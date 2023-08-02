https://sputniknews.com.tr/20230802/icardiden-eski-takim-arkadasi-ramosa-telefon-galatasaraya-gel-1074276877.html
Icardi'den eski takım arkadaşı Ramos'a telefon: Galatasaray'a gel
Icardi'den eski takım arkadaşı Ramos'a telefon: Galatasaray'a gel
Galatasaray'ın Ramos ilgisi sonrası sarı-kırmızılı ekibin Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, PSG'de birlikte forma giydiği eski takım arkadaşı için devreye... 02.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-02T11:22+0300
2023-08-02T11:22+0300
2023-08-02T11:22+0300
spor
ramos
sergio ramos
mauro icardi
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Yaz transfer döneminde kadrosunu Wilfried Zaha, Angelino, Bakambu, Mauro Icardi ve Halil Dervişoğlu gibi önemli isimlerle güçlendiren Galatasaray'ın yeni hedefi defans hattı.Galatasaray'ın Sergio Ramos ilgisi sonrası sarı-kırmızılı ekibin Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, PSG'de birlikte forma giydiği eski takım arkadaşı için devreye girdi.Ramos'la görüşen Icardi, tecrübeli yıldızın Galatasaray'a transfer olması için onu ikna etmeye çalıştı. Fotomaç'ın haberine göre, bu süreçte Galatasaray yönetiminin de kolları sıvayarak Ramos için harekete geçtiği ve 37 yaşındaki stoperle ilk görüşmeyi gerçekleştirdiği öğrenildi.
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ramos, sergio ramos, mauro icardi
ramos, sergio ramos, mauro icardi
Icardi'den eski takım arkadaşı Ramos'a telefon: Galatasaray'a gel
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Galatasaray'ın Ramos ilgisi sonrası sarı-kırmızılı ekibin Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, PSG'de birlikte forma giydiği eski takım arkadaşı için devreye girdi.
Yaz transfer döneminde kadrosunu Wilfried Zaha, Angelino, Bakambu, Mauro Icardi ve Halil Dervişoğlu gibi önemli isimlerle güçlendiren Galatasaray'ın yeni hedefi defans hattı.
Galatasaray'ın Sergio Ramos ilgisi sonrası sarı-kırmızılı ekibin Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, PSG'de birlikte forma giydiği eski takım arkadaşı için devreye girdi.
Ramos'la görüşen Icardi, tecrübeli yıldızın Galatasaray'a transfer olması için onu ikna etmeye çalıştı.
Fotomaç'ın haberine göre, bu süreçte Galatasaray yönetiminin de kolları sıvayarak Ramos için harekete geçtiği ve 37 yaşındaki stoperle ilk görüşmeyi gerçekleştirdiği öğrenildi.