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https://sputniknews.com.tr/20230802/kanada-her-bir-sigaranin-uzerine-sagliga-zararli-uyarisi-koyacak-1074272399.html
Kanada her bir sigaranın üzerine 'sağlığa zararlı' uyarısı koyacak
Kanada her bir sigaranın üzerine 'sağlığa zararlı' uyarısı koyacak
Kanada, 2001'de sigara paketlerine 'sağlığa zararlı' uyarısı koyarak dünyada öncü olmasının ardından, bu kez de her bir sigaranın üzerine uyarı koymayı... 02.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-02T09:59+0300
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Kanada, sigara tüketimini azaltma amacıyla ülkede satılan sigaralarla ilgili yeni bir uygulama başlatacağını duyurdu.Uygulamayla, paket içerisindeki sigaraların üzerine de tütün kullanımının zararlarıyla ilgili uyarılar yerleştirilmesi bekleniyor.'Tütün çocuklara zarar verir' ve 'Sigara organlarınıza zarar verir' gibi uyarıların yer alacağı yeni uygulama dünyada ilk olacak.İngilizce ve Fransızca uyarıların uzun boy sigaralar için 2024, normal sigaralar için ise 2025'e kadar uygulamaya alınacağı bildirildi.Kanada 2001 yılında sigara paketlerine uyarı koyan ilk ülke olmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20190521/kanada-marihuanali-yiyecek-satisini-yasal-hale-getiriyor-1039113516.html
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kanada, sigara, uyarı
kanada, sigara, uyarı

Kanada her bir sigaranın üzerine 'sağlığa zararlı' uyarısı koyacak

09:59 02.08.2023 (güncellendi: 10:01 02.08.2023)
© AFP 2023 / ANDREJ IVANOVKanada- Sigara
Kanada- Sigara - Sputnik Türkiye, 1920, 02.08.2023
© AFP 2023 / ANDREJ IVANOV
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Kanada, 2001'de sigara paketlerine 'sağlığa zararlı' uyarısı koyarak dünyada öncü olmasının ardından, bu kez de her bir sigaranın üzerine uyarı koymayı planlıyor.
Kanada, sigara tüketimini azaltma amacıyla ülkede satılan sigaralarla ilgili yeni bir uygulama başlatacağını duyurdu.
Uygulamayla, paket içerisindeki sigaraların üzerine de tütün kullanımının zararlarıyla ilgili uyarılar yerleştirilmesi bekleniyor.
'Tütün çocuklara zarar verir' ve 'Sigara organlarınıza zarar verir' gibi uyarıların yer alacağı yeni uygulama dünyada ilk olacak.
İngilizce ve Fransızca uyarıların uzun boy sigaralar için 2024, normal sigaralar için ise 2025'e kadar uygulamaya alınacağı bildirildi.
Kanada 2001 yılında sigara paketlerine uyarı koyan ilk ülke olmuştu.
Kanada - Marihuana - Sputnik Türkiye, 1920, 21.05.2019
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Kanada marihuanalı yiyecek satışını yasal hale getiriyor
21 Mayıs 2019, 15:04
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