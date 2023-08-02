https://sputniknews.com.tr/20230802/istanbulda-barajlar-kuruma-noktasinda-boyutu-goruntulerle-ortaya-cikti-1074286442.html
İstanbul’da kuraklık tehlikesi: Boyutu görüntülerle ortaya çıktı
İstanbul’da kuraklık tehlikesi: Boyutu görüntülerle ortaya çıktı
Afrika üzerinden gelen sıcak hava dalgası ile yükselen sıcaklıklar İstanbul’un barajlarında doluluk oranı yüzde 36.71 oranına kadar düşürdü. Mega kentte... 02.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-02T13:23+0300
2023-08-02T13:23+0300
2023-08-02T13:36+0300
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istanbul
baraj
kuraklık
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İstanbul’a su sağlayan barajların doluluk oranları İSKİ verilerine göre, Papuçdere yüzde 4 ve Kazandere barajlarında ise yüzde 7 noktasına kadar düşerek kuruma noktasına geldi. Alibey Barajı'nda doluk oranı yüzde 18.4 seviyesine kadar düştü. Daha önce Alibey Barajı'nda su seviyesinin düşmesi ile 3 farklı noktada baraja atılan araçlar gün yüzüne çıkmıştı. Son durumu havadan görüntülenen barajın birçok noktasında kuraklık nedeniyle toprakların çatladığı görülüyor. Güzelce ve Mağlova su kemerleri düşen su seviyesi nedeniyle tamamen gün yüzüne çıktı. Göl üzerine kullanılan bazı sandalların toprağa oturduğu görüntülere yansıdı. Son 9 yılın en düşük seviyesiBarajların doluluk oranları, İstrancalar'da yüzde 34.84, Terkos'ta yüzde 23.81, Sazlıdere'de yüzde 20.58, Alibey'de yüzde 18.56, Büyükçekmece'de yüzde 17.42, Ömerli'de yüzde 69.75, Darlık'ta yüzde 52.67, Elmalı'da yüzde 27.83 olarak ölçüldü.İstanbul Büyükşehir Belediyesi İSKİ verilerine mega kentteki barajların doluluk oranlarının son 9 yıla oranla en düşük seviyesinde olduğu belirtildi.
https://sputniknews.com.tr/20230801/istanbul-barajlari-alarm-veriyor-eyyam-i-bahur-uyarisi--1074235020.html
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istanbul, baraj, kuraklık
istanbul, baraj, kuraklık
İstanbul’da kuraklık tehlikesi: Boyutu görüntülerle ortaya çıktı
13:23 02.08.2023 (güncellendi: 13:36 02.08.2023) Abone ol
Afrika üzerinden gelen sıcak hava dalgası ile yükselen sıcaklıklar İstanbul’un barajlarında doluluk oranı yüzde 36.71 oranına kadar düşürdü. Mega kentte kuraklığın geldiği boyut havada çekilen görüntülerle gözler önüne serildi.
İstanbul’a su sağlayan barajların doluluk oranları İSKİ verilerine göre, Papuçdere yüzde 4 ve Kazandere barajlarında ise yüzde 7 noktasına kadar düşerek kuruma noktasına geldi.
Alibey Barajı'nda doluk oranı yüzde 18.4 seviyesine kadar düştü. Daha önce Alibey Barajı'nda su seviyesinin düşmesi ile 3 farklı noktada baraja atılan araçlar gün yüzüne çıkmıştı. Son durumu havadan görüntülenen barajın birçok noktasında kuraklık nedeniyle toprakların çatladığı görülüyor. Güzelce ve Mağlova su kemerleri düşen su seviyesi nedeniyle tamamen gün yüzüne çıktı. Göl üzerine kullanılan bazı sandalların toprağa oturduğu görüntülere yansıdı.
Son 9 yılın en düşük seviyesi
Barajların doluluk oranları, İstrancalar'da yüzde 34.84, Terkos'ta yüzde 23.81, Sazlıdere'de yüzde 20.58, Alibey'de yüzde 18.56, Büyükçekmece'de yüzde 17.42, Ömerli'de yüzde 69.75, Darlık'ta yüzde 52.67, Elmalı'da yüzde 27.83 olarak ölçüldü.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi İSKİ verilerine mega kentteki barajların doluluk oranlarının son 9 yıla oranla en düşük seviyesinde olduğu belirtildi.