https://sputniknews.com.tr/20230802/istanbulda-is-merkezinde-yangin-mahsur-kalanlar-var-1074275889.html

İstanbul'da iş merkezinde yangın: Mahsur kalan 9 kişi kurtarıldı

İstanbul'da iş merkezinde yangın: Mahsur kalan 9 kişi kurtarıldı

Bayrampaşa'da bir iş merkezinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yanan iş merkezinde mahsur kalan 9 kişinin kurtarıldığı bilgisi paylaşıldı. 02.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-02T10:53+0300

2023-08-02T10:53+0300

2023-08-02T11:03+0300

türkiye

bayrampaşa

yangın

mahsur kalma

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Bayrampaşa'da bir iş merkezinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülmeye çalışılıyor.Yıldırım Mahallesi Hür Sokak'taki 4 katlı bir iş merkezinin bodrum katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çevredeki birçok ilçeden itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.9 kişi kurtarıldıSöndürme çalışmaları sırasında 4 itfaiye personeli dumandan etkilendi. Yangın sırasında binada mahsur kalan 9 kişi itfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla kurtarıldı.Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

https://sputniknews.com.tr/20230731/atasehirde-17-katli-binada-yangin-cok-sayida-itfaiye-ekibi-sevk-edildi-1074188371.html

türkiye

bayrampaşa

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