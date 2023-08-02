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Gökkuşağına yıldırım çarptı
Gökkuşağına yıldırım çarptı
ABD’nin Iowa eyaletinde gökkuşağına yıldırım çarptığı anlar anbean kayıt altına alındı. 02.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-02T09:44+0300
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Iowa eyaletinde yer alan Manchester kentinde gökkuşağına yıldırım çarptığı anlar anbean kayıt altına alındı. Nadir rastlanan doğa olayı 29 Temmuz'da meydana gelirken sosyal medyada büyük ilgi gördü. Iowa eyaletinde geçen ayın sonundan bu yana fırtına ve hortumlar yaşanıyor.
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iowa, abd, gökkuşağı, yıldırım
iowa, abd, gökkuşağı, yıldırım

Gökkuşağına yıldırım çarptı

09:44 02.08.2023 (güncellendi: 09:48 02.08.2023)
© İHA / İHA-AW948141Gökkuşağına yıldırım çarptı
Gökkuşağına yıldırım çarptı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.08.2023
© İHA / İHA-AW948141
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ABD’nin Iowa eyaletinde gökkuşağına yıldırım çarptığı anlar anbean kayıt altına alındı.
Iowa eyaletinde yer alan Manchester kentinde gökkuşağına yıldırım çarptığı anlar anbean kayıt altına alındı.
Nadir rastlanan doğa olayı 29 Temmuz'da meydana gelirken sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Iowa eyaletinde geçen ayın sonundan bu yana fırtına ve hortumlar yaşanıyor.
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