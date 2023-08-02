'Eyyam-ı bahur' sıcakları başladı: Meteoroloji'den 'Marmara' için uyarı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Demiryol-İş Sendikası: İzmir'in raylı sistemlerinde bitmek bilmeyen sorunlar var
07:09
110 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Silahlanma isteğindeki artışın nedeni ne?
09:02
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
4 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
6 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
8 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Memur ve memur emeklisinin zam pazarlığı başlıyor
12:45
44 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
ANKARA FARKI
CHP'de tartışmalar neden büyüdü?
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
ÖZEL HABER
Batı sessizliğe büründü, Türk medyası sınıfta kaldı
17:33
7 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:33
0 dk
Z RAPORU
Konya'da 5 büyüklüğünde deprem
20:45
41 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Karayalçın-İmamoğlu görüşmesi ve vegan fenomenin ölümü!
07:08
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
AÇIK ALAN
Güçlü Özgan ve Mahir Boztepe'yle Açık Alan
09:02
118 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
21 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
22 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
18 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
3 dk
ÖĞLE AJANDASI
Ata Arslan ve Çağlar Öner'le Öğle Ajandası
12:45
125 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:34
116 dk
Z RAPORU
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO zirvesi değerlendirmesi
20:45
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20230802/eyyam-i-bahur-sicaklari-basladi-meteorolojiden-marmara-icin-uyari-1074269061.html
'Eyyam-ı bahur' sıcakları başladı: Meteoroloji'den 'Marmara' için uyarı
'Eyyam-ı bahur' sıcakları başladı: Meteoroloji'den 'Marmara' için uyarı
Meteoroloji, hava durumu raporunu paylaştı. Buna göre Marmara'da hava sıcaklığının 2 ile 4 derece artması bekleniyor. Öte yandan, Ardahan ve Erzincan çevreleri... 02.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-02T07:31+0300
2023-08-02T07:31+0300
türkiye
meteoroloji
meteoroloji genel müdürlüğü
sıcak hava
istanbul hava durumu
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/02/1074269703_0:166:3052:1883_1920x0_80_0_0_6db03b80cf51e736072533b0cd5c5fd2.jpg
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 2 Ağustos'a ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Uzmanların uyarıda bulunduğu "Eyyam-ı bahur" sıcakları, bugünden itibaren etkili olacak. Hava sıcaklığının perşembe günü pik noktaya ulaşması bekleniyor.Meteoroloji'nin günlük hava durumu raporuna göre, hava sıcaklığı Marmara'da 2 ile 4 derece artacak. Yurdun kuzey ve iç kesimleri ile Doğu Akdeniz’in parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz’in Toroslar kesimi, Ardahan ve Erzincan çevreleri ile Kastamonu'nun doğu, Sinop’un iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Bölgelere göre hava durumuMARMARAAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.EDİRNE °C, 36°CAz bulutlu ve açıkİSTANBUL °C, 31°CAz bulutlu ve açıkKIRKLARELİ °C, 34°CAz bulutlu ve açıkKOCAELİ °C, 35°CAz bulutlu ve açıkEGEAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR °C, 34°CAz bulutlu ve açıkDENİZLİ °C, 39°CAz bulutlu ve açıkİZMİR °C, 34°CAz bulutlu ve açıkMANİSA °C, 38°CAz bulutlu ve açıkAKDENİZAz bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 34°CAz bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıANTALYA °C, 32°CAz bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı ve çok bulutluHATAY °C, 33°CAz bulutlu ve açıkMERSİN °C, 34°CAz bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİÇ ANADOLUParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 34°CParçalı ve az bulutluÇANKIRI °C, 38°CParçalı ve az bulutluESKİŞEHİR °C, 34°CParçalı ve az bulutluKONYA °C, 35°CParçalı ve az bulutluBATI KARADENİZParçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Kastamonu'nun doğu kesimleri ile Sinop’un iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BOLU °C, 30°CParçalı ve az bulutluDÜZCE °C, 32°CParçalı ve az bulutluKASTAMONU °C, 33°CParçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıZONGULDAK °C, 26°CParçalı ve az bulutluORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.AMASYA °C, 36°CParçalı bulutluSAMSUN °C, 28°CParçalı bulutluTOKAT °C, 35°CParçalı bulutluTRABZON °C, 28°CParçalı ve çok çok bulutlu, kesimleri yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Erzincan ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyorERZURUM °C, 31°CParçalı ve az bulutluKARS °C, 32°CParçalı ve çok bulutluMALATYA °C, 36°CAz bulutlu ve açıkVAN °C, 30°CAz bulutlu ve açıkGÜNEYDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 40°CAz bulutlu ve açıkGAZİANTEP °C, 36°CAz bulutlu ve açıkSİİRT °C, 39°CAz bulutlu ve açıkŞANLIURFA °C, 39°CAz bulutlu ve açık
https://sputniknews.com.tr/20230801/bakan-ozhasekiden-sicak-hava-uyarisi-1074261906.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/02/1074269703_161:0:2892:2048_1920x0_80_0_0_20b1bb54013c9805fda1a55e3a3c0473.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, sıcak hava, istanbul hava durumu
meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, sıcak hava, istanbul hava durumu

'Eyyam-ı bahur' sıcakları başladı: Meteoroloji'den 'Marmara' için uyarı

07:31 02.08.2023
© AA / Berk Özkanİstanbul sıcak hava
İstanbul sıcak hava - Sputnik Türkiye, 1920, 02.08.2023
© AA / Berk Özkan
Abone olTelegram
Meteoroloji, hava durumu raporunu paylaştı. Buna göre Marmara'da hava sıcaklığının 2 ile 4 derece artması bekleniyor. Öte yandan, Ardahan ve Erzincan çevreleri ile Kastamonu'nun doğu, Sinop’un iç kesimlerinde sağanak yağış bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 2 Ağustos'a ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Uzmanların uyarıda bulunduğu "Eyyam-ı bahur" sıcakları, bugünden itibaren etkili olacak. Hava sıcaklığının perşembe günü pik noktaya ulaşması bekleniyor.
Meteoroloji'nin günlük hava durumu raporuna göre, hava sıcaklığı Marmara'da 2 ile 4 derece artacak. Yurdun kuzey ve iç kesimleri ile Doğu Akdeniz’in parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz’in Toroslar kesimi, Ardahan ve Erzincan çevreleri ile Kastamonu'nun doğu, Sinop’un iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Bölgelere göre hava durumu

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

KOCAELİ °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı ve çok bulutlu

HATAY °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

MERSİN °C, 34°C

Az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 38°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Kastamonu'nun doğu kesimleri ile Sinop’un iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 33°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 36°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 28°C

Parçalı bulutlu

TOKAT °C, 35°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 28°C

Parçalı ve çok çok bulutlu, kesimleri yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Erzincan ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor

ERZURUM °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 32°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 39°C

Az bulutlu ve açık
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki - Sputnik Türkiye, 1920, 01.08.2023
TÜRKİYE
Bakan Özhaseki'den sıcak hava uyarısı
Dün, 22:07
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала