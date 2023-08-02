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İstanbul'da iş merkezinde yangın: Mahsur kalan 9 kişi kurtarıldı
İstanbul'da iş merkezinde yangın: Mahsur kalan 9 kişi kurtarıldı
Bayrampaşa'da bir iş merkezinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yanan iş merkezinde mahsur kalan 9 kişinin kurtarıldığı bilgisi paylaşıldı. 02.08.2023, Sputnik Türkiye
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türkiye
bayrampaşa
yangın
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Bayrampaşa'da bir iş merkezinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülmeye çalışılıyor.Yıldırım Mahallesi Hür Sokak'taki 4 katlı bir iş merkezinin bodrum katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çevredeki birçok ilçeden itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.9 kişi kurtarıldıSöndürme çalışmaları sırasında 4 itfaiye personeli dumandan etkilendi. Yangın sırasında binada mahsur kalan 9 kişi itfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla kurtarıldı.Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230731/atasehirde-17-katli-binada-yangin-cok-sayida-itfaiye-ekibi-sevk-edildi-1074188371.html
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bayrampaşa, yangın, mahsur kalma
bayrampaşa, yangın, mahsur kalma

İstanbul'da iş merkezinde yangın: Mahsur kalan 9 kişi kurtarıldı

10:53 02.08.2023 (güncellendi: 11:03 02.08.2023)
© AA / Alper KorkmazBayrampaşa yangın
Bayrampaşa yangın - Sputnik Türkiye, 1920, 02.08.2023
© AA / Alper Korkmaz
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Bayrampaşa'da bir iş merkezinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yanan iş merkezinde mahsur kalan 9 kişinin kurtarıldığı bilgisi paylaşıldı.
Bayrampaşa'da bir iş merkezinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülmeye çalışılıyor.
Yıldırım Mahallesi Hür Sokak'taki 4 katlı bir iş merkezinin bodrum katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çevredeki birçok ilçeden itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

9 kişi kurtarıldı

Söndürme çalışmaları sırasında 4 itfaiye personeli dumandan etkilendi. Yangın sırasında binada mahsur kalan 9 kişi itfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla kurtarıldı.
Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
Ataşehir'de 17 katlı binada yangın - Sputnik Türkiye, 1920, 31.07.2023
TÜRKİYE
Ataşehir'de 17 katlı binada yangın
31 Temmuz, 11:10
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