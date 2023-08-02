https://sputniknews.com.tr/20230802/icardiden-eski-takim-arkadasi-ramosa-telefon-galatasaraya-gel-1074276877.html

Icardi'den eski takım arkadaşı Ramos'a telefon: Galatasaray'a gel

Icardi'den eski takım arkadaşı Ramos'a telefon: Galatasaray'a gel

Galatasaray'ın Ramos ilgisi sonrası sarı-kırmızılı ekibin Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, PSG'de birlikte forma giydiği eski takım arkadaşı için devreye... 02.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-02T11:22+0300

2023-08-02T11:22+0300

2023-08-02T11:22+0300

spor

ramos

sergio ramos

mauro icardi

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Yaz transfer döneminde kadrosunu Wilfried Zaha, Angelino, Bakambu, Mauro Icardi ve Halil Dervişoğlu gibi önemli isimlerle güçlendiren Galatasaray'ın yeni hedefi defans hattı.Galatasaray'ın Sergio Ramos ilgisi sonrası sarı-kırmızılı ekibin Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, PSG'de birlikte forma giydiği eski takım arkadaşı için devreye girdi.Ramos'la görüşen Icardi, tecrübeli yıldızın Galatasaray'a transfer olması için onu ikna etmeye çalıştı. Fotomaç'ın haberine göre, bu süreçte Galatasaray yönetiminin de kolları sıvayarak Ramos için harekete geçtiği ve 37 yaşındaki stoperle ilk görüşmeyi gerçekleştirdiği öğrenildi.

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ramos, sergio ramos, mauro icardi