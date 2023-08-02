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Icardi'den eski takım arkadaşı Ramos'a telefon: Galatasaray'a gel
Icardi'den eski takım arkadaşı Ramos'a telefon: Galatasaray'a gel
Galatasaray'ın Ramos ilgisi sonrası sarı-kırmızılı ekibin Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, PSG'de birlikte forma giydiği eski takım arkadaşı için devreye... 02.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-02T11:22+0300
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spor
ramos
sergio ramos
mauro icardi
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Yaz transfer döneminde kadrosunu Wilfried Zaha, Angelino, Bakambu, Mauro Icardi ve Halil Dervişoğlu gibi önemli isimlerle güçlendiren Galatasaray'ın yeni hedefi defans hattı.Galatasaray'ın Sergio Ramos ilgisi sonrası sarı-kırmızılı ekibin Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, PSG'de birlikte forma giydiği eski takım arkadaşı için devreye girdi.Ramos'la görüşen Icardi, tecrübeli yıldızın Galatasaray'a transfer olması için onu ikna etmeye çalıştı. Fotomaç'ın haberine göre, bu süreçte Galatasaray yönetiminin de kolları sıvayarak Ramos için harekete geçtiği ve 37 yaşındaki stoperle ilk görüşmeyi gerçekleştirdiği öğrenildi.
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ramos, sergio ramos, mauro icardi
ramos, sergio ramos, mauro icardi

Icardi'den eski takım arkadaşı Ramos'a telefon: Galatasaray'a gel

11:22 02.08.2023
© REUTERS / SERGIO PEREZSergio Ramos
Sergio Ramos - Sputnik Türkiye, 1920, 02.08.2023
© REUTERS / SERGIO PEREZ
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Galatasaray'ın Ramos ilgisi sonrası sarı-kırmızılı ekibin Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, PSG'de birlikte forma giydiği eski takım arkadaşı için devreye girdi.
Yaz transfer döneminde kadrosunu Wilfried Zaha, Angelino, Bakambu, Mauro Icardi ve Halil Dervişoğlu gibi önemli isimlerle güçlendiren Galatasaray'ın yeni hedefi defans hattı.
Galatasaray'ın Sergio Ramos ilgisi sonrası sarı-kırmızılı ekibin Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, PSG'de birlikte forma giydiği eski takım arkadaşı için devreye girdi.
Ramos'la görüşen Icardi, tecrübeli yıldızın Galatasaray'a transfer olması için onu ikna etmeye çalıştı.
Fotomaç'ın haberine göre, bu süreçte Galatasaray yönetiminin de kolları sıvayarak Ramos için harekete geçtiği ve 37 yaşındaki stoperle ilk görüşmeyi gerçekleştirdiği öğrenildi.
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