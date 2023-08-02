https://sputniknews.com.tr/20230802/istanbulda-is-merkezinde-yangin-mahsur-kalanlar-var-1074275889.html
İstanbul'da iş merkezinde yangın: Mahsur kalan 9 kişi kurtarıldı
İstanbul'da iş merkezinde yangın: Mahsur kalan 9 kişi kurtarıldı
Bayrampaşa'da bir iş merkezinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yanan iş merkezinde mahsur kalan 9 kişinin kurtarıldığı bilgisi paylaşıldı. 02.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-02T10:53+0300
2023-08-02T10:53+0300
2023-08-02T11:03+0300
türkiye
bayrampaşa
yangın
mahsur kalma
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Bayrampaşa'da bir iş merkezinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülmeye çalışılıyor.Yıldırım Mahallesi Hür Sokak'taki 4 katlı bir iş merkezinin bodrum katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çevredeki birçok ilçeden itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.9 kişi kurtarıldıSöndürme çalışmaları sırasında 4 itfaiye personeli dumandan etkilendi. Yangın sırasında binada mahsur kalan 9 kişi itfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla kurtarıldı.Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230731/atasehirde-17-katli-binada-yangin-cok-sayida-itfaiye-ekibi-sevk-edildi-1074188371.html
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bayrampaşa, yangın, mahsur kalma
bayrampaşa, yangın, mahsur kalma
İstanbul'da iş merkezinde yangın: Mahsur kalan 9 kişi kurtarıldı
10:53 02.08.2023 (güncellendi: 11:03 02.08.2023) Abone ol
Bayrampaşa'da bir iş merkezinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yanan iş merkezinde mahsur kalan 9 kişinin kurtarıldığı bilgisi paylaşıldı.
Bayrampaşa'da bir iş merkezinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülmeye çalışılıyor.
Yıldırım Mahallesi Hür Sokak'taki 4 katlı bir iş merkezinin bodrum katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çevredeki birçok ilçeden itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
9 kişi kurtarıldı
Söndürme çalışmaları sırasında 4 itfaiye personeli dumandan etkilendi. Yangın sırasında binada mahsur kalan 9 kişi itfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla kurtarıldı.
Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.