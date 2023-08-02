https://sputniknews.com.tr/20230802/irak-kuveyt-ile-sinirlarin-yeniden-cizilecegi-iddialarini-yalanladi-1074308366.html
Irak, 'Kuveyt ile sınırların yeniden çizileceği' iddialarını yalanladı
Irak, 'Kuveyt ile sınırların yeniden çizileceği' iddialarını yalanladı
Irak, Kuveyt ile arasındaki sınırların yeniden çizileceği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını ve siyasi amaç taşıdığını açıkladı. 02.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-02T20:38+0300
2023-08-02T20:38+0300
2023-08-02T20:38+0300
dünya
irak
irak
basim el-avvadi
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Irak Hükümet Sözcüsü Basim el-Avvadi, ülkesi ile Kuveyt arasındaki sınırların yeniden çizileceği yönündeki iddialarla ilgili yazılı açıklama yaptı.Avvadi, "Irak ile Kuveyt arasındaki sınırların çizilmesi meselesi 2003 sonrası siyasi malzeme haline geldi” ifadelerini kullandı.İki ülke arasındaki sınırların 1994 yılında çizildiğini hatırlatan Avvadi, bunun daha sonra gelen hiçbir hükümet tarafından değiştirilmediğini kaydetti.Avvadi, bu konuyla ilgili tartışmalar ve iddiaların asılsız olduğunu, bunların “siyasi malzeme ve şantaj" amaçlı kullanıldığını savundu.Irak’ta son zamanlarda özellikle sosyal medyada, Kuveyt ile sınırların yeniden çizileceğine ilişkin iddialar gündeme gelmiş ve tartışmalara neden olmuştu.Ülkenin güneyindeki Basra’da bir grup gösterici söz konusu iddiaları protesto etmeye hazırlanıyor.
irak
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irak, irak, basim el-avvadi
irak, irak, basim el-avvadi
Irak, 'Kuveyt ile sınırların yeniden çizileceği' iddialarını yalanladı
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Irak, Kuveyt ile arasındaki sınırların yeniden çizileceği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını ve siyasi amaç taşıdığını açıkladı.
Irak Hükümet Sözcüsü Basim el-Avvadi, ülkesi ile Kuveyt arasındaki sınırların yeniden çizileceği yönündeki iddialarla ilgili yazılı açıklama yaptı.
Avvadi, "Irak ile Kuveyt arasındaki sınırların çizilmesi meselesi 2003 sonrası siyasi malzeme haline geldi” ifadelerini kullandı.
İki ülke arasındaki sınırların 1994 yılında çizildiğini hatırlatan Avvadi, bunun daha sonra gelen hiçbir hükümet tarafından değiştirilmediğini kaydetti.
Avvadi, bu konuyla ilgili tartışmalar ve iddiaların asılsız olduğunu, bunların “siyasi malzeme ve şantaj" amaçlı kullanıldığını savundu.
Irak’ta son zamanlarda özellikle sosyal medyada, Kuveyt ile sınırların yeniden çizileceğine ilişkin iddialar gündeme gelmiş ve tartışmalara neden olmuştu.
Ülkenin güneyindeki Basra’da bir grup gösterici söz konusu iddiaları protesto etmeye hazırlanıyor.