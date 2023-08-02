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Kılıçdaroğlu: 14 milyon emekli, dul, yetim açlık sınırının altında
Kılıçdaroğlu: 14 milyon emekli, dul, yetim açlık sınırının altında
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün Ankara'da, Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği'ni ziyaret etti. Türkiye'de 14 milyon emekli, dul ve yetimin... 02.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-02T15:23+0300
2023-08-02T15:23+0300
politika
kemal kılıçdaroğlu
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Emekli aylığına yüzde 25'lik zam tartışması sürerken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği'ni ziyaret etti.Cebinden 200 lira çıkaran Kılıçdaroğlu, son zamlara tepki gösterirken alım gücünün azaldığını söyledi.Kılıçdaroğlu, Türkiye'de 14 milyonun emekli, dul ve yetimin açlık sınırı altında bir maaşla yaşadığını da söyledi.CHP lideri, hükümete eleştiriler yöneltirken "14 milyon dul emekli ve yetimi açlık sınırının altında bir maaşa mahkum edemesiniz. Size sağlanan tek imkan bedava otobüs bileti. Şehir içinde gezin diye..." ifadelerini kullandı ve "14 milyon emekli dul ve yetimi açlık sınrıının altına mahkum ederseniz asıl beka sorunu budur." dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230728/chp-lideri-kilicdaroglu-akbelende-1074110126.html
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kemal kılıçdaroğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp)

Kılıçdaroğlu: 14 milyon emekli, dul, yetim açlık sınırının altında

15:23 02.08.2023
© CHP FOTOĞRAF SERVİSİCumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup toplantısında gündemi değerlendirdi.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup toplantısında gündemi değerlendirdi. - Sputnik Türkiye, 1920, 02.08.2023
© CHP FOTOĞRAF SERVİSİ
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün Ankara'da, Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği'ni ziyaret etti. Türkiye'de 14 milyon emekli, dul ve yetimin açlık sınırı altında maaş aldığını söyleyen Kılıçdaroğlu, hükümete eleştiriler yöneltti.
Emekli aylığına yüzde 25'lik zam tartışması sürerken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği'ni ziyaret etti.

Cebinden 200 lira çıkaran Kılıçdaroğlu, son zamlara tepki gösterirken alım gücünün azaldığını söyledi.
Kılıçdaroğlu, Türkiye'de 14 milyonun emekli, dul ve yetimin açlık sınırı altında bir maaşla yaşadığını da söyledi.

CHP lideri, hükümete eleştiriler yöneltirken "14 milyon dul emekli ve yetimi açlık sınırının altında bir maaşa mahkum edemesiniz. Size sağlanan tek imkan bedava otobüs bileti. Şehir içinde gezin diye..." ifadelerini kullandı ve "14 milyon emekli dul ve yetimi açlık sınrıının altına mahkum ederseniz asıl beka sorunu budur." dedi.
CHP lideri Kılıçdaroğlu Akbelen'de - Sputnik Türkiye, 1920, 28.07.2023
TÜRKİYE
CHP lideri Kılıçdaroğlu Akbelen'de
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