzme
sevilay öztürk
paralimpik
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Türkiye Milli Paralimpik Komitesinde yapılan açıklamaya göre, kadınlar 50 metre kelebek S5 kategorisinin finalinde Sevilay, 43.87'lik derecesiyle üçüncü olmayı başardı.Bronz madalya alan milli sporcu, bu derecesiyle 2024 Paris Paralimpik Oyunları için A barajını geçerek kota aldı.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
yüzme, sevilay öztürk, paralimpik
yüzme, sevilay öztürk, paralimpik
Milli para yüzücü Sevilay Öztürk, dünya üçüncüsü oldu
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İngiltere'de düzenlenen Para Yüzme Dünya Şampiyonası'nda milli sporcu Sevilay Öztürk, 50 metre kelebekte bronz madalya kazandı.
Türkiye Milli Paralimpik Komitesinde yapılan açıklamaya göre, kadınlar 50 metre kelebek S5 kategorisinin finalinde Sevilay, 43.87'lik derecesiyle üçüncü olmayı başardı.
Bronz madalya alan milli sporcu, bu derecesiyle 2024 Paris Paralimpik Oyunları için A barajını geçerek kota aldı.