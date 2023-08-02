https://sputniknews.com.tr/20230802/eyyam-i-bahur-sicaklari-basladi-meteorolojiden-marmara-icin-uyari-1074269061.html
'Eyyam-ı bahur' sıcakları başladı: Meteoroloji'den 'Marmara' için uyarı
'Eyyam-ı bahur' sıcakları başladı: Meteoroloji'den 'Marmara' için uyarı
Meteoroloji, hava durumu raporunu paylaştı. Buna göre Marmara'da hava sıcaklığının 2 ile 4 derece artması bekleniyor. Öte yandan, Ardahan ve Erzincan çevreleri... 02.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-02T07:31+0300
2023-08-02T07:31+0300
2023-08-02T07:31+0300
türkiye
meteoroloji
meteoroloji genel müdürlüğü
sıcak hava
istanbul hava durumu
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 2 Ağustos'a ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Uzmanların uyarıda bulunduğu "Eyyam-ı bahur" sıcakları, bugünden itibaren etkili olacak. Hava sıcaklığının perşembe günü pik noktaya ulaşması bekleniyor.Meteoroloji'nin günlük hava durumu raporuna göre, hava sıcaklığı Marmara'da 2 ile 4 derece artacak. Yurdun kuzey ve iç kesimleri ile Doğu Akdeniz’in parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz’in Toroslar kesimi, Ardahan ve Erzincan çevreleri ile Kastamonu'nun doğu, Sinop’un iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Bölgelere göre hava durumuMARMARAAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.EDİRNE °C, 36°CAz bulutlu ve açıkİSTANBUL °C, 31°CAz bulutlu ve açıkKIRKLARELİ °C, 34°CAz bulutlu ve açıkKOCAELİ °C, 35°CAz bulutlu ve açıkEGEAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR °C, 34°CAz bulutlu ve açıkDENİZLİ °C, 39°CAz bulutlu ve açıkİZMİR °C, 34°CAz bulutlu ve açıkMANİSA °C, 38°CAz bulutlu ve açıkAKDENİZAz bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 34°CAz bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıANTALYA °C, 32°CAz bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı ve çok bulutluHATAY °C, 33°CAz bulutlu ve açıkMERSİN °C, 34°CAz bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİÇ ANADOLUParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 34°CParçalı ve az bulutluÇANKIRI °C, 38°CParçalı ve az bulutluESKİŞEHİR °C, 34°CParçalı ve az bulutluKONYA °C, 35°CParçalı ve az bulutluBATI KARADENİZParçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Kastamonu'nun doğu kesimleri ile Sinop’un iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BOLU °C, 30°CParçalı ve az bulutluDÜZCE °C, 32°CParçalı ve az bulutluKASTAMONU °C, 33°CParçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıZONGULDAK °C, 26°CParçalı ve az bulutluORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.AMASYA °C, 36°CParçalı bulutluSAMSUN °C, 28°CParçalı bulutluTOKAT °C, 35°CParçalı bulutluTRABZON °C, 28°CParçalı ve çok çok bulutlu, kesimleri yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Erzincan ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyorERZURUM °C, 31°CParçalı ve az bulutluKARS °C, 32°CParçalı ve çok bulutluMALATYA °C, 36°CAz bulutlu ve açıkVAN °C, 30°CAz bulutlu ve açıkGÜNEYDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 40°CAz bulutlu ve açıkGAZİANTEP °C, 36°CAz bulutlu ve açıkSİİRT °C, 39°CAz bulutlu ve açıkŞANLIURFA °C, 39°CAz bulutlu ve açık
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meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, sıcak hava, istanbul hava durumu
meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, sıcak hava, istanbul hava durumu
'Eyyam-ı bahur' sıcakları başladı: Meteoroloji'den 'Marmara' için uyarı
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Meteoroloji, hava durumu raporunu paylaştı. Buna göre Marmara'da hava sıcaklığının 2 ile 4 derece artması bekleniyor. Öte yandan, Ardahan ve Erzincan çevreleri ile Kastamonu'nun doğu, Sinop’un iç kesimlerinde sağanak yağış bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 2 Ağustos'a ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Uzmanların uyarıda bulunduğu "Eyyam-ı bahur" sıcakları, bugünden itibaren etkili olacak. Hava sıcaklığının perşembe günü pik noktaya ulaşması bekleniyor.
Meteoroloji'nin günlük hava durumu raporuna göre, hava sıcaklığı Marmara'da 2 ile 4 derece artacak. Yurdun kuzey ve iç kesimleri ile Doğu Akdeniz’in parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz’in Toroslar kesimi, Ardahan ve Erzincan çevreleri ile Kastamonu'nun doğu, Sinop’un iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Bölgelere göre hava durumu
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 36°C
İSTANBUL °C, 31°C
KIRKLARELİ °C, 34°C
KOCAELİ °C, 35°C
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 34°C
DENİZLİ °C, 39°C
İZMİR °C, 34°C
MANİSA °C, 38°C
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı ve çok bulutlu
HATAY °C, 33°C
MERSİN °C, 34°C
Az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 34°C
ÇANKIRI °C, 38°C
ESKİŞEHİR °C, 34°C
KONYA °C, 35°C
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Kastamonu'nun doğu kesimleri ile Sinop’un iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 30°C
DÜZCE °C, 32°C
KASTAMONU °C, 33°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 26°C
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 36°C
SAMSUN °C, 28°C
TOKAT °C, 35°C
TRABZON °C, 28°C
Parçalı ve çok çok bulutlu, kesimleri yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Erzincan ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor
ERZURUM °C, 31°C
KARS °C, 32°C
MALATYA °C, 36°C
VAN °C, 30°C
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 40°C
GAZİANTEP °C, 36°C
SİİRT °C, 39°C
ŞANLIURFA °C, 39°C