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https://sputniknews.com.tr/20230802/fransada-7-13-temmuz-tarihlerinde-asiri-sicaklardan-80-kisi-oldu-1074306215.html
Fransa'da 7-13 Temmuz tarihlerinde aşırı sıcaklardan 80 kişi öldü
Fransa'da 7-13 Temmuz tarihlerinde aşırı sıcaklardan 80 kişi öldü
Fransa'da temmuz ayında kavurucu sıcaklar nedeniyle 7-13 Temmuz tarihlerinde, ilk belirlemelere göre 80 kişi hayatını kaybetti. 02.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-02T19:24+0300
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sıcak hava
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Fransa basınının Halk Sağlığı Kurumunun verilerine dayandırdığı haberlere göre, ülkede Auvergne-Rhone-Alpes, Bourgogne-Franche-Comte, Korsika, Grand-Est ve Provence-Alpes-Cote d'Azur bölgelerinde 7-13 Temmuz arasında etkili olan yaz sıcakları çok sayıda kişinin hayatına mal oldu.Kavurucu sıcaklar küresel ısınmanın etkisiyle daha da artarken söz konusu bölgelerde bu tarih aralığında en az 80 kişi yaşamını yitirdi.İstatistiki çalışmaların tamamlanmasının ardından bu süreçte yaşanan aşırı sıcaklara bağlı can kaybı sayısında artış kaydedilmesi öngörülüyor.
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fransa, sıcak, sıcak hava, avrupa

Fransa'da 7-13 Temmuz tarihlerinde aşırı sıcaklardan 80 kişi öldü

19:24 02.08.2023
© AA / Mustafa Yalçın Avrupa sıcaktan kavruluyor
Avrupa sıcaktan kavruluyor - Sputnik Türkiye, 1920, 02.08.2023
© AA / Mustafa Yalçın
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Fransa'da temmuz ayında kavurucu sıcaklar nedeniyle 7-13 Temmuz tarihlerinde, ilk belirlemelere göre 80 kişi hayatını kaybetti.
Fransa basınının Halk Sağlığı Kurumunun verilerine dayandırdığı haberlere göre, ülkede Auvergne-Rhone-Alpes, Bourgogne-Franche-Comte, Korsika, Grand-Est ve Provence-Alpes-Cote d'Azur bölgelerinde 7-13 Temmuz arasında etkili olan yaz sıcakları çok sayıda kişinin hayatına mal oldu.
Kavurucu sıcaklar küresel ısınmanın etkisiyle daha da artarken söz konusu bölgelerde bu tarih aralığında en az 80 kişi yaşamını yitirdi.
İstatistiki çalışmaların tamamlanmasının ardından bu süreçte yaşanan aşırı sıcaklara bağlı can kaybı sayısında artış kaydedilmesi öngörülüyor.
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