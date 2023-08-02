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- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230802/hatayda-30-bin-749-kalici-konutun-insa-calismalari-suruyor-1074293658.html
Hatay'da 30 bin 749 kalıcı konutun inşa çalışmaları sürüyor
Hatay'da 30 bin 749 kalıcı konutun inşa çalışmaları sürüyor
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da, temeli atılan 30 bin 749 kalıcı konutun inşası devam ediyor. Yüksek inşaat mühendisi İbrahim Halil... 02.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-02T14:26+0300
2023-08-02T14:26+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
hatay
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Hatay'da afetin yaralarının sarılması için kırsala köy tipi evler yapılırken, kent merkezi için de kalıcı konutlar inşa ediliyor.İl genelinde yapılması planlanan yaklaşık 200 bin kalıcı konuttan temeli atılan 30 bin 749'unda çalışmalar sürüyor.Hatay Valisi Mustafa Masatlı, büyük deprem felaketinin ardından devletin tüm imkanlarıyla yaraları sarmak için seferber olduğunu söyledi.Devletin zarar gören şehir merkezleri ve köyleri ayağa kaldırmak için yoğun bir çalışma yürüttüğünü vurgulayan Masatlı, "Bu kapsamda ilk olarak vatandaşlarımızın çadır ve konteyner kentlerden kalıcı evlerine dönmeleri için TOKİ tarafından on binlerce konutun yapımına ivedilikle başlanmıştır. Hatay'ımızda şu an itibarıyla 30 bin 749 kalıcı konutun temeli atılmıştır. Diğer kalıcı konutların yapım süreci ise belirlenen takvim çerçevesinde devam etmektedir" dedi.Çalışmaların yoğun şekilde sürdüğünü anlatan Masatlı, vatandaşların bir an önce kalıcı konutlarına yerleşmesi için devletin bütün imkanlarını kullandığını aktardı.
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hatay, deprem

Hatay'da 30 bin 749 kalıcı konutun inşa çalışmaları sürüyor

14:26 02.08.2023
© FotoğrafHatay'da 30 bin 749 kalıcı konutun inşa çalışmaları sürüyor
Hatay'da 30 bin 749 kalıcı konutun inşa çalışmaları sürüyor - Sputnik Türkiye, 1920, 02.08.2023
© Fotoğraf
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Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da, temeli atılan 30 bin 749 kalıcı konutun inşası devam ediyor. Yüksek inşaat mühendisi İbrahim Halil Fincan, binaların radye temel sistemli olup bütün binaların betonarme perde sistemiyle inşa edildiğini söyledi.
Hatay'da afetin yaralarının sarılması için kırsala köy tipi evler yapılırken, kent merkezi için de kalıcı konutlar inşa ediliyor.
İl genelinde yapılması planlanan yaklaşık 200 bin kalıcı konuttan temeli atılan 30 bin 749'unda çalışmalar sürüyor.
Hatay Valisi Mustafa Masatlı, büyük deprem felaketinin ardından devletin tüm imkanlarıyla yaraları sarmak için seferber olduğunu söyledi.
Devletin zarar gören şehir merkezleri ve köyleri ayağa kaldırmak için yoğun bir çalışma yürüttüğünü vurgulayan Masatlı, "Bu kapsamda ilk olarak vatandaşlarımızın çadır ve konteyner kentlerden kalıcı evlerine dönmeleri için TOKİ tarafından on binlerce konutun yapımına ivedilikle başlanmıştır. Hatay'ımızda şu an itibarıyla 30 bin 749 kalıcı konutun temeli atılmıştır. Diğer kalıcı konutların yapım süreci ise belirlenen takvim çerçevesinde devam etmektedir" dedi.
Çalışmaların yoğun şekilde sürdüğünü anlatan Masatlı, vatandaşların bir an önce kalıcı konutlarına yerleşmesi için devletin bütün imkanlarını kullandığını aktardı.
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