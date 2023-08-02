Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde tur atladı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Demiryol-İş Sendikası: İzmir'in raylı sistemlerinde bitmek bilmeyen sorunlar var
07:09
110 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Silahlanma isteğindeki artışın nedeni ne?
09:02
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
4 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
6 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
8 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Memur ve memur emeklisinin zam pazarlığı başlıyor
12:45
44 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
ANKARA FARKI
CHP'de tartışmalar neden büyüdü?
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
ÖZEL HABER
Batı sessizliğe büründü, Türk medyası sınıfta kaldı
17:33
7 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:33
0 dk
Z RAPORU
Konya'da 5 büyüklüğünde deprem
20:45
41 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:01
119 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
AÇIK ALAN
Güçlü Özgan ve Mahir Boztepe'yle Açık Alan
09:02
118 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
21 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
22 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
18 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
3 dk
ÖĞLE AJANDASI
Ata Arslan ve Çağlar Öner'le Öğle Ajandası
12:45
125 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:34
116 dk
Z RAPORU
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO zirvesi değerlendirmesi
20:45
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://sputniknews.com.tr/20230802/fenerbahce-uefa-avrupa-konferans-liginde-tur-atladi-1074265679.html
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde tur atladı
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde tur atladı
UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu rövanşında Moldova ekibi Zimbru'yu 4-0 yenen Fenerbahçe, 3. eleme turu oynamaya hak kazandı. Fenerbahçe 3. eleme... 02.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-02T01:05+0300
2023-08-02T01:05+0300
spor
uefa avrupa konferans ligi
fenerbahçe
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/02/1074265513_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_7ea6d7e502500f229c5976fc30fb9da7.jpg
UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu rövanşında Moldova ekibi Zimbru ile karşılaştı.Karşılaşmaya ilk maçta olduğu gibi top hakimiyetiyle başlayan sarı-lacivertliler, 7. dakikada ilk tehlikeli atağını geliştirdi. Sol çaprazda topla buluşan King'in sağına alarak çektiği şutta meşin yuvarlak az farkla auta gitti.10. dakikada King'in ceza sahasına gönderdiği topu Batshuayi yumuşatarak ceza sahası yayı önünde bekleyen İrfan Can Kahveci'ye bıraktı. Bu oyuncunun sert vuruşunda top sağ direk dibinden dışarı çıktı.39. dakikada ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan İrfan Can Kahveci, soluna alarak şutunu çekti. Bu oyuncunun vuruşunda kalecinin çeldiği top kornere çıktı.45. dakikada sağ çizgiden Mert Hakan Yandaş'ın ortasına iyi yükselen Serdar Aziz'in kafa vuruşunda, kaleci topu zorlukla çelerek uzaklaştırdı.İlk yarı golsüz beraberlikle sonuçlandı.İkinci yarıİlk yarı gibi ikinci yarıya da iyi başlayan Fenerbahçe, Tadic'in ayağından ilk golü buldu. 48. dakikada Tadic'in ceza sahası sol çaprazından pasını verdiği Mert Hakan Yandaş'ın vurduğu top savunma oyuncusundan dönerek Tadic'in önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.53. dakikada Fenerbahçe ikinci gole yaklaştı. Mert Hakan Yandaş'ın sağ çizgiden içeriye çevirdiği topu, müdahale eden savunma oyuncusu kendi kalesine gönderdi. Kaleci topu zorlukla dışarı çeldi.57. dakikada sarı-lacivertliler farkı ikiye çıkaran golü buldu. Ceza sahası sol çaprazında Ferdi Kadıoğlu, Tadic ve Mert Hakan Yandaş paslaşması sonrası Batshuayi'nin ayak ucuyla vurduğu top filelere yöneldi: 0-2.59. dakikada Belçikalı ikinci golünü kaydetti. Bu kez sağ çaprazdan İrfan Can Kahveci'nin pasını iyi değerlendiren Osayi-Samuel'in içeri paralel gönderdiği topa dokunarak filelere gönderen Batshuayi, takımını üç farkla öne geçirdi: 0-3.62. dakikada sağ çaprazda Osayi-Samuel'in pasında topla buluşan Mert Hakan Yandaş'ın sert vuruşunda kaleci topu kornere yolladı.77. dakikada ceza sahası yayı önünde İrfan Can Kahveci'nin verdiği pasta topu kontrol edip sert vuran İsmail Yüksek, meşin yuvarlağı köşeden ağlara gönderdi: 0-4.Maç, Fenerbahçe'nin 4-0 üstünlüğüyle sona erdi.Fenerbahçe 3. eleme turu oynayacakİstanbul'daki ilk maçı da 5-0 kazanan sarı-lacivertliler, rövanş maçını da kazanmasıyla birlikte UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunu oynamaya hak kazandı.Fenerbahçe 3. eleme turunda, Differdange 03 (Lüksemburg) ve Maribor (Slovenya) eşleşmesinin kazananıyla karşılaşacak.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/02/1074265513_163:0:1063:675_1920x0_80_0_0_cb87323cde724270552b35c1cacb5e2d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
uefa avrupa konferans ligi, fenerbahçe
uefa avrupa konferans ligi, fenerbahçe

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde tur atladı

01:05 02.08.2023
© AAUEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu rövanşında Moldova ekibi Zimbru'yu 4-0 yenen Fenerbahçe, 3. eleme turu oynamaya hak kazandı. Fenerbahçe 3. eleme turunda, Differdange 03 ve Maribor eşleşmesinin kazananıyla karşılaşacak.
UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu rövanşında Moldova ekibi Zimbru'yu 4-0 yenen Fenerbahçe, 3. eleme turu oynamaya hak kazandı. Fenerbahçe 3. eleme turunda, Differdange 03 ve Maribor eşleşmesinin kazananıyla karşılaşacak. - Sputnik Türkiye, 1920, 02.08.2023
© AA
Abone olTelegram
UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu rövanşında Moldova ekibi Zimbru'yu 4-0 yenen Fenerbahçe, 3. eleme turu oynamaya hak kazandı. Fenerbahçe 3. eleme turunda, Differdange 03 ve Maribor eşleşmesinin kazananıyla karşılaşacak.
UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu rövanşında Moldova ekibi Zimbru ile karşılaştı.
Karşılaşmaya ilk maçta olduğu gibi top hakimiyetiyle başlayan sarı-lacivertliler, 7. dakikada ilk tehlikeli atağını geliştirdi. Sol çaprazda topla buluşan King'in sağına alarak çektiği şutta meşin yuvarlak az farkla auta gitti.
10. dakikada King'in ceza sahasına gönderdiği topu Batshuayi yumuşatarak ceza sahası yayı önünde bekleyen İrfan Can Kahveci'ye bıraktı. Bu oyuncunun sert vuruşunda top sağ direk dibinden dışarı çıktı.
39. dakikada ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan İrfan Can Kahveci, soluna alarak şutunu çekti. Bu oyuncunun vuruşunda kalecinin çeldiği top kornere çıktı.
45. dakikada sağ çizgiden Mert Hakan Yandaş'ın ortasına iyi yükselen Serdar Aziz'in kafa vuruşunda, kaleci topu zorlukla çelerek uzaklaştırdı.
İlk yarı golsüz beraberlikle sonuçlandı.

İkinci yarı

İlk yarı gibi ikinci yarıya da iyi başlayan Fenerbahçe, Tadic'in ayağından ilk golü buldu. 48. dakikada Tadic'in ceza sahası sol çaprazından pasını verdiği Mert Hakan Yandaş'ın vurduğu top savunma oyuncusundan dönerek Tadic'in önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.
53. dakikada Fenerbahçe ikinci gole yaklaştı. Mert Hakan Yandaş'ın sağ çizgiden içeriye çevirdiği topu, müdahale eden savunma oyuncusu kendi kalesine gönderdi. Kaleci topu zorlukla dışarı çeldi.
57. dakikada sarı-lacivertliler farkı ikiye çıkaran golü buldu. Ceza sahası sol çaprazında Ferdi Kadıoğlu, Tadic ve Mert Hakan Yandaş paslaşması sonrası Batshuayi'nin ayak ucuyla vurduğu top filelere yöneldi: 0-2.
59. dakikada Belçikalı ikinci golünü kaydetti. Bu kez sağ çaprazdan İrfan Can Kahveci'nin pasını iyi değerlendiren Osayi-Samuel'in içeri paralel gönderdiği topa dokunarak filelere gönderen Batshuayi, takımını üç farkla öne geçirdi: 0-3.
62. dakikada sağ çaprazda Osayi-Samuel'in pasında topla buluşan Mert Hakan Yandaş'ın sert vuruşunda kaleci topu kornere yolladı.
77. dakikada ceza sahası yayı önünde İrfan Can Kahveci'nin verdiği pasta topu kontrol edip sert vuran İsmail Yüksek, meşin yuvarlağı köşeden ağlara gönderdi: 0-4.
Maç, Fenerbahçe'nin 4-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Fenerbahçe 3. eleme turu oynayacak

İstanbul'daki ilk maçı da 5-0 kazanan sarı-lacivertliler, rövanş maçını da kazanmasıyla birlikte UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunu oynamaya hak kazandı.
Fenerbahçe 3. eleme turunda, Differdange 03 (Lüksemburg) ve Maribor (Slovenya) eşleşmesinin kazananıyla karşılaşacak.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала