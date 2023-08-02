https://sputniknews.com.tr/20230802/iranin-bostan-kentinde-termometreler-514-dereceyi-gosterdi-1074298758.html

İran’ın Bostan kentinde termometreler 51.4 dereceyi gösterdi

İran’ın Bostan kentinde termometreler 51.4 dereceyi gösterdi

İran’ın güneybatısında yer alan Huzistan eyaletinin Bostan kentinde hava sıcaklığı 51,4 derece olarak ölçüldü. 02.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-02T16:34+0300

2023-08-02T16:34+0300

2023-08-02T16:34+0300

dünya

iran

sıcak hava

termometre

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İranlı Öğrenciler Haber Ajansı İSNA’ya göre, yapılan ölçümlerde Huzistan’ın dört kentinde termometreler 50 derecenin üstünü gösterdi.Hava sıcaklığı eyaletin, Bostan kentinde 51.4, Şuş kentinde 50.8, Dezful kentinde 50.4, Abadan kentinde de 50,3 derece olarak ölçüldü.İran’da 15 Temmuz'da termometreler İlam eyaletinin Dehloran kentinde 51.6, Huzistan eyaletinin Ümidiye kentinde 51.2, Ahvaz kentinde 50.8, Ağacari kentinde 50.3, Ramhürmüz kentinde 50.2 dereceyi göstermişti.Buşehr eyaletinin Aseluye kentindeki Basra Körfezi Uluslararası Havalimanı’ndaki hava sıcaklığı ise 16 Temmuz'da 66,7 derece olarak ölçülmüştü.

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iran, sıcak hava, termometre