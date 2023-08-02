https://sputniknews.com.tr/20230802/konya-ve-erzurumdaki-depremler-sonrasi-naci-gorurden-uyari-bu-depremler-beklenebilir-1074268096.html

Konya ve Erzurum'daki depremler sonrası Naci Görür'den uyarı: Bu depremler beklenebilir

Konya ve Erzurum'daki depremler sonrası Naci Görür'den uyarı: Bu depremler beklenebilir

Prof. Dr. Naci Görür, Konya ve Erzurum'da gerçekleşen depremlerin ardından uyarıda bulundu. Görür Erzurum'daki depremle ilgili, "6 Şubat depremleri sonucu... 02.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-02T06:35+0300

2023-08-02T06:35+0300

2023-08-02T06:38+0300

türkiye

naci görür

erzurum

konya

deprem

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Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı'nın sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 21.37'de merkez üssü Erzurum'un Narman ilçesi olan 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Saat 18.06'da, Konya'da 5.0 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. Bilim Akademisi Üyesi Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından Konya ve Erzurum'da yaşanan depremlere ilişkin açıklamalarda bulundu.'Doğu Anadolu’da bu depremler beklenebilir'Görür, Erzurum'daki meydana gelen depreme ilişkin, "Pınaryolu- Narman/Erzurum’da 4.0 deprem. Horasan batısı Göle arasında uzanan sol yönlü doğrultu fayı üzerinde. 6 Şubat depremleri sonucu sıkışan Doğu Anadolu’da bu depremler beklenebilir. Aynı beklenti Adıyaman-Hakkari arasındaki bindirme zonu için de geçerli" uyarısında bulundu.Konya'daki 5 büyüklüğünde yaşanan depremle ilgili Görür, "Çandır-Selçuklu/Konya’da 5,1 deprem oldu. Deprem Konya-Çandır hattında, kesikli uzanan fay parçalar üzerinde" açıklamasını yaptı.

https://sputniknews.com.tr/20230726/prof-dr-naci-gorurden-olasi-marmara-depremi-uyarisi-bu-isin-uzamasi-mumkun-degil-1073999316.html

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