Hatay'da 30 bin 749 kalıcı konutun inşa çalışmaları sürüyor

Hatay'da 30 bin 749 kalıcı konutun inşa çalışmaları sürüyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da, temeli atılan 30 bin 749 kalıcı konutun inşası devam ediyor. Yüksek inşaat mühendisi İbrahim Halil... 02.08.2023

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

hatay

deprem

Hatay'da afetin yaralarının sarılması için kırsala köy tipi evler yapılırken, kent merkezi için de kalıcı konutlar inşa ediliyor.İl genelinde yapılması planlanan yaklaşık 200 bin kalıcı konuttan temeli atılan 30 bin 749'unda çalışmalar sürüyor.Hatay Valisi Mustafa Masatlı, büyük deprem felaketinin ardından devletin tüm imkanlarıyla yaraları sarmak için seferber olduğunu söyledi.Devletin zarar gören şehir merkezleri ve köyleri ayağa kaldırmak için yoğun bir çalışma yürüttüğünü vurgulayan Masatlı, "Bu kapsamda ilk olarak vatandaşlarımızın çadır ve konteyner kentlerden kalıcı evlerine dönmeleri için TOKİ tarafından on binlerce konutun yapımına ivedilikle başlanmıştır. Hatay'ımızda şu an itibarıyla 30 bin 749 kalıcı konutun temeli atılmıştır. Diğer kalıcı konutların yapım süreci ise belirlenen takvim çerçevesinde devam etmektedir" dedi.Çalışmaların yoğun şekilde sürdüğünü anlatan Masatlı, vatandaşların bir an önce kalıcı konutlarına yerleşmesi için devletin bütün imkanlarını kullandığını aktardı.

