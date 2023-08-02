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İstanbul’da minibüslere yönelik denetim: Cezaya 'Havalar çok sıcak' diye itiraz etti
İstanbul’da minibüslere yönelik denetim: Cezaya 'Havalar çok sıcak' diye itiraz etti
Bakırköy'de İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı sivil trafik polisleri, minibüslere yolcu gibi binerek denetim gerçekleştirdi. Denetimde emniyet kemeri takmayıp... 02.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-02T19:14+0300
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türkiye
istanbul
istanbul emniyet müdürlüğü
kemer
trafik
trafik kontrolü
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Sivil Trafik Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, kural ihlali yapan minibüsçülere yönelik denetim gerçekleştirdi. Bakırköy Osmaniye Mahallesi Çobançeşme Koşuyolu Caddesi'nde yapılan denetimde sivil polis ekipleri, yolcu gibi minibüslere binerek kural ihlali yapan sürücüleri tespit etti.Kural ihlali yapan sürücüler, daha sonra uygulama noktasında durduruldu. Burada kapısı açık bir şekilde giden, cep telefonu ile konuşan ve emniyet kemeri takmayan 3 minibüs sürücüsüne toplamda 4 bin 502 TL cezai işlem uygulandı.Kapısı açık giderek emniyet kemeri takmayan sürücü ise kesilen cezaya, "Havalar çok sıcak" diyerek itiraz etti. Polis ekipleri ise, denetimin ve havaların herkes için aynı olduğunu belirtti.
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istanbul, istanbul emniyet müdürlüğü, kemer, trafik, trafik kontrolü, minibüs
istanbul, istanbul emniyet müdürlüğü, kemer, trafik, trafik kontrolü, minibüs

İstanbul’da minibüslere yönelik denetim: Cezaya 'Havalar çok sıcak' diye itiraz etti

19:14 02.08.2023
© İHA / HACER İNCİ - MEDENİ TOPALOĞLU - MEHMET KAAN KURT-Bakırköy'de İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı sivil trafik polisleri, minibüslere yolcu gibi binerek denetim gerçekleştirdi. Denetimde emniyet kemeri takmayıp kapısı açık seyrettiği için ceza kesilen minibüsçü, "Havalar çok sıcak" diyerek cezaya itiraz etti.
Bakırköy'de İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı sivil trafik polisleri, minibüslere yolcu gibi binerek denetim gerçekleştirdi. Denetimde emniyet kemeri takmayıp kapısı açık seyrettiği için ceza kesilen minibüsçü, Havalar çok sıcak diyerek cezaya itiraz etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 02.08.2023
© İHA / HACER İNCİ - MEDENİ TOPALOĞLU - MEHMET KAAN KURT-
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Bakırköy'de İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı sivil trafik polisleri, minibüslere yolcu gibi binerek denetim gerçekleştirdi. Denetimde emniyet kemeri takmayıp kapısı açık seyrettiği için ceza kesilen minibüsçü, "Havalar çok sıcak" diyerek cezaya itiraz etti.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Sivil Trafik Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, kural ihlali yapan minibüsçülere yönelik denetim gerçekleştirdi.
Bakırköy Osmaniye Mahallesi Çobançeşme Koşuyolu Caddesi'nde yapılan denetimde sivil polis ekipleri, yolcu gibi minibüslere binerek kural ihlali yapan sürücüleri tespit etti.
Kural ihlali yapan sürücüler, daha sonra uygulama noktasında durduruldu. Burada kapısı açık bir şekilde giden, cep telefonu ile konuşan ve emniyet kemeri takmayan 3 minibüs sürücüsüne toplamda 4 bin 502 TL cezai işlem uygulandı.
Kapısı açık giderek emniyet kemeri takmayan sürücü ise kesilen cezaya, "Havalar çok sıcak" diyerek itiraz etti. Polis ekipleri ise, denetimin ve havaların herkes için aynı olduğunu belirtti.
© İHA / HACER İNCİ - MEDENİ TOPALOĞLU - MEHMET KAAN KURT-Bakırköy'de İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı sivil trafik polisleri, minibüslere yolcu gibi binerek denetim gerçekleştirdi. Denetimde emniyet kemeri takmayıp kapısı açık seyrettiği için ceza kesilen minibüsçü, "Havalar çok sıcak" diyerek cezaya itiraz etti.
Bakırköy'de İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı sivil trafik polisleri, minibüslere yolcu gibi binerek denetim gerçekleştirdi. Denetimde emniyet kemeri takmayıp kapısı açık seyrettiği için ceza kesilen minibüsçü, Havalar çok sıcak diyerek cezaya itiraz etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 02.08.2023
Bakırköy'de İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı sivil trafik polisleri, minibüslere yolcu gibi binerek denetim gerçekleştirdi. Denetimde emniyet kemeri takmayıp kapısı açık seyrettiği için ceza kesilen minibüsçü, "Havalar çok sıcak" diyerek cezaya itiraz etti.
© İHA / HACER İNCİ - MEDENİ TOPALOĞLU - MEHMET KAAN KURT-
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