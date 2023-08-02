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Fransa'nın Nijer'deki vatandaşlarını taşıyan ilk tahliye uçağı havalandı
Fransa'nın Nijer'deki vatandaşlarını taşıyan ilk tahliye uçağı havalandı
Fransa'nın, Nijer'deki vatandaşlarını taşıyan ilk tahliye uçağı Paris'e doğru yola çıktı. 02.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-02T04:57+0300
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Fransız basınında yer alan haberlere göre, 262 kişiyi taşıyan Airbus A330 tipi ilk tahliye uçağı yerel saat ile 20.20'de başkent Niamey'den kalktı.Uçağın, 6 saatlik bir yolculuk sonra Paris Charles-de-Gaulle Havalimanı'na inmesi bekleniyor.Yaklaşık 600 Fransız vatandaşının tahliye için başvurduğu ve tahliyelerin birkaç gün içinde tamamlanacağı belirtiliyor.Elysee Sarayı, 30 Temmuz'da, Niamey Büyükelçiliğinin hedef alındığı gösterilere ilişkin, ülkesinin çıkarlarına veya vatandaşlarına yönelik herhangi bir saldırıya derhal ve sert şekilde karşılık vereceğini açıklamıştı.Dışişleri Bakanı Catherine Colonna da katıldığı televizyon programında, "Fransa'nın bu ülkeye herhangi bir askeri müdahalesinin söz konusu olup olmadığı sorusuna, "Birinci önceliğimiz buradaki vatandaşlarımızın güvenliğidir" yanıtını vermişti.Darbe destekçileri Fransız Büyükelçiliği'ni hedef aldıNiamey'de 30 Temmuz'da Fransız Büyükelçiliği'nin önünde toplanan binlerce gösterici hedef aldıkları elçilik binasına hasar vermişti.Paris yönetimi, ülkede 26 Temmuz'da yaşanan askeri darbe sonrası bu ülkeye yönelik tüm mali yardımlarla bütçe desteğini askıya aldığını açıklamıştı.Nijer'de Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum, 26 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurlarınca alıkonulmuş ve o akşam asker yönetime el koyduğunu duyurmuştu.Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Abdurrahman (Ömer) Tchiani, 28 Temmuz'da Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP) isimli cuntanın liderliğini üstlenmiş ve geçiş hükûmetinin başına geçmişti.
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Fransa'nın Nijer'deki vatandaşlarını taşıyan ilk tahliye uçağı havalandı

04:57 02.08.2023
© AA / Balima BoureimaNijer'de protestolar
Nijer'de protestolar - Sputnik Türkiye, 1920, 02.08.2023
© AA / Balima Boureima
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Fransa'nın, Nijer'deki vatandaşlarını taşıyan ilk tahliye uçağı Paris'e doğru yola çıktı.
Fransız basınında yer alan haberlere göre, 262 kişiyi taşıyan Airbus A330 tipi ilk tahliye uçağı yerel saat ile 20.20'de başkent Niamey'den kalktı.
Uçağın, 6 saatlik bir yolculuk sonra Paris Charles-de-Gaulle Havalimanı'na inmesi bekleniyor.
Yaklaşık 600 Fransız vatandaşının tahliye için başvurduğu ve tahliyelerin birkaç gün içinde tamamlanacağı belirtiliyor.
Elysee Sarayı, 30 Temmuz'da, Niamey Büyükelçiliğinin hedef alındığı gösterilere ilişkin, ülkesinin çıkarlarına veya vatandaşlarına yönelik herhangi bir saldırıya derhal ve sert şekilde karşılık vereceğini açıklamıştı.
Dışişleri Bakanı Catherine Colonna da katıldığı televizyon programında, "Fransa'nın bu ülkeye herhangi bir askeri müdahalesinin söz konusu olup olmadığı sorusuna, "Birinci önceliğimiz buradaki vatandaşlarımızın güvenliğidir" yanıtını vermişti.

Darbe destekçileri Fransız Büyükelçiliği'ni hedef aldı

Niamey'de 30 Temmuz'da Fransız Büyükelçiliği'nin önünde toplanan binlerce gösterici hedef aldıkları elçilik binasına hasar vermişti.
Paris yönetimi, ülkede 26 Temmuz'da yaşanan askeri darbe sonrası bu ülkeye yönelik tüm mali yardımlarla bütçe desteğini askıya aldığını açıklamıştı.
Nijer'de Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum, 26 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurlarınca alıkonulmuş ve o akşam asker yönetime el koyduğunu duyurmuştu.
Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Abdurrahman (Ömer) Tchiani, 28 Temmuz'da Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP) isimli cuntanın liderliğini üstlenmiş ve geçiş hükûmetinin başına geçmişti.
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