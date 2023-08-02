https://sputniknews.com.tr/20230802/konya-ve-erzurumdaki-depremler-sonrasi-naci-gorurden-uyari-bu-depremler-beklenebilir-1074268096.html
Konya ve Erzurum'daki depremler sonrası Naci Görür'den uyarı: Bu depremler beklenebilir
Konya ve Erzurum'daki depremler sonrası Naci Görür'den uyarı: Bu depremler beklenebilir
Prof. Dr. Naci Görür, Konya ve Erzurum'da gerçekleşen depremlerin ardından uyarıda bulundu. Görür Erzurum'daki depremle ilgili, "6 Şubat depremleri sonucu... 02.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-02T06:35+0300
2023-08-02T06:35+0300
2023-08-02T06:38+0300
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naci görür
erzurum
konya
deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı'nın sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 21.37'de merkez üssü Erzurum'un Narman ilçesi olan 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Saat 18.06'da, Konya'da 5.0 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. Bilim Akademisi Üyesi Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından Konya ve Erzurum'da yaşanan depremlere ilişkin açıklamalarda bulundu.'Doğu Anadolu’da bu depremler beklenebilir'Görür, Erzurum'daki meydana gelen depreme ilişkin, "Pınaryolu- Narman/Erzurum’da 4.0 deprem. Horasan batısı Göle arasında uzanan sol yönlü doğrultu fayı üzerinde. 6 Şubat depremleri sonucu sıkışan Doğu Anadolu’da bu depremler beklenebilir. Aynı beklenti Adıyaman-Hakkari arasındaki bindirme zonu için de geçerli" uyarısında bulundu.Konya'daki 5 büyüklüğünde yaşanan depremle ilgili Görür, "Çandır-Selçuklu/Konya’da 5,1 deprem oldu. Deprem Konya-Çandır hattında, kesikli uzanan fay parçalar üzerinde" açıklamasını yaptı.
https://sputniknews.com.tr/20230726/prof-dr-naci-gorurden-olasi-marmara-depremi-uyarisi-bu-isin-uzamasi-mumkun-degil-1073999316.html
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Konya ve Erzurum'daki depremler sonrası Naci Görür'den uyarı: Bu depremler beklenebilir
06:35 02.08.2023 (güncellendi: 06:38 02.08.2023) Abone ol
Prof. Dr. Naci Görür, Konya ve Erzurum'da gerçekleşen depremlerin ardından uyarıda bulundu. Görür Erzurum'daki depremle ilgili, "6 Şubat depremleri sonucu sıkışan Doğu Anadolu’da bu depremler beklenebilir. Aynı beklenti Adıyaman-Hakkari arasındaki bindirme zonu için de geçerli" değerlendirmesini yaptı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı'nın sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 21.37'de merkez üssü Erzurum'un Narman ilçesi olan 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Saat 18.06'da, Konya'da 5.0 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. Bilim Akademisi Üyesi Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından Konya ve Erzurum'da yaşanan depremlere ilişkin açıklamalarda bulundu.
'Doğu Anadolu’da bu depremler beklenebilir'
Görür, Erzurum'daki meydana gelen depreme ilişkin, "Pınaryolu- Narman/Erzurum’da 4.0 deprem. Horasan batısı Göle arasında uzanan sol yönlü doğrultu fayı üzerinde. 6 Şubat depremleri sonucu sıkışan Doğu Anadolu’da bu depremler beklenebilir. Aynı beklenti Adıyaman-Hakkari arasındaki bindirme zonu için de geçerli" uyarısında bulundu.
Konya'daki 5 büyüklüğünde yaşanan depremle ilgili Görür, "Çandır-Selçuklu/Konya’da 5,1 deprem oldu. Deprem Konya-Çandır hattında, kesikli uzanan fay parçalar üzerinde" açıklamasını yaptı.