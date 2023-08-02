https://sputniknews.com.tr/20230802/kopru-ve-otoyollarda-garanti-odemede-ilk-6-aylik-fatura-237-milyar-tl-1074283272.html

Köprü ve otoyollarda garanti ödemede ilk 6 aylık fatura, 23.7 milyar TL

Köprü ve otoyollarda garanti ödemede ilk 6 aylık fatura, 23.7 milyar TL

Kamu-Özel-İşbirliği (KÖİ) ile inşa edilen otoyol ve köprüler için müteahhitlere ödenen garanti ödeme tutarında 2023'ün bilançosu ortaya çıktı. Karayolları... 02.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-02T12:20+0300

2023-08-02T12:20+0300

2023-08-02T12:20+0300

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T24'ten Eray Görgülü'nün haberine göre, kamu bütçesine önemli bir yük getirdiği gerekçesiyle eleştirilmesine karşın iktidarın yaygınlaştırmaya devam ettiği gelir garantili otoyol ve köprü projelerinin kamuya maliyetine ilişkin yeni veriler ortaya çıktı. Karayolları Genel Müdürlüğünün 2023 yılı Kurumsal ve Mali Beklentiler Raporu’na göre bu yılın ilk 6 ayında garantili projeler için Karayolları’nın kasasından 23 milyar 768 milyon TL çıktı.2022'nin ilk 6 ayında aynı kalem için Karayolları Genel Müdürlüğü, müteahhitlere 8 milyar 901 milyon TL’lik ödeme yapmıştı. Böylece geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre garantili ödemelerde yüzde 167 oranında bir artış ortaya çıkmış oldu. Bu yılın başında otoyol ve köprülerde garanti ödeme için başlangıç ödeneği 53 milyar 650 milyon TL olarak belirlenirken, yeni tabloya göre yıl sonu gerçekleşme tahmini de 60 milyar 116 milyon TL olarak güncellendi.Sermaye giderlerinde büyük artışÖte yandan kurum bütçesindeki sapmanın sermaye giderlerinde de yaşandığı ortaya çıktı. Bu yılın başında sermaye giderleri bütçesi için 45 milyar TL’lik kaynak ayrılırken, henüz yılın ilk 6 ayında bu bütçenin büyük bir kısmı harcanarak 31 milyar 246 milyon TL’lik ödeme yapıldı. Aynı kalem için yıl sonu gerçekleşme tahmini de 114 milyar 254 milyon TL’ye yükseltildi.

https://sputniknews.com.tr/20230721/bakan-uraloglundan-kilicdarogluna-osmangazi-koprusu-yaniti-beyhude-bir-yaklasimdir-1073825874.html

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