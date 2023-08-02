https://sputniknews.com.tr/20230802/kanada-her-bir-sigaranin-uzerine-sagliga-zararli-uyarisi-koyacak-1074272399.html

Kanada her bir sigaranın üzerine 'sağlığa zararlı' uyarısı koyacak

Kanada her bir sigaranın üzerine 'sağlığa zararlı' uyarısı koyacak

Kanada, 2001'de sigara paketlerine 'sağlığa zararlı' uyarısı koyarak dünyada öncü olmasının ardından, bu kez de her bir sigaranın üzerine uyarı koymayı... 02.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-02T09:59+0300

2023-08-02T09:59+0300

2023-08-02T10:01+0300

dünya

kanada

sigara

uyarı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/02/1074272627_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_903414d41bd7a24ff27d157b3b1e3482.jpg

Kanada, sigara tüketimini azaltma amacıyla ülkede satılan sigaralarla ilgili yeni bir uygulama başlatacağını duyurdu.Uygulamayla, paket içerisindeki sigaraların üzerine de tütün kullanımının zararlarıyla ilgili uyarılar yerleştirilmesi bekleniyor.'Tütün çocuklara zarar verir' ve 'Sigara organlarınıza zarar verir' gibi uyarıların yer alacağı yeni uygulama dünyada ilk olacak.İngilizce ve Fransızca uyarıların uzun boy sigaralar için 2024, normal sigaralar için ise 2025'e kadar uygulamaya alınacağı bildirildi.Kanada 2001 yılında sigara paketlerine uyarı koyan ilk ülke olmuştu.

https://sputniknews.com.tr/20190521/kanada-marihuanali-yiyecek-satisini-yasal-hale-getiriyor-1039113516.html

kanada

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kanada, sigara, uyarı