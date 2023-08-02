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Irak, 'Kuveyt ile sınırların yeniden çizileceği' iddialarını yalanladı
Irak, 'Kuveyt ile sınırların yeniden çizileceği' iddialarını yalanladı
Irak, Kuveyt ile arasındaki sınırların yeniden çizileceği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını ve siyasi amaç taşıdığını açıkladı. 02.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-02T20:38+0300
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basim el-avvadi
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Irak Hükümet Sözcüsü Basim el-Avvadi, ülkesi ile Kuveyt arasındaki sınırların yeniden çizileceği yönündeki iddialarla ilgili yazılı açıklama yaptı.Avvadi, "Irak ile Kuveyt arasındaki sınırların çizilmesi meselesi 2003 sonrası siyasi malzeme haline geldi” ifadelerini kullandı.İki ülke arasındaki sınırların 1994 yılında çizildiğini hatırlatan Avvadi, bunun daha sonra gelen hiçbir hükümet tarafından değiştirilmediğini kaydetti.Avvadi, bu konuyla ilgili tartışmalar ve iddiaların asılsız olduğunu, bunların “siyasi malzeme ve şantaj" amaçlı kullanıldığını savundu.Irak’ta son zamanlarda özellikle sosyal medyada, Kuveyt ile sınırların yeniden çizileceğine ilişkin iddialar gündeme gelmiş ve tartışmalara neden olmuştu.Ülkenin güneyindeki Basra’da bir grup gösterici söz konusu iddiaları protesto etmeye hazırlanıyor.
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irak, irak, basim el-avvadi

Irak, 'Kuveyt ile sınırların yeniden çizileceği' iddialarını yalanladı

20:38 02.08.2023
© AAIrak’ta seçim sonuçlarına itiraz edenler güvenlik güçleriyle çatıştı: 125 yaralı
Irak’ta seçim sonuçlarına itiraz edenler güvenlik güçleriyle çatıştı: 125 yaralı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.08.2023
© AA
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Irak, Kuveyt ile arasındaki sınırların yeniden çizileceği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını ve siyasi amaç taşıdığını açıkladı.
Irak Hükümet Sözcüsü Basim el-Avvadi, ülkesi ile Kuveyt arasındaki sınırların yeniden çizileceği yönündeki iddialarla ilgili yazılı açıklama yaptı.
Avvadi, "Irak ile Kuveyt arasındaki sınırların çizilmesi meselesi 2003 sonrası siyasi malzeme haline geldi” ifadelerini kullandı.
İki ülke arasındaki sınırların 1994 yılında çizildiğini hatırlatan Avvadi, bunun daha sonra gelen hiçbir hükümet tarafından değiştirilmediğini kaydetti.
Avvadi, bu konuyla ilgili tartışmalar ve iddiaların asılsız olduğunu, bunların “siyasi malzeme ve şantaj" amaçlı kullanıldığını savundu.
Irak’ta son zamanlarda özellikle sosyal medyada, Kuveyt ile sınırların yeniden çizileceğine ilişkin iddialar gündeme gelmiş ve tartışmalara neden olmuştu.
Ülkenin güneyindeki Basra’da bir grup gösterici söz konusu iddiaları protesto etmeye hazırlanıyor.
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